Владимир Васильев: «Не хочу, чтобы обо мне сняли сериал»

– У меня там весь театр задействован, - пошутил мэтр. – Сначала в проекте было два танцора, но по ходу репетиции к затее присоединялось все больше артистов. Уже дошло до одиннадцати. Все они - артисты уфимского театра. Я вообще не сторонник приглашения звезд – и среди хореографов, и среди композиторов. Для меня гораздо приятнее и интереснее работать с людьми, которые на местах. Приехал в этот город, вот с вами и буду делать, приеду в другой – с другими. Самый простой ход: «Деньги есть – давайте звезду возьмем. Миллион долларов дадим, она приедет». И все довольны, и все собрались, и весь город стоит на ушах: «К нам приехала звезда». А для меня это пустой звук, потому что я знаю, что у нас в каждом городе есть талантливейшие люди, которые нуждаются в том, чтобы им дали возможность показать свой талант.