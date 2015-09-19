В Башкирии уже 2 недели разыскивают девушку, которая ушла на работу и не вернулась

В Кумертау таинственным образом исчезла жительница деревни Старая Уралка 25-летняя Ирина Иванова. Еще 4 сентября утром девушка вышла из дома и отправилась на работу, но больше ее никто не видел. Ирина Иванова была одета в желтую болоньевую куртку с капюшоном, черного цвета брюки и черные балетки. Девушка выглядит моложе своих лет – на 21-22 года, она маленького роста – 150 сантиметров, и худощавого телосложения, волосы имеет прямые и темные, а глаза – светлые. При себе у пропавшей был телефон марки «Нокиа», который сегодня отключен.