Диетолог Наира Рябчикова: «Волшебных таблеток для похудения не существует»

- Мне очень жаль вас расстраивать, но волшебных таблеток для похудения не существует, как и чудесных, специальных диет. Большинство авторских методик в диетологии снижения веса просто отличные маркетинговые ходы для зарабатывания денег на тренде здорового образа жизни и популяризации стройности. Попробуйте разгрузочные дни. Но имейте в виду: увлекаться разгрузочными днями не стоит. Плюс перед ними и после них нельзя сразу возвращаться к своему обычному рациону. Для девушек желательно устраивать такие дни раз в месяц в первой фазе менструального цикла – примерно на 5-7 день цикла. Тогда это будет очень эффективно. Суть проста: два дня подряд едим через каждые три часа примерно равными порциями какой-нибудь фрукт, кроме банана и винограда. Съедать можно до 1,5 кг в течение дня. Плюс добавляем что-то кисломолочное. Или можно отварить 100-150 гр бурого риса, поделить на равные порции и съесть в течение дня. В рис можно добавить зелень, а вот масло не стоит. Соль добавляете по вкусу, но не пересаливайте, помните, что она задерживает жидкость, а значит, цифра на весах может уменьшиться именно за счет этого эффекта. Кроме того, в день можно съедать 5 штук сухофруктов. Монодни на мясе или твороге не стоит делать, потому что это очень сильно влияет на кислотно-щелочное равновесие организма. Помните, что выходить из монодней нужно очень аккуратно. Нельзя сразу возвращаться к своему привычному питанию. В этом случае организм будет копить запасы, и вы наберете еще больше веса. Во время разгрузочных дней можно скинуть 1-4 кг. А вот увлекаться всевозможными таблетками для похудения я не советую. В лучшем случае вы просто получите эффект слабительного, в худшем – заработаете побочные эффекты и даже болезни.