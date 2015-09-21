Диетолог Наира Рябчикова: «Волшебных таблеток для похудения не существует»

«Люди толстеют из-за депрессии и лени»
- Из-за чего люди толстеют?
- Неудовлетворенность своей жизнью и собой. Большинство просто-напросто заедают свои проблемы. Плюс слабохарактерность – не могут справиться с собой. В 90% случаев набор веса связан с банальной ленью. Чрезмерное употребление сахара очень плохо влияет на фигуру. Сахар – самый настоящий наркотик, от которого люди не могут отказаться.
- Что же тогда делать сладкоежкам?
- Если вы не можете жить без сладкого, то иногда можно позволять себе съедать совсем чуть-чуть, но до 12 часов дня. К сладкому надо относиться как к лекарству. Дольку шоколада съел и больше не стоит.
- А какие продукты хуже всего влияют на фигуру?
- В основном неправильные сочетания продуктов. Например, что-то очень сладкое и очень жирное. Шоколадный батончик – это сахар, шоколад, карамель и орехи. Если съесть отдельно шоколад и орехи с промежутком в два часа, то эффект будет гораздо благоприятнее, чем от батончика. Хлеб с маслом или каша с маслом – тот же эффект. Именно поэтому предпочтительнее съесть мясо с овощами, а не с белым рисом.
Кстати, если хотите похудеть, то нет никакого смысла покупать ягоды годжи и зеленый кофе - толку не будет. Ягоды годжи – прекрасны и полезны, но ничего сверхъестественного в них нет. На вес они никак не влияют.
- А что посоветуете по поводу алкоголя?
- За ужином можно себе позволить бокал красного сухого вина. Если выбор стоит между крепким алкоголем и пивом, то лучше выбрать крепкий. Самая большая проблема для фигуры – это закуска. Поправляются именно от нее. Ну и от пива, конечно, потому что оно очень калорийное.
- От каких продуктов лучше отказаться навсегда?
- Фастфуд и сладкие газировки – однозначно. В продаже фастфуда применяются все маркетинговые уловки, которые только возможны. В такой еде содержатся усилители вкуса, повышенное содержание соли, ароматизаторы, сочетания жиров и углеводов, приводящие к набору веса, булки, которые не имеют ничего общего с нормальным хлебом. Понимаете, фастфуд – это в первую очередь бизнес, основная цель которого заложить в эти продукты минимум, а выручку получить максимальную. Например, в гамбургере содержится примерно половина суточного содержания жира. Так что думайте и решайте сами. Женщинам после 35 лет я не рекомендую есть обезжиренные кисломолочные продукты, потому что из них совершенно не усваивается кальций, который нам необходим. Эти продукты можно добавлять в салаты, но есть их все время нельзя. Не стоит слишком много пить кофе, поскольку он вымывает воду из организма. Двух чашек свежесваренного кофе в день вполне достаточно. И помните, что если пьете кофе, то необходимо пополнять запасы воды. Выпили чашку кофе, значит нужно выпить два стакана воды. Сахарозаменители лучше не употреблять. Сахар можно заменить на стевию – растительный сахарозаменитель.
- Что делать, если во время отпуска ты попал в «олл инклюзив»?
- Обязательно ешьте три раза в день. Не ходите в снек-бары. Во время завтрака можно позволить себе отступления, например, съесть что-то сладкое. Но всегда помните, что вы хотите попробовать эту вкусняшку, а не объесться ею. Нужно наслаждаться процессом! На обед и ужин берите побольше овощей. Если есть айран – пейте, это хороший помощник пищеварению. Но вообще я считаю, что если ты едешь отдыхать, то надо отдыхать, а не держать себя в ежовых рукавицах. Конечно, совсем уж отъедаться не стоит, держите себя в рамках. Во время отпуска нужно расслабляться, высыпаться, побольше плавать, приводить свое тело в порядок. Тогда домой мы вернемся отдохнувшими, и у организма больше гораздо больше сил для того, чтобы получить нужный результат.
«Не надо подстраиваться под диету»
- С чего должен начать человек, который хочет скинуть вес?
- Если он хочет подойти с умом к снижению веса, то нужно разложить по пунктам причины набора лишних кг. Проанализировать, почему он толстеет. Сделать это самостоятельно может любой человек. К диетологу же нужно обращаться, если у вас нет силы воли, вы не можете отказаться от сладкого и жирного. Кроме того, если вы не способны справиться с собой по физиологическим причинам. Например, вы толстеете из-за постоянной тяги к сладкому, которая является причиной недостатка хрома в организме. Гормональные нарушения тоже влекут за собой набор веса. Но в большинстве случаев полнота – это следствие самого обычного переедания. Также необходимо понять состав своего тела. В идеале лучше сделать биоэмпидансное обследование. Его можно пройти в фитнес-клубах, центрах здоровья или у диетологов. Оно нужно для того, чтобы понять, сколько в вашем теле мышечной массы, жировой ткани, количества жидкости. Исходя из результатов, мы получаем точное количество веса, который нужно сбросить. Затем желательно пройти хотя бы минимальное обследование – сдать самые основные анализы, чтобы понять, нет ли у вас каких-то проблем со здоровьем.
- Чем опасна диета без обследования?
- Дело в том, что острые состояния могут усугубиться, если человек изменит свою систему питания. Дальше мы должны понять все наши слабые места. Например, человек все время в разъездах и ему просто некогда есть. Значит, стоит четко определить время, когда он будет питаться. Есть те, кто постоянно сидит в офисе, а там бесконечные перекусы, чаепития, печеньки и прочее. Система питания должна быть удобной для вас. Если человеку неудобно, он бросит все и наберет еще больше килограммов. Не надо подстраиваться под диету, нужно систему питания подстраивать под свою жизнь.
- Какие на ваш взгляд самые опасные диеты?
- Это диеты с большим содержанием белка – Дюкан, Кремлевская. Кроме того, сейчас очень много БАДов на основе синтетических белков. Так вот даже системы питания, основанные на большом содержании животного белка, более гуманные по сравнению с этими БАДами. Протеиновые коктейли и батончики приносят пользу только при правильной комбинации с силовыми нагрузками в спортзале. Но все хотят получить эффект как можно скорее, поэтому после употребления всех этих средств зачастую оказываются на больничной койке.
- А не проще ли ограничить себя в еде и похудеть?
- Ни в коем случае. Когда человек голодает, урезав очень сильно свой рацион, он запросто может стать жертвой эффекта йо-йо. То есть сначала похудеет, а затем наберет еще больше кг. Выражение Майи Плисецкой «не жрать» означает то, что нельзя переедать, а вовсе не закрыть рот на замок. Кстати, сама Плисецкая питалась очень правильно. Есть необходимо каждые три часа. Утром у вас на столе должны быть медленные углеводы – желательно каши, днем можно позволить себе белок – рыбу или мясо с овощами. Если вы занимаетесь спортом в течение дня, тогда медленные углеводы нужно съедать за три-четыре часа до тренировок. Если тренируетесь вечером, то основную часть углеводов нужно употребить в обед, а завтрак сделать белковым – творог, омлет с овощами и кусочком хлеба. Ужин – всегда только белок с овощами. После 16.00 не стоит есть фрукты. Если хочется есть вечером, можно перекусить творогом или салатом. Ужинать нужно за 3-4 часа до сна.
«Зачастую аппетит – это ложная жажда»
- Как быстро похудеть на 2-3 кг?
- Мне очень жаль вас расстраивать, но волшебных таблеток для похудения не существует, как и чудесных, специальных диет. Большинство авторских методик в диетологии снижения веса просто отличные маркетинговые ходы для зарабатывания денег на тренде здорового образа жизни и популяризации стройности. Попробуйте разгрузочные дни. Но имейте в виду: увлекаться разгрузочными днями не стоит. Плюс перед ними и после них нельзя сразу возвращаться к своему обычному рациону. Для девушек желательно устраивать такие дни раз в месяц в первой фазе менструального цикла – примерно на 5-7 день цикла. Тогда это будет очень эффективно. Суть проста: два дня подряд едим через каждые три часа примерно равными порциями какой-нибудь фрукт, кроме банана и винограда. Съедать можно до 1,5 кг в течение дня. Плюс добавляем что-то кисломолочное. Или можно отварить 100-150 гр бурого риса, поделить на равные порции и съесть в течение дня. В рис можно добавить зелень, а вот масло не стоит. Соль добавляете по вкусу, но не пересаливайте, помните, что она задерживает жидкость, а значит, цифра на весах может уменьшиться именно за счет этого эффекта. Кроме того, в день можно съедать 5 штук сухофруктов. Монодни на мясе или твороге не стоит делать, потому что это очень сильно влияет на кислотно-щелочное равновесие организма. Помните, что выходить из монодней нужно очень аккуратно. Нельзя сразу возвращаться к своему привычному питанию. В этом случае организм будет копить запасы, и вы наберете еще больше веса. Во время разгрузочных дней можно скинуть 1-4 кг. А вот увлекаться всевозможными таблетками для похудения я не советую. В лучшем случае вы просто получите эффект слабительного, в худшем – заработаете побочные эффекты и даже болезни.
- Если человек добился оптимального веса, как сделать так, чтоб не набрать килограммы снова?
- Если вы добились результата, значит, у вас уже сложились новые стереотипы питания, новые пищевые привычки. Очень важно пить воду в течение дня. Если мы выпиваем нужное количество воды, то мы будем меньше есть. Зачастую аппетит – это ложная жажда. То есть организм на самом деле хочет пить, а мозг интерпретирует как «я хочу есть». Если мы часто пьем, желудок будет постоянно заполнен, а рецепторы растяжения - всегда в тонусе. Приемы пищи – каждые 3-3,5 часа. Медленные углеводы с утра, вечером упор на белок. И самое главное – не переедать. Пить во время еды можно, но только чистую воду.
«Диетологом я стала, потому что была полной»
- Обязательно ли заниматься спортом для достижения результата?
- 80 процентов успеха – правильное питание. Но я большой сторонник спорта. Дело в том, что когда мышцы не в тонусе, это сказывается на состоянии организма в целом и на самочувствии. Спорт помогает поддерживать определенный уровень напряжения, не расслабляться. Когда человек в тонусе, ему легче контролировать себя и свое питание. Кроме того, после занятий спортом уже не хочется терять достигнутый результат. Очень хорошо, что к нам пришла культура бега и скандинавской ходьбы. Теперь можно не тратить бешеные деньги на фитнес-клуб, а просто бегать в парке. Имейте в виду, что если вы совмещаете правильное питание и занятия силовыми тренировками, ваш вес может не только не меняться, но даже увеличиваться за счет отека мышц, а в перспективе и роста мышечной ткани. Но форма тела при этом будет заметно меняться, объемы заметно меняться. Поэтому не стоит ориентироваться на вес как на критерий оценки стройности.
- Как вы сами худеете, или диетологи не набирают вес?
- Набираю и очень сильно. Диетологом я стала как раз потому, что в прошлом была полной. В школе я очень сильно страдала от лишнего веса. Я прошла все круги ада по снижению веса. Диетологов тогда не было, обратиться было не к кому. Я перепробовала все – китайский чай, таблетки, БАДы, смеси и прочее. Месяц я ела только детское питание и после этого загремела в больницу. Так продолжалось до тех пор, пока я не поступила в мединститут и не начала изучать этот вопрос с точки зрения профессионалов. Со временем я накопила огромный опыт в плане диетологии и поняла, что могу помогать другим людям избавиться от ненавистных килограммов. Сейчас у меня есть планка, выше которой я себе пообещала не подниматься – 60 кг. Когда я понимаю, что вешу больше, строго придерживаюсь несложных правил. Обязательно завтракаю, ем каждые три часа, контролирую состав питания. Если я худею, то независимо от того, где нахожусь, в гостях или ресторане, я не позволяю себе расслабиться. Кстати, считаю, что людям, склонным к полноте, в какой-то степени даже повезло. Потому что именно этот факт вынуждает их питаться правильно, чтобы удерживать вес в норме. Питаясь правильно, мы улучшаем свое здоровье. Худые же люди зачастую едят все подряд, а о здоровье порой не думают.
- Что всегда лежит в вашем холодильнике?
- Самые простые продукты: свежие овощи, мясо, рыба, оливковое масло для заправки салатов, фрукты. Я считаю, что если есть возможность, то лучше всего выращивать овощи и фрукты у себя в саду или покупать у проверенных поставщиков в сезон, чем покупать в магазинах.
Ксения ЛАПТЕВА.