В Уфе в парке Победы откроется самый большой в России памятник труженикам тыла

На пьедестале появятся нефтяник, женщина-хлебороб с ребенком на руках, сталевар, ткачиха со сшитой шинелью, подросток за станком, и его дед-рабочий. Позади них изображена продукция, которую Башкирия отправляла на фронт в годы Великой Отечественной войны - авиационные двигатели, сталь, нефть, военная форма и продовольствие.
Инициатором появления композиции стало министерство культуры Башкирии. Из шести представленных эскизов, комиссия выбрала проект председателя Союза художников России Андрея Ковальчука. Фигуры героев тыла отливались в мастерской города Химки, а в Уфу транспортировались по частям.
Мэр Уфы Ирек Ялалов предложил включить мемориал в туристический маршрут поездок школьников и студентов.
- С трудовым подвигом уфимцев можно было ознакомиться только в ведомственных музеях, поэтому памятник должен стать знаковым объектом патриотического воспитания, - сказал г-н Ялалов.
Также в парке расширяется бронетанковой экспедиция. Уже установлены 10 из 55 машин.
Дмитрий КОЛПАКОВ.