"Орлеанская дева" в Башкирской опере стала событием, несмотря на эклектичность постановки

Филипп Разенков стремится к насыщению действием хоровых эпизодов, к тщательной проработке, детализации мизансцен, что проявляется и в массовых, и в камерных эпизодах оперы. При этом хоровая сцена из первого акта, в которой народ, стоя на коленях с протянутыми руками, обращается к Иоанне с мольбой о спасении, вызывает ассоциацию с одним из самых острых эпизодов «Бориса Годунова» Мусоргского, где доведенный до отчаяния народ просит, а затем требует у царя «хлеба голодным». Тот же прием в сцене сожжения Иоанны воспринимается, как мольба о прощении, создавая арку к первому действию. Дважды в оперу – в первом действии и сцене казни - в качестве метафоры вводится аллюзия на картину Брейгеля-старшего «Слепые», словно говорящая: народ слеп, непоследователен в своих поступках и реакциях. Правда, при этом не оставляет ощущение прямолинейности такого приема, тем более что при втором появлении группы к ней присоединяется ослепленный врагами Раймонд (Владимир Орфеев), что само по себе лишено мотивации.