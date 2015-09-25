В РБ книги Сергея Аксакова включат в список литературы для внеклассного чтения

- В Год литературы мы постарались сделать этот праздник ещё ярче, содержательнее, интереснее, - сказал он. - Надеюсь, и уфимцы, и гости города получат от увиденных картин хорошие, добрые впечатления. Людям нравится этот праздник. Они искренне себя отдают этому торжеству - от души, искренне, нет никакого давления на людей. Нет никакой «обязаловки», принуждения – люди делают всё от чистого сердца, благодаря своим побуждениям. Безусловно, такие праздники нужны.
Г-н Хамитов рассказал, что «имя Аксакова для нашей республики значит очень много».
- Мы гордимся тем, что творчество Сергея Тимофеевича неразрывно связано с нашим родным краем, - говорит он. - И это замечательно, поскольку именно мудрое художественное слово, культура в целом делают нас единым народом, осознающим свои корни и свою общность. Аксакова помнят, Аксакова изучают, к Аксакову приезжают в гости в нашу республику. За этим стоит четверть века напряженного труда подвижников, настоящих почитателей таланта великого писателя.
Рустэм Закиевич напомнил, что «творчество Сергея Тимофеевича уже давно обрело мировую известность».
- Его книги переведены на множество языков, - объяснил он. - Имя Сергея Тимофеевича объединяет тысячи людей – представителей всех культур, всех, кто стремится к возрождению нравственности, традиций семейного воспитания, идей евразийства.
По мнению главы Башкортостана, «все могут брать пример с семьи Аксаковых во многом, в том числе в её нацеленности на добрые общественно полезные дела, на активную благотворительность».
- В учебных заведениях изучают духовное и литературное наследие семьи Аксаковых, талантливые ребята становятся аксаковскими стипендиатами, - поведал г-н Хамитов. - Среди 200 выпускников Аксаковской гимназии, закончивших её с золотыми и серебряными медалями, – десятки докторов и кандидатов наук.
Рустэм Хамитов предложил издательству «Китап» выпустить красочно оформленный сборник лучших произведений Сергея Тимофеевича, «который должен стать украшением каждой семейной библиотеки», а министерству образования РБ – включить книгу «Детские годы Багрова-внука» в перечень литературы для внеклассного чтения. Кроме того, руководитель республики пообещал поддерживать местных писателей, потому что «в Башкортостане высоко ценят писательское мастерство».
- У нас активно работают творческие секции национальной поэзии и прозы, драматургии, детской литературы, литературной критики, комиссия по литературному наследию, - пояснил он.- Ежегодно проводятся юбилеи поэтов и писателей, литературные вечера и выставки. На родных языках издаются произведения не только опытных, но и молодых литераторов. Понятно, что сейчас в такие сложные в экономическом плане годы нам тяжело находить ресурсы на то, чтобы издавать книги. Но мы будем продолжать это делать, несмотря ни на что.
Глава РБ уверен, что «сегодня существенно возрастает роль творческой интеллигенции в духовной жизни общества, развитии языков и культур, приобщении молодежи к высокому художественному слову, патриотическом воспитании».
- Конечно, мы ждем от писателей новых произведений о добре, красоте, патриотизме, нравственности, и, конечно, о нашем современнике, который искренне любит родной край и делает всё для его процветания, - подытожил Рустэм Хамитов.