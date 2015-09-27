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В Уфе обнаружили пьяного извозчика, заснувшего прямо за рулем своей «ГАЗели»

27 сентября 2015, 15:52
Пьяного водителя пассажирской «ГАЗели» обнаружили активисты интернет-сообщества «БашДТП» на остановке общественного транспорта возле магазина «Магнит» в уфимском микрорайоне Шакша. Неравнодушные горожане вызвали автоинспекторов. Судя по фото и видео, сужчина заснул пьяным сном за рулем, свесив голову. То ли он приехал подшофе откуда-то, то ли выпил в другом месте, а переждать нахлынувшее опьянение решил на водительском сидении верной лошадки.

Активисты утверждают, что такой водитель опасен – даже если он не пил за рулем. Ведь когда парень проснется с похмелья – все равно сядет за руль и поедет рисковать жизнями пассажиров.

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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