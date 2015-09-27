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Под Уфой на трассе без видимых причин сгорела иномарка

27 сентября 2015, 19:52
В воскресенье, 27 сентября под Уфой на трассе М-7 в сторону Затона сгорела иномарка Chevrolet Aveo. Как утверждают очевидцы, огонь в машине вспыхнул внезапно и вырвался из-под капота, так что выскочивший из салона водитель даже не успел открыть крышку.

Автомобиль потушили, обошлось без жертв. Но на дороге в районе села Подымалово образовалась огромная пробка, в которой автолюбители, возвращавшиеся в столицу Башкирии, простояли несколько часов.

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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