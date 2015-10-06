В парк Победы привезут боевой истребитель

Вице-мэр Уфы Сергей Хох пообещал расширить экспозицию парка Победы еще 35 бронемашинами и двумя самолетами. Здесь установят технику военных лет, такую, как легендарную «Катюшу» - БМ13. Для того, чтобы найти место прославленного оружия, с постамента снимут танк Т-55, поставленный на него два год назад.