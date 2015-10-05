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В уфимском парке Победы откроется военная экспозиция

5 октября 2015, 18:45
6 октября в 11 часов в уфимском парке Победы откроют аллею боевой техники с новой экспозицией. Всего здесь выставят 11 новых экспонатов, позже их число доведут до полусотни.

По информации мэрии Уфы, в экспозицию включат такие образцы военной техники, как броневые машины пехоты БМП-1 и БМП-2, зенитную самоходную установку ЗСУ-23, самоходные артиллерийские установки (САУ), броневую машину десанта БМД НОНА, бронетранспортер БТР-70, противотанковый ракетный комплекс (ПТРК), миномет и боевую машину БМ-21 "Град".

А 8 октября в 11.30 здесь откроют памятник труженикам тыла. На фоне восьмиметрового барельефа, где будет изображены виды продукции, производимой Башкортостаном в годы Великой Отечественной войны, установят семь пятиметровых бронзовых фигур, символизирующих тружеников тыла.

На пьедестале появятся нефтяник, женщина-хлебороб с ребенком на руках, сталевар, ткачиха со сшитой шинелью, подросток за станком, и его дед-рабочий. Позади скульптур изображена продукция, которую Башкирия отправляла на фронт в годы Великой Отечественной войны - авиационные двигатели, сталь, нефть, военная форма и продовольствие.

Инициатором появления композиции стало министерство культуры Башкирии.

Из шести представленных эскизов, комиссия выбрала проект председателя Союза художников России Андрея Ковальчука. Фигуры героев тыла отливались в мастерской города Химки, а в Уфу транспортировались по частям.

Дмитрий КОЛПАКОВ. Фото автора

#Новости#Культура#Денис Объедкин
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