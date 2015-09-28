В Уфе под колесами иномарки погибла 51-летняя женщина, проигнорировавшая светофор

Насмерть раздавил 51-летнюю женщину водитель «Ford Ecosport» в столице Башкирии на улице Софьи Перовской. Трагедия случилась в два часа ночи 27 сентября напротив остановки Некрасова – мужчина за рулем поздно заметил пешехода, пытался затормозить, но тщетно – несчастная погибла под колесами иномарки. Как отмечают в городской ГАИ, дама была одета в темную одежду и переходила дорогу в 200 метрах от светофора вызывного действия. Скорее всего, женщина решила, что ночью, когда поток машин существенно уменьшается, не обязательно соблюдать правила дорожного движения и это стоило ей жизни.