Под Уфой на трассе без видимых причин сгорела иномарка

В воскресенье, 27 сентября под Уфой на трассе М-7 в сторону Затона сгорела иномарка Chevrolet Aveo. Как утверждают очевидцы, огонь в машине вспыхнул внезапно и вырвался из-под капота, так что выскочивший из салона водитель даже не успел открыть крышку.