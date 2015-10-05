В уфимском парке Победы откроется военная экспозиция

По информации мэрии Уфы, в экспозицию включат такие образцы военной техники, как броневые машины пехоты БМП-1 и БМП-2, зенитную самоходную установку ЗСУ-23, самоходные артиллерийские установки (САУ), броневую машину десанта БМД НОНА, бронетранспортер БТР-70, противотанковый ракетный комплекс (ПТРК), миномет и боевую машину БМ-21 "Град".
А 8 октября в 11.30 здесь откроют памятник труженикам тыла. На фоне восьмиметрового барельефа, где будет изображены виды продукции, производимой Башкортостаном в годы Великой Отечественной войны, установят семь пятиметровых бронзовых фигур, символизирующих тружеников тыла.
На пьедестале появятся нефтяник, женщина-хлебороб с ребенком на руках, сталевар, ткачиха со сшитой шинелью, подросток за станком, и его дед-рабочий. Позади скульптур изображена продукция, которую Башкирия отправляла на фронт в годы Великой Отечественной войны - авиационные двигатели, сталь, нефть, военная форма и продовольствие.
Инициатором появления композиции стало министерство культуры Башкирии.
Из шести представленных эскизов, комиссия выбрала проект председателя Союза художников России Андрея Ковальчука. Фигуры героев тыла отливались в мастерской города Химки, а в Уфу транспортировались по частям.
Дмитрий КОЛПАКОВ. Фото автора