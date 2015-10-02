Звёзды Московской оперетты представят в Уфе «Мистера Икс»

«Мистер Икс» - красивая и поучительная история для тех, кто хочет отдохнуть, сопереживая героям оперетты Теодоре и Мистеру Икс, зарядиться положительной энергией, наблюдая за весёлыми танцами обаятельной влюблённой пары Мари и Тони, посмеяться над трогательными и забавными Каролиной и Пеликаном. И, конечно же, насладиться прекрасной музыкой Имре Кальмана!