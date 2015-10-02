Звёзды Московской оперетты представят в Уфе «Мистера Икс»

«Мистер Икс» - красивая и поучительная история для тех, кто хочет отдохнуть, сопереживая героям оперетты Теодоре и Мистеру Икс, зарядиться положительной энергией, наблюдая за весёлыми танцами обаятельной влюблённой пары Мари и Тони, посмеяться над трогательными и забавными Каролиной и Пеликаном. И, конечно же, насладиться прекрасной музыкой Имре Кальмана!
В оперетте принимают участие: заслуженная артистка России Валентина Белякова, заслуженный артист России Владимир Николаев, артисты Петр Кокорев, Юрий Внуков, С.Николаев, Е.Громова, А.Селеверствова, С.Петушков. Билеты на оперетту «Мистер Икс» в Уфе: от 300 до 1500 рублей. Заказать билеты можно по тел.: 290-78-71, 248-27-55, 276-76-77. А также на сайте продюсерского центра «Радус» http://radus.ru и в группе http://vk.com/ufaradus