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В Башкирии уже 2 недели разыскивают девушку, которая ушла на работу и не вернулась

19 сентября 2015, 15:09
В Кумертау таинственным образом исчезла жительница деревни Старая Уралка 25-летняя Ирина Иванова. Еще 4 сентября утром девушка вышла из дома и отправилась на работу, но больше ее никто не видел. Ирина Иванова была одета в желтую болоньевую куртку с капюшоном, черного цвета брюки и черные балетки. Девушка выглядит моложе своих лет – на 21-22 года, она маленького роста – 150 сантиметров, и худощавого телосложения, волосы имеет прямые и темные, а глаза – светлые. При себе у пропавшей был телефон марки «Нокиа», который сегодня отключен.

В полиции просят всех, кто что-либо знает о местонахождении Ирины Ивановой, сообщить по следующим телефонам:

группа розыска тел/факс 8 (34761) 4-49-32,

дежурная часть ОМВД России по городу Кумертау 8 (34761) 2-11-84, факс: 4-49-00.

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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