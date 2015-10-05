В уфимском парке Победы откроется военная экспозиция

На пьедестале появятся нефтяник, женщина-хлебороб с ребенком на руках, сталевар, ткачиха со сшитой шинелью, подросток за станком, и его дед-рабочий. Позади скульптур изображена продукция, которую Башкирия отправляла на фронт в годы Великой Отечественной войны - авиационные двигатели, сталь, нефть, военная форма и продовольствие.