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Два грузовика раздавили всмятку оказавшуюся между ними «Ладу»

3 октября 2015, 16:37
Всмятку раздавили «Ладу Гранта» два большегруза в Илишевском районе Башкирии в минувшую пятницу. Легковушка оказалась на трассе зажата между двух фур. Одна из них пошла на обгон «КамАЗа», стоявшего на обочине, а второй грузовик марки «МАЗ», не успел затормозить. Отечественное авто расплющило так, как будто оно побывало под прессом. В смятой машине погибла женщина, у которой остался сиротой пятилетний сын, двоих людей удалось достать живыми – они в тяжелом состоянии.

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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