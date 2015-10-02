mkset.ru
ГлавноеВсе новости

«Летучая мышь» прозвучит на уфимской сцене

2 октября 2015, 11:42
Звёзды Петербургской оперетты представляют: 12 октября во Дворце Молодёжи оперетту Иоганна Штрауса «Летучая мышь». Это одна из самых блистательных оперетт в истории жанра. Она и по сей день не сходит с театральных подмостков, украшая сцены как оперных, так и опереточных театров. Сюжет основан на реальной истории, произошедшей в Париже: чтобы проучить своего гуляку-мужа жена отправляется вслед за ним на бал-маскарад, переодевшись в костюм «летучей мыши», ничего не подозревающий муж влюбляется в свою же жену.

Дальше разворачивается феерия веселья, захватывающий бал-маскарад в доме князя Орловского, закруживший гостей в вихре венского вальса, в водовороте искрометных розыгрышей и безобидного приятного флирта, легких любовных приключений.

Секрет популярности этой оперетты во всем мире в музыке Штрауса, погружающей слушателя в атмосферу вечно праздничной Вены, с вальсами и польками и в уморительно смешной истории. Выкарабкиваясь из ситуации, герои так неумело врут, что зрительный зал каждый раз взрывается смехом и аплодисментами, а задорные и зрелищные номера в исполнении артистов и вовсе не оставят равнодушными ни одного зрителя. В оперетте принимают участие: солист Михайловского театра Сергей Дрейт, солисты театра Музыкальной комедии Марина Уланова, Валентина Михайлова, Сергей Выборнов, Дарья Росицкая, Полина Тихонова, солист академии Мариинского театра Александр Шагун, артист театра Ленсовета Анатолий Пузырёв, актёр театра Петербургский ангажемент Игорь Илларионов. Билеты на оперетту «Летучая мышь»: от 300 до 1500 рублей. Заказать билеты можно по тел.: 290-78-71, 248-27-55, 276-76-77. А также на сайте продюсерского центра «Радус» http://radus.ru и в группе http://vk.com/ufaradus

#Новости#Культура#Денис Объедкин
Подпишитесь
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Военный комиссар Башкирии рассказал, отправят ли срочников на СВО осенью 2022 года
Вчера, 12:43
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44