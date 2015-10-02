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Звёзды Московской оперетты представят в Уфе «Мистера Икс»

2 октября 2015, 11:40
10 октября во Дворце Молодежи оперетта «Мистер Икс». Это вихрь хитросплетений, водоворот чувств и неповторимое ощущение праздника! «Мистер Икс» — один из самых любимых и самых звёздных спектаклей! Оперетта о любви светской дамы и циркового артиста с романтической тайной в прошлом…

«Мистер Икс» - красивая и поучительная история для тех, кто хочет отдохнуть, сопереживая героям оперетты Теодоре и Мистеру Икс, зарядиться положительной энергией, наблюдая за весёлыми танцами обаятельной влюблённой пары Мари и Тони, посмеяться над трогательными и забавными Каролиной и Пеликаном. И, конечно же, насладиться прекрасной музыкой Имре Кальмана!

В оперетте принимают участие: заслуженная артистка России Валентина Белякова, заслуженный артист России Владимир Николаев, артисты Петр Кокорев, Юрий Внуков, С.Николаев, Е.Громова, А.Селеверствова, С.Петушков. Билеты на оперетту «Мистер Икс» в Уфе: от 300 до 1500 рублей. Заказать билеты можно по тел.: 290-78-71, 248-27-55, 276-76-77. А также на сайте продюсерского центра «Радус» http://radus.ru и в группе http://vk.com/ufaradus

#Новости#Культура#Денис Объедкин
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