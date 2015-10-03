Два грузовика раздавили всмятку оказавшуюся между ними «Ладу»

Всмятку раздавили «Ладу Гранта» два большегруза в Илишевском районе Башкирии в минувшую пятницу. Легковушка оказалась на трассе зажата между двух фур. Одна из них пошла на обгон «КамАЗа», стоявшего на обочине, а второй грузовик марки «МАЗ», не успел затормозить. Отечественное авто расплющило так, как будто оно побывало под прессом. В смятой машине погибла женщина, у которой остался сиротой пятилетний сын, двоих людей удалось достать живыми – они в тяжелом состоянии.