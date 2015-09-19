Хамитов подарил Спивакову домбру, а музыкант уфимцам – вещи Рудольфа Нуреева

Побывавший на концерте глава Башкирии Рустэм Хамитов напомнил Владимиру Спивакову, что он обещал приехать в Уфу, как только откроется концертный акустический зал.
- Владимир Теодорович говорил: «Приеду к вам тогда, когда сделаете акустический зал», -рассказал зрителям Рустэм Закиевич. - Зал есть – Владимир Теодорович с коллективом прибыл. Для нас это большая честь, и мы, конечно, гордимся тем, что Владимир Теодорович со своим коллективом прибыл к нам в Уфу. Мы сделаем всё возможное для того, чтобы не только мы получили заряд от творчества великих музыкантов, но и наши гости остались довольны пребыванием в замечательном городе Уфа.
- Я очень счастлив, что всё так сложилось, что действительно мы приехали в новый замечательный зал. Это большой праздник для всех, не только для нас – для целой страны, - не задержался с комплиментами музыкант. - Думаю, что жители Уфы совершенно по-другому себя чувствуют, зная, что здесь есть такое место, которое будет притягивать души человеческие, которое будет говорить о том, что не так всё страшно. Есть много тяжёлых вещей, но есть нечто высшее, к чему все должны стремиться.
Так как Владимир Спиваков, незадолго до посещения Башкортостана, справил свой день рождения – 12 сентября ему исполнился 71 год, власти республики подготовили знаменитому музыканту подарок - национальный башкирский инструмент – домбру.
- Мы, почитатели вашего таланта, искренне признательны вам за то, что вы здесь сегодня, в Уфе и хотим выразить огромную благодарность, - сказал Рустэм Хамитов и пояснил, что Владимир Теодорович – специалист в струнных инструментах, и именно поэтому получает в подарок башкирскую домбру.
- Поздравляем Владимира Теодоровича с днем рождения! Слова огромной благодарности музыкантам, принявшим участие в таком замечательном, очень важном культурном событии в жизни нашей республики. Надеюсь, что фестивали «Владимир Спиваков приглашает» будут постоянно проводиться и в Уфе. Огромное спасибо! – заключил г-н Хамитов.
Но оказалось, что и Владимир Спиваков подготовил подарок для жителей Башкортостана.
- Я всегда приезжаю и поддерживаю музей Рудольфа Нуреева, с которым я был знаком, - рассказал г-н Спиваков. - Когда-то мы делили вместе одну артистическую комнату в Америке, в Лос-Анджелесе. Он выступал вечером, мы – днём. Мы – вечером, он – днём. И как-то раз, выходя из артистической, мы столкнулись, он меня обнял и сказал: «Неслабые ребята из Уфы, Володя?» Я привез в музей некоторые вещи, связанные с Рудольфом Нуреевым, как делаю это уже много лет. Важно не нарушать традицию.