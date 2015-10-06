В парк Победы привезут боевой истребитель

По неофициальной информации, «демилитаризация» одной бронемашины стоит 100 тысяч рублей: с нее снимают все военное оборудования, коробку передач, двигатель.
Вице-мэр Уфы Сергей Хох пообещал расширить экспозицию парка Победы еще 35 бронемашинами и двумя самолетами. Здесь установят технику военных лет, такую, как легендарную «Катюшу» - БМ13. Для того, чтобы найти место прославленного оружия, с постамента снимут танк Т-55, поставленный на него два год назад.
Также в парковой коллекции будут два самолета Су-24 – бомбардировщик и разведчик из челябинского Шагола и краснодарского Крымска. Визуально парк разделят по технической тематике: в одной части - танки, в другой – пушки.
На входе в парк со стороны улицы Комарова откроется новая линейка из шести танков.
Между тем, власти Октябрьского района Уфы намерены к весне перенести бюст маршала Жукова из сквера у «Макдональдса» в парк Кашкадан из-за жалоб ветеранов на соседство памятника советскому военачальнику с американской закусочной.
Как пояснил «МКС» глава района Александр Сопин, уже готовится конкурсная документация на отбор подрядчика. Бюст перенесут к 9 мая. А на его месте у «Макдональдса», «будет просто сквер».
Дмитрий КОЛПАКОВ.
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