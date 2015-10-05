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Love Radio приглашает уфимцев на прогулку по небоскребам

5 октября 2015, 16:17
Самый настоящий эксклюзив приготовили для уфимцев Love Radio, сеть кинокомплексов «Планета Кино» и кинопрокатная компания Sony Pictures. 7 октября прямо из кинотеатра «Искра IMAX» жители столицы Башкирии отправятся в увлекательное путешествие в компании героев Роберта Земекиса. Их ждет «Прогулка» по знаменитым башням-близнецам Всемирного торгового центра.

За неделю до официального старта в российском прокате слушатели Love Radio увидят один из самых ожидаемых фильмов осени «Прогулка» - фильма, в основу которого легла знаменитая история воздушного акробата Филиппа Пети, который прошел по стальному канату от одного небоскреба к другому.

Благодаря мастерству режиссера Роберта Земекиса, автора таких шедевров как «Форрест Гамп», «Изгой», «Назад в будущее» и «Полярный экспресс», а также инновационным технологиям и формату IMAX® 3D, зрители буквально окунутся в атмосферу города небоскребов и вместе с главным героем пройдут по канату на головокружительной высоте. Это захватывающее и зрелищное киноприключение, основанное на реальных событиях, особенно придется по душе именно зрителям кинотеатров, ценителям большого экрана.

Love Radio рекомендует: 7 октября – отличный день, чтобы выйти на «Прогулку».

Дамир САФАРОВ.

#Новости#Культура#Денис Объедкин
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