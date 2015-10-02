«Летучая мышь» прозвучит на уфимской сцене

Секрет популярности этой оперетты во всем мире в музыке Штрауса, погружающей слушателя в атмосферу вечно праздничной Вены, с вальсами и польками и в уморительно смешной истории. Выкарабкиваясь из ситуации, герои так неумело врут, что зрительный зал каждый раз взрывается смехом и аплодисментами, а задорные и зрелищные номера в исполнении артистов и вовсе не оставят равнодушными ни одного зрителя. В оперетте принимают участие: солист Михайловского театра Сергей Дрейт, солисты театра Музыкальной комедии Марина Уланова, Валентина Михайлова, Сергей Выборнов, Дарья Росицкая, Полина Тихонова, солист академии Мариинского театра Александр Шагун, артист театра Ленсовета Анатолий Пузырёв, актёр театра Петербургский ангажемент Игорь Илларионов. Билеты на оперетту «Летучая мышь»: от 300 до 1500 рублей. Заказать билеты можно по тел.: 290-78-71, 248-27-55, 276-76-77. А также на сайте продюсерского центра «Радус» http://radus.ru и в группе http://vk.com/ufaradus