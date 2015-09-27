Виталий Кальпиди презентует в Уфе «Избранное»

В числе других городов, где будет представлена новая книга, Виталий Кальпиди посетит и Уфу как одно из мест поэтического притяжения. В ходе презентации книги, в которую вошли около 400 стихотворений и 12 палимпсест-иллюстраций, любители поэзии услышат произведения в исполнении автора. Будут также представлены видеообращения поэта и культуртрегера Дмитрия Кузьмина, профессора Владимира Абашева, культуролога Аркадия Бурштейна, переводчиков Роберта Ходеля и Алисии.