Love Radio приглашает уфимцев на прогулку по небоскребам

Благодаря мастерству режиссера Роберта Земекиса, автора таких шедевров как «Форрест Гамп», «Изгой», «Назад в будущее» и «Полярный экспресс», а также инновационным технологиям и формату IMAX® 3D, зрители буквально окунутся в атмосферу города небоскребов и вместе с главным героем пройдут по канату на головокружительной высоте. Это захватывающее и зрелищное киноприключение, основанное на реальных событиях, особенно придется по душе именно зрителям кинотеатров, ценителям большого экрана.