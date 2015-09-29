mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Уфе в парке Победы откроется самый большой в России памятник труженикам тыла

29 сентября 2015, 23:24
8 октября в 11.30 в уфимском парке Победы установят самый большой в России памятник труженикам тыла. На фоне восьмиметрового барельефа, где будет изображены виды продукции, производимой Башкортостаном в годы Великой Отечественной войны, установят семь пятиметровых бронзовых фигур, символизирующих тружеников тыла.

На пьедестале появятся нефтяник, женщина-хлебороб с ребенком на руках, сталевар, ткачиха со сшитой шинелью, подросток за станком, и его дед-рабочий. Позади них изображена продукция, которую Башкирия отправляла на фронт в годы Великой Отечественной войны - авиационные двигатели, сталь, нефть, военная форма и продовольствие.

Инициатором появления композиции стало министерство культуры Башкирии. Из шести представленных эскизов, комиссия выбрала проект председателя Союза художников России Андрея Ковальчука. Фигуры героев тыла отливались в мастерской города Химки, а в Уфу транспортировались по частям.

Мэр Уфы Ирек Ялалов предложил включить мемориал в туристический маршрут поездок школьников и студентов.

- С трудовым подвигом уфимцев можно было ознакомиться только в ведомственных музеях, поэтому памятник должен стать знаковым объектом патриотического воспитания, - сказал г-н Ялалов.

Также в парке расширяется бронетанковой экспедиция. Уже установлены 10 из 55 машин.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Культура#Денис Объедкин
Подпишитесь
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Военный комиссар Башкирии рассказал, отправят ли срочников на СВО осенью 2022 года
Вчера, 12:43
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44