mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Уфе под колесами иномарки погибла 51-летняя женщина, проигнорировавшая светофор

28 сентября 2015, 10:32
Насмерть раздавил 51-летнюю женщину водитель «Ford Ecosport» в столице Башкирии на улице Софьи Перовской. Трагедия случилась в два часа ночи 27 сентября напротив остановки Некрасова – мужчина за рулем поздно заметил пешехода, пытался затормозить, но тщетно – несчастная погибла под колесами иномарки. Как отмечают в городской ГАИ, дама была одета в темную одежду и переходила дорогу в 200 метрах от светофора вызывного действия. Скорее всего, женщина решила, что ночью, когда поток машин существенно уменьшается, не обязательно соблюдать правила дорожного движения и это стоило ей жизни.

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
Подпишитесь
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Военный комиссар Башкирии рассказал, отправят ли срочников на СВО осенью 2022 года
Вчера, 12:43
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44