Под Уфой на трассе без видимых причин сгорела иномарка
27 сентября 2015, 19:52
В воскресенье, 27 сентября под Уфой на трассе М-7 в сторону Затона сгорела иномарка Chevrolet Aveo. Как утверждают очевидцы, огонь в машине вспыхнул внезапно и вырвался из-под капота, так что выскочивший из салона водитель даже не успел открыть крышку.
Автомобиль потушили, обошлось без жертв. Но на дороге в районе села Подымалово образовалась огромная пробка, в которой автолюбители, возвращавшиеся в столицу Башкирии, простояли несколько часов.