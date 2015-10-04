mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Башкирская шаль может стать брендом республики

4 октября 2015, 12:42
На совещании по развитию культуры, состоявшемся в Баймакском районе в субботу, глава Башкирии Рустэм Хамитов отдельно остановился на развитии народных промыслов. Сегодня в РБ получили широкое развитие 17 видов промыслов – художественная обработка дерева, плетение из лозы ивы, ковроткачество, вязание, изготовление войлока, художественная обработка металлов и многое другое.

Изделия народных художественных промыслов производят более 40 организаций. Глава региона напомнил, что сегодня в правительстве РБ разрабатывается программа развития народных художественных промыслов до 2017 года.

- Народные промыслы стали визитной карточкой многих территорий, - убежден Рустэм Хамитов. - Так, изготовление башкирского народного войлока – для Абзелиловского района. Для Белокатайского района – традиционная башкирская тамбурная вышивка. Эти территории стали лауреатами международных фестивалей.

Руководитель региона поведал, что «традиционно раз в два года проходят фестивали башкирской шали в Уфе, куда приезжают наши основные мастера из районов республики».

- В Уфе появились предприниматели, которые активно пропагандируют башкирскую шаль, - радуется он. - Оренбургский пуховый платок – знаменитый на сегодняшний день бренд – фактически имеет свои корни здесь в Башкортостане. Наши предки занимались этим творчеством, этой деятельностью и успешно передали традиции в Оренбургскую губернию, где жило башкирское население. И сегодня оренбургский пуховый платок – это всемирно известный бренд.

Глава РБ заявил, что «надо поработать над тем, чтобы башкирская шаль тоже стала узнаваемой, имела громкое имя благодаря своему качеству, своим потребительским свойствам».

- У нас такие мастера есть, давайте будем продолжать, - призвал он.

#Новости#Культура#Денис Объедкин
Подпишитесь
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Военный комиссар Башкирии рассказал, отправят ли срочников на СВО осенью 2022 года
Вчера, 12:43
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44