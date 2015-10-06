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В парк Победы привезут боевой истребитель

6 октября 2015, 22:04
Мэр столицы Башкирии Ирек Ялалов открыл новую экспозицию бронетехники под открытым небом в уфимском парке Победы. Машины свозили в Уфу из всей России - это списанная в воинских частях техника. И, как заверили в мэрии, военные экспонаты ничего не стоили городскому бюджету.

По неофициальной информации, «демилитаризация» одной бронемашины стоит 100 тысяч рублей: с нее снимают все военное оборудования, коробку передач, двигатель.

Вице-мэр Уфы Сергей Хох пообещал расширить экспозицию парка Победы еще 35 бронемашинами и двумя самолетами. Здесь установят технику военных лет, такую, как легендарную «Катюшу» - БМ13. Для того, чтобы найти место прославленного оружия, с постамента снимут танк Т-55, поставленный на него два год назад.

Также в парковой коллекции будут два самолета Су-24 – бомбардировщик и разведчик из челябинского Шагола и краснодарского Крымска. Визуально парк разделят по технической тематике: в одной части - танки, в другой – пушки.

На входе в парк со стороны улицы Комарова откроется новая линейка из шести танков.

Между тем, власти Октябрьского района Уфы намерены к весне перенести бюст маршала Жукова из сквера у «Макдональдса» в парк Кашкадан из-за жалоб ветеранов на соседство памятника советскому военачальнику с американской закусочной.

Как пояснил «МКС» глава района Александр Сопин, уже готовится конкурсная документация на отбор подрядчика. Бюст перенесут к 9 мая. А на его месте у «Макдональдса», «будет просто сквер».

Дмитрий КОЛПАКОВ.

Фото автора

#Новости#Культура#Денис Объедкин
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