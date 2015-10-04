Вместо помощи молодым режиссерам Башкирии преподнесли памятные тарелки

– Я не думаю, что это конкуренция, у каждого из нас свой зритель, - ответил режиссер. – Нет и мысли о том, что они меня оставят без работы. У нас все снимают авторское кино. Есть ребята, которые очень хорошо делают свое дело, хотя у всех у нас есть свои недочеты, но, думаю, объединившись, мы будем убирать их друг у друга.