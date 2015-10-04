Вместо помощи молодым режиссерам Башкирии преподнесли памятные тарелки

Зачем «Манхэттен», когда есть Уфа?
Характерно, что из семи фильмов, показанных в первый день, только один снят при финансовой господдержке – лента «Пусть ветер унесет мои слова» Айнура Аскарова получила грант главы республики в пять миллионов. Фильмы «Между нами» Тансулпан Буракаевой, «Однажды во дворе…» Романа Пожидаева и «Личное дело» Андрея Носкова – курсовые или дипломные проекты молодых авторов, а «Террорист» Вадима Валиуллина, «Бусы из бирюзы» Дили Мухамедьяровой и «Бабочка» Елены Жилинской и вовсе сняты за счет личных средств их создателей.
Организатором мероприятия выступил созданный полгода назад молодежный центр Союза кинематографистов Башкортостана, наконец-то обретший председателя в лице режиссера Айнура Аскарова. Дата начала кинофеста – 28 сентября – была выбрана не случайно – именно в этот день 114 лет назад в Уфе состоялся первый публичный кинопоказ.
Специально к фестивалю союзом кинематографистов был выпущен альманах «Молодое кино Башкортостана», на двух дисках которого можно увидеть работы всех участников, в том числе и демонстрировавшие только во второй день фильмы «Я живой!» Ольги Стариковой и «Торатау» Рустема Салаватова.
К сожалению, организаторы фестиваля не угадали со временем начала показа. Далеко не все зрители успели добраться до кинотеатра к половине седьмого. Стартовала кинопрограмма в полупустом зале, однако с каждым новым фильмом число неравнодушных к судьбе республиканского кино зрителей в зале увеличивалось.
Большинство игровых короткометражек, заявленных в афише, знакомы заядлым киноманам Уфы. Как рассказали организаторы, в программу были включены работы перспективных молодых людей, уже успевших собрать первые лавры на различного рода фестивалях.
– На данный момент башкирское кино находится среди лидеров регионального кино в целом, и фестиваль призван отметить тех ребят, благодаря которым оно получило развитие, - говорит исполнительный директор Молодежного центра Союза кинематографистов Башкортостана Гульфия Шарипова. – Мы хотели собрать на одном экране фильмы с абсолютно разной палитрой, у которых достаточный уровень, чтобы не стыдно было показать людям.
Программа действительно оказалась очень достойной. Публика живо реагировала на происходящее на экране. Надо отдать должное ребятам, сумевшим за несколько минут раскрыть сюжет, который телевизионщики растянули бы на сериал.
– Теперь можно и на «Манхэттенский фестиваль» не ходить, - шутили зрители, покидая кинозал.
По традиции в этот вечер не обошлось без вручения столь любимых кинопрофессионалами Башкирии почетных грамот и прочих наград. Подающим большие надежды молодым талантам раздали памятные тарелки с напутствием «Высокого неба в искусстве кино».
– Кинематографисты знают о традиции разбить тарелку после первого удачно снятого кадра нового фильма, - пояснил идею подарка председатель Союза кинематографистов Башкортостана Фарит Габитов. – На тарелке изображена ласточка, а в мужском роде – ластун. Это первая птица весны, которая летает высоко в небе. Мы желаем, чтоб молодежь, получив определённый опыт, в будущем взлетели ввысь.
«Одна надежда – на год кино»
С высоты сцены руководство молодежного центра пригласило молодых кинематографистов и тех, кто интересуется киношной кухней, в свои ряды.
– Вы можете участвовать в съемках в качестве актеров, работать «хлопушками» и администраторами, окунуться в атмосферу кино, и может быть, это окажется для вас стартовой площадкой, и вы станете в будущем кинопрофессионалом. А если вдруг у вас есть снятые фильмы, приходите, мы поможем продвинуть их на фестивалях, - обратилась к молодежи Гульфия Шарипова.
Новоявленный предводитель молодежного центра Айнур Аскаров был полон новых идей по поводу того, как продвигать молодых кинематографистов.
– Айнур, в программе фестиваля много талантливых работ от молодых авторов. Не боитесь конкуренции с их стороны? – спросили мы.
– Я не думаю, что это конкуренция, у каждого из нас свой зритель, - ответил режиссер. – Нет и мысли о том, что они меня оставят без работы. У нас все снимают авторское кино. Есть ребята, которые очень хорошо делают свое дело, хотя у всех у нас есть свои недочеты, но, думаю, объединившись, мы будем убирать их друг у друга.
– Чем собираетесь заниматься в новой должности? Что сможет предложить молодежный союз начинающим режиссерам, кроме дорогостоящих курсов и мастер-классов от московских профи?
– Громко сказано – «должность». Просто ребята сказали: «Давай, Айнур, будь лицом организации». Без проблем! Я все равно занимаюсь этими вопросами. Не скажу, что пока у меня работы прибавилось, единственное, теперь приходится пару лишних слов сказать перед микрофоном. Мастер-классы, конечно же, будут, но надо делать их бесплатными, это наша цель. К тому же ходят слухи, что следующий год будет годом кинематографа. Думаю, что руководство нас не обойдет вниманием.
– Кто из молодых режиссеров-участников фестиваля вам особенно интересен?
– Вадим Валиуллин, у него очень смелый подход. Снимает, несмотря ни на что, и это правильно. Часто даже тем, кто закончил киношколу, не хватает смелости, уверенности в себе. В голове сидит слишком много знаний, и они не знают, как их применить. Мы и таким поможем, и таким, как говорится, и тебя вылечим, - шутит Аскаров.
«Со сцены – громкие слова, а реальной поддержки нет»
Меж тем сами молодые режиссеры смотрят на ситуацию с поддержкой куда менее оптимистично. Проект выпускницы киношколы Булата Юсупова Дили Мухамедьяровой реализован в рамках киномарафона «Народное кино». Увы, в отличие от маленькой героини фильма «Бусы из бирюзы», в судьбе режиссера не встретилось добрых меценатов, которые помогли бы ей решить финансовые проблемы. На наш вопрос, готова ли она повторить подвиг и вновь вложить в кинопроект свои кровные, девушка призадумалась.
– Хотелось бы получить финансовую помощь от государства или найти спонсоров, - ответила она. – Кино – это не единственная мечта, которую мне хотелось бы осуществить в жизни.
Вадим Валиуллин, которого организаторы фестиваля окрестили «самым настырным, в хорошем смысле слова, и непростым режиссером», тоже привык во всем полагаться только на себя. Кстати, бюджет «Террориста» составил всего десять тысяч рублей. Фильм, снятый и смонтированный за два дня, несколько раз становился призером престижных фестивалей.
– Молодежному центру кинематографии полгода. Заметили со времени его открытия какие-то положительные для себя изменения? Может быть, вам как-то помогают, – поинтересовались мы у перспективного, по мнению многих, режиссера.
– Честно? Абсолютно никак, - ответил он. – Более того, у нас была печальная история. Для съемок своего фильма мы пытались выбить оборудование. В итоге все, чего мы добились за три месяца хождений, написав кучу различных бумаг, – нам выдали в аренду со скидкой штатив.
– То есть вы по-прежнему снимаете за свои деньги?
– Конечно, и я не понимаю, для чего все эти громкие слова со сцены, если, когда доходит до дела, нет никакого результата.
– А как же мастер-классы, которые привозят в Уфу? Вас туда не приглашают?
– Да, я бывал на каких-то мастер-классах, они бывают полезные, бывают не очень. Конечно, надо посещать все, что возможно, стараться получить любую информацию, потому что никогда не знаешь, где она пригодится. Но самое полезное в нашем деле – это опыт. Лучше самостоятельно снять три работы, чем прослушать тридцать мастер-классов. А если ждать откуда-то поддержки, то никогда ничего не снимешь. Нужно самому пытаться что-то сделать.
Пока главным результатом появления в Башкирии молодежного центра кинематографистов стало объединение перспективных авторов в поисках решения общих для всех проблем. Однако без поддержки со стороны государства большинству талантливых режиссеров долго не продержаться. Мероприятия, подобные уфимскому фестивалю, безусловно, дело нужное, однако прибыли создателям кино не приносят и вряд ли окупаются. Остается надеяться, что новому руководителю молодежного центра удастся добиться финансовых влияний в проекты перспективных авторов. Иначе талантливой молодежи вместо реальной поддержки придётся довольствоваться очередными почетными грамотами, дисками с собственными фильмами и тарелками с «ластунами».
Вероника ПОЛЯНСКАЯ.