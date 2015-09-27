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Виталий Кальпиди презентует в Уфе «Избранное»

27 сентября 2015, 11:21
29 сентября в уфимской галерее «Икс-макс» состоится презентация книги Виталия Кальпиди IZBRANNOE. Виталий Олегович Кальпиди – русский поэт, издатель, культуртрегер, автор 10 поэтических книг. Стихи Кальпиди переведены на 15 языков. В разные годы они публиковались в антологиях современной русской поэзии, издававшихся в Германии, Франции, США, других странах мира. В Великобритании выпущен диск со стихами поэта и музыкой на его стихи.

О творчестве Кальпиди высказались практически все ведущие критики, поэты и литературоведы: Андрей Вознесенский, Алексей Парщиков, Марк Липовецкий, Вячеслав Курицын, Дмитрий Пригов, Дмитрий Кузьмин, многие другие. Виталий Олегович – составитель и редактор более 70 книг современных уральских авторов и трех томов «Антологии современной уральской поэзии», книги «Энциклопедия. Уральская поэтическая школа», соавтор и идейный вдохновитель издательско-продвиженческого проекта «ГУЛ» (галерея уральской литературы), основатель и главный идеолог УПД (уральское поэтическое движение).

В числе других городов, где будет представлена новая книга, Виталий Кальпиди посетит и Уфу как одно из мест поэтического притяжения. В ходе презентации книги, в которую вошли около 400 стихотворений и 12 палимпсест-иллюстраций, любители поэзии услышат произведения в исполнении автора. Будут также представлены видеообращения поэта и культуртрегера Дмитрия Кузьмина, профессора Владимира Абашева, культуролога Аркадия Бурштейна, переводчиков Роберта Ходеля и Алисии.

Начало в 19:00. Вход свободный.

#Новости#Культура#Денис Объедкин
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