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В Уфе пьяный водитель, однажды уже лишенный прав, протаранил попутный автомобиль

21 сентября 2015, 12:22
Очередную пьяную аварию устроил 20 сентября днем 29-летний уфимец в столице Башкирии в микрорайоне Сипайлово. Нетрезвый мужчина, передвигавшийся на автомобиле «Дэу Нексия» у дома № 36 на улице Жукова протаранил ехавшую в сторону улицы Новоженова «Ладу». В столкновении получили травмы головы 31-летний пассажир иномарки и сам горе-водитель. Выяснилось, что виновник аварии был пьян и уже однажды лишен права управлять автомобилем.

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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