Виталий Кальпиди презентует в Уфе «Избранное»

О творчестве Кальпиди высказались практически все ведущие критики, поэты и литературоведы: Андрей Вознесенский, Алексей Парщиков, Марк Липовецкий, Вячеслав Курицын, Дмитрий Пригов, Дмитрий Кузьмин, многие другие. Виталий Олегович – составитель и редактор более 70 книг современных уральских авторов и трех томов «Антологии современной уральской поэзии», книги «Энциклопедия. Уральская поэтическая школа», соавтор и идейный вдохновитель издательско-продвиженческого проекта «ГУЛ» (галерея уральской литературы), основатель и главный идеолог УПД (уральское поэтическое движение).
В числе других городов, где будет представлена новая книга, Виталий Кальпиди посетит и Уфу как одно из мест поэтического притяжения. В ходе презентации книги, в которую вошли около 400 стихотворений и 12 палимпсест-иллюстраций, любители поэзии услышат произведения в исполнении автора. Будут также представлены видеообращения поэта и культуртрегера Дмитрия Кузьмина, профессора Владимира Абашева, культуролога Аркадия Бурштейна, переводчиков Роберта Ходеля и Алисии.
Начало в 19:00. Вход свободный.