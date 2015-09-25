В РБ книги Сергея Аксакова включат в список литературы для внеклассного чтения

- У нас активно работают творческие секции национальной поэзии и прозы, драматургии, детской литературы, литературной критики, комиссия по литературному наследию, - пояснил он.- Ежегодно проводятся юбилеи поэтов и писателей, литературные вечера и выставки. На родных языках издаются произведения не только опытных, но и молодых литераторов. Понятно, что сейчас в такие сложные в экономическом плане годы нам тяжело находить ресурсы на то, чтобы издавать книги. Но мы будем продолжать это делать, несмотря ни на что.