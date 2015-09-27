В Уфе обнаружили пьяного извозчика, заснувшего прямо за рулем своей «ГАЗели»

Пьяного водителя пассажирской «ГАЗели» обнаружили активисты интернет-сообщества «БашДТП» на остановке общественного транспорта возле магазина «Магнит» в уфимском микрорайоне Шакша. Неравнодушные горожане вызвали автоинспекторов. Судя по фото и видео, сужчина заснул пьяным сном за рулем, свесив голову. То ли он приехал подшофе откуда-то, то ли выпил в другом месте, а переждать нахлынувшее опьянение решил на водительском сидении верной лошадки.