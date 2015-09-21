Владимир Спиваков: «Чтобы стать настоящим башкиром, мне осталось лишь сесть на коня»

«Нуреев назвал нас «неслабыми ребятами из Уфы»
Каждый приезд Владимира Спивакова на родину – событие в культурной жизни Башкирии, а музыкальное мероприятие такого масштаба стало для его земляков настоящим подарком.
Открывая музыкальный форум, глава республики отметил, что проведение мероприятия на земле Башкирии – очень важное культурное событие в жизни республики. Рустэм Хамитов обратил внимание гостей и участников форума, что фестиваль проходит на сцене обновленного концертного зала «Башкортостан».
– Владимир Теодорович говорил: «Приеду к вам тогда, когда сделаете акустический зал». Зал есть – Владимир Теодорович с коллективом прибыл, - резюмировал он. - Для нас это большая честь, и мы, конечно, гордимся, что Владимир Теодорович со своим коллективом прибыл к нам в Уфу. Мы сделаем всё возможное для того, чтобы не только мы получили заряд от творчества великих музыкантов, но и наши гости остались довольны пребыванием в замечательном городе Уфа.
Поднявшегося на сцену маэстро зал встретил овациями.
– Я очень счастлив, что все так сложилось, – обратился к залу Владимир Спиваков чуть севшим голосом. – Действительно, мы приехали в новый замечательней зал. Это большой праздник не только для нас, но и всей страны. Я думаю, что жители Уфы совершенно по-другому себя чувствуют, зная, что здесь есть такое место, которое будет притягивать души человеческие, говорить о том, что не так все страшно. Есть много тяжелых вещей, но есть нечто выше, к чему все должны стремиться.
Глава региона поздравил Владимира Спивакова с прошедшим 71-летием.
– 12 сентября у Владимира Теодоровича был день рождения, и мы приготовили подарок. Поскольку маэстро – специалист в струнных инструментах, мы решили подарить башкирскую домбру, - сказал Рустэм Хамитов.
Также глава региона вручил музыканту набор дисков с башкирской музыкой и бочонок меда.
Мэтр с благодарность отозвался о подарках, полученных в Уфе, заметив, что чтобы стать настоящим башкиром, ему осталось только взять под узды лошадь.
– Я, кстати, езжу на лошадях, - улыбнулся он. – Когда нас на первом курсе московской консерватории отправляли в колхоз, и вот такими руками мы перебирали картошку, честно вам говорю, ничего другого не было, там был мерин. Мы как-то подружились с ним очень. Через некоторое время я без седла на нем ездил и даже рысью его пускал. А когда некоторые другие хотели, не понравилось ему это дело, и он здорово очень скинул.
Оказалось, что великий музыкант приехал в родной город не с пустыми руками.
– Я много лет поддерживаю музей Рудольфа Нуреева, с которым был знаком. Важно не нарушать традицию. Мы делили с ним одну артистическую комнату в Лос-Анджелесе, - припомнил мэтр. – Как-то на выходе из артистической мы столкнулись. Он меня обнял и сказал: «Неслабые ребята из Уфы, Володя!». Красивый он был человек. Я привез некоторые вещи, связанные с Рудольфом Нуреевым, в его музей.
Маэстро подарил Уфе редкие видеозаписи знаменитого танцовщика, книги о Нурееве на французском и автографы великого земляка. Оказалось, что находить экспонаты для уфимского музея Владимиру Спивакову помогают ценители его таланта.
– У меня есть люди, которые приезжают в Кольмар на фестиваль, зная, что мы собираем здесь, в этом городе музей Нуреева. Не то что приехал, купил где-то, - поделился он. – Я вам честно скажу, сделаю признание, которого никогда не делал. Я когда-то в Лондоне, в Ковент-Гардене увидел декорации Константина Коровина к «Лебединому озеру». Нуреев танцевал в этом спектакле, причем здесь еще. Сохранены эти декорации были блестяще. Я хотел привезти их сюда, в этот театр, но тогда здесь власть была другая. Сложно было и перевезти такую вещь, потому что декорации – это огромная, во весь пролет сцены навернутая на бабину очень тяжелая штука. Но вот так, не сложилось. Ну, уж теперь сами знаете, не дадут ни вывезти, ни купить, да и средств таких нет. Раньше это стоило значительно дешевле.
В программе первого дня фестиваля значились произведения Бетховена. В первом отделении прозвучал пятый фортепианный концерт «Император» в сопровождении Национального филармонического оркестра России. Партию фортепиано исполнил солист московской филармонии Филипп Копачевский.
– Он очень честный, настоящий музыкант, - отозвался о коллеге Владимир Теодорович. – Честный в том смысле, что он служитель. Для него музыка – самое главное. Это его дыхание, его артерия. Он настоящий человек, такой, который не скажет: «Зачем еще раз репетируем, у нас все так хорошо получается». Знаете, как у нас сейчас молодёжь. Даже когда со мной музыканты работают, я говорю: «Ну, завтра встретимся», и слышу: «Владимир Теодорович, ну и так все хорошо, замечательно получается». Есть такое, к сожалению. А Филипп все время стремится к совершенству.
Во второй части прозвучала Седьмая симфония. В конце вечера зрителей ждал небольшой сюрприз: знаменитый «Менуэт» Луиджи Боккерини.
«Энергетику зала надо еще намолить»
После концерта Владимир Спиваков поделился впечатлением от вечера и нового концертного зала.
– Зал прекрасный, - отметил он. – Все-таки Башкортостан – целая страна, и она заслужила такой зал. Такие вещи остаются надолго. Думаю, что люди, которые приходят сюда, тоже себя по-другому ощущают. Я почувствовал такую торжественность сегодня. Очень хорошо! Уже сам факт такого зала – колоссальное достижение.
Однако, как заметил мэтр, зал не сразу начинает звучать невероятно.
– Это как храм, как заново построенная мечеть: нужно намолить, нужно ходить, дышать, репетировать здесь, чтобы это все двигалось, - пояснил маэстро. – Вибрация же не только между людьми, но и еще и в дереве этом, воздухе, во всем: и оттуда, и отсюда. Нужно время. Первый шаг сделан, первое впечатление очень хорошее, надо еще подумать над углом панелей над сценой, и должна быть налажена хорошая связь между режиссером по свету и здесь. Чтобы за кулисами можно было сказать: «Зажгите свет в зрительном зале», и сразу это было сделано. Ну, новое дело, нужно терпеливо, терпимо относиться ко всему.
Как заметил Владимир Спиваков, выступать перед земляками ему приятно вдвойне.
– Мы как-то с Ильдаром Абдразаковым сидели в Вене после концерта, и он очень огорчался, что его не будет в Уфе во время фестиваля, - рассказал он. – Но ничего, мы как-то так сделаем, что он тоже приедет. Я его очень люблю и очень хотел бы с ним выступить здесь. Он будет закрывать мой фестиваль вместе с Дмитрием Корчаком в Москве, исполнять партию Сальери в опере Римского-Корсакова «Моцарт и Сальери». Надеюсь, что достанем ему костюмы, и это станет знаковым событием.
Музыкант выразил надежду, что на следующий фестиваль ему удастся привезти в Уфу тенора Дмитрия Корчака.
– В таких тяжелых условиях, в которых находимся все мы, Россия, очень важно духовно поддерживать людей, чтоб они не разобщались, не становились агрессивными. Музыка несет душевный покой, в ней нет агрессии, в ней есть возвышенность, бог, все, что человеку необходимо, - заявил он.
Поделился маэстро и планами на ближайшее время.
– Мы только что открыли сезон концертом памяти отца Александра Меня, который был убит 25 лет тому назад, - рассказал Владимир Спиваков. – Я делал концерт, когда было пять лет его памяти, тогда меня чуть не уничтожили за это, десять лет, пятнадцать, двадцать... Я очень доволен, это моя личная победа. Надо идти, ничего не бояться. Слушать свою совесть. Отец Александр направлял людей в очень правильное русло. Особенно сегодня это ощущается. Потому что и христианство, и иудаизм, и ислам – они все на одной монотеистической платформе. Он хотел этого сближения, чтобы не было того, что есть сейчас, к сожалению... Его книги сжигались, было такое дело. А сейчас второй человек в русской православной церкви – владыка Илларион выступил со вступительным словом перед концертом. Чудно пели солисты, удивительный хор. Надеюсь, что как-нибудь мы привезем его к вам. Вы получите такое удовольствие. Человеческий голос – это такой инструмент тончайший, нечто невероятное.
После фестиваля оркестр г-на Спивакова начнет подготовку к записям произведений Чайковского и Рахманинова.
– Я почувствовал, что пришло время, когда нужно записывать оркестр. Потому что он сейчас играет замечательно, в расцвете сил, нужно, чтобы это осталось. Мы будем записывать концерты Рахманинова с Александром Романовским. Это мальчик из моего фонда, он украинец. Для меня не существует разделения по национальностям. Человек есть человек. Сын божий. Потом будем писать четвертую симфонию Чайковского и Итальянское каприччо, недавно записали Пятую симфонию и «Ромео и Джульетта» Петра Ильича. Дальше идут нескончаемые гастроли. В октябре – большая поездка по Германии, потом два концерта в Париже. В общем, без остановки до Нового года. А 31 декабря как всегда у нас в Москве в Доме музыки новогодний концерт с Хиблой Герзмава.
Вероника ПОЛЯНСКАЯ.