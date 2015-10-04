Башкирская шаль может стать брендом республики

Изделия народных художественных промыслов производят более 40 организаций. Глава региона напомнил, что сегодня в правительстве РБ разрабатывается программа развития народных художественных промыслов до 2017 года.
- Народные промыслы стали визитной карточкой многих территорий, - убежден Рустэм Хамитов. - Так, изготовление башкирского народного войлока – для Абзелиловского района. Для Белокатайского района – традиционная башкирская тамбурная вышивка. Эти территории стали лауреатами международных фестивалей.
Руководитель региона поведал, что «традиционно раз в два года проходят фестивали башкирской шали в Уфе, куда приезжают наши основные мастера из районов республики».
- В Уфе появились предприниматели, которые активно пропагандируют башкирскую шаль, - радуется он. - Оренбургский пуховый платок – знаменитый на сегодняшний день бренд – фактически имеет свои корни здесь в Башкортостане. Наши предки занимались этим творчеством, этой деятельностью и успешно передали традиции в Оренбургскую губернию, где жило башкирское население. И сегодня оренбургский пуховый платок – это всемирно известный бренд.
Глава РБ заявил, что «надо поработать над тем, чтобы башкирская шаль тоже стала узнаваемой, имела громкое имя благодаря своему качеству, своим потребительским свойствам».
- У нас такие мастера есть, давайте будем продолжать, - призвал он.