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В Уфе зафиксирована массовая авария: «Лексус» выкинул на встречку «ВАЗ-2112»

22 сентября 2015, 23:31
Массовая авария случилась около шести часов вечера на улице Софьи Перовской в столице Башкирии 22 сентября. По предварительным данным виновником ДТП стал водитель «Лексуса», «догнавший» впереди идущий автомобиль «ВАЗ-2112». От удара отечественное авто вылетело на встречку и протаранило сначала еще одну «Ладу» 12 модели, а потом автобус марки «НефАЗ». Мужчины, сидевшие за рулем обоих российских машин, получили телесные повреждения. Виновник аварии не пострадал.

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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