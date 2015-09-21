В Уфе пьяный водитель, однажды уже лишенный прав, протаранил попутный автомобиль

Очередную пьяную аварию устроил 20 сентября днем 29-летний уфимец в столице Башкирии в микрорайоне Сипайлово. Нетрезвый мужчина, передвигавшийся на автомобиле «Дэу Нексия» у дома № 36 на улице Жукова протаранил ехавшую в сторону улицы Новоженова «Ладу». В столкновении получили травмы головы 31-летний пассажир иномарки и сам горе-водитель. Выяснилось, что виновник аварии был пьян и уже однажды лишен права управлять автомобилем.