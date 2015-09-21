Владимир Спиваков: «Чтобы стать настоящим башкиром, мне осталось лишь сесть на коня»

– Мы только что открыли сезон концертом памяти отца Александра Меня, который был убит 25 лет тому назад, - рассказал Владимир Спиваков. – Я делал концерт, когда было пять лет его памяти, тогда меня чуть не уничтожили за это, десять лет, пятнадцать, двадцать... Я очень доволен, это моя личная победа. Надо идти, ничего не бояться. Слушать свою совесть. Отец Александр направлял людей в очень правильное русло. Особенно сегодня это ощущается. Потому что и христианство, и иудаизм, и ислам – они все на одной монотеистической платформе. Он хотел этого сближения, чтобы не было того, что есть сейчас, к сожалению... Его книги сжигались, было такое дело. А сейчас второй человек в русской православной церкви – владыка Илларион выступил со вступительным словом перед концертом. Чудно пели солисты, удивительный хор. Надеюсь, что как-нибудь мы привезем его к вам. Вы получите такое удовольствие. Человеческий голос – это такой инструмент тончайший, нечто невероятное.