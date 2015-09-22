В Уфе зафиксирована массовая авария: «Лексус» выкинул на встречку «ВАЗ-2112»

Массовая авария случилась около шести часов вечера на улице Софьи Перовской в столице Башкирии 22 сентября. По предварительным данным виновником ДТП стал водитель «Лексуса», «догнавший» впереди идущий автомобиль «ВАЗ-2112». От удара отечественное авто вылетело на встречку и протаранило сначала еще одну «Ладу» 12 модели, а потом автобус марки «НефАЗ». Мужчины, сидевшие за рулем обоих российских машин, получили телесные повреждения. Виновник аварии не пострадал.