Башкирская шаль может стать брендом республики

- В Уфе появились предприниматели, которые активно пропагандируют башкирскую шаль, - радуется он. - Оренбургский пуховый платок – знаменитый на сегодняшний день бренд – фактически имеет свои корни здесь в Башкортостане. Наши предки занимались этим творчеством, этой деятельностью и успешно передали традиции в Оренбургскую губернию, где жило башкирское население. И сегодня оренбургский пуховый платок – это всемирно известный бренд.