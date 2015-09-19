Хамитов подарил Спивакову домбру, а музыкант уфимцам – вещи Рудольфа Нуреева

- Я очень счастлив, что всё так сложилось, что действительно мы приехали в новый замечательный зал. Это большой праздник для всех, не только для нас – для целой страны, - не задержался с комплиментами музыкант. - Думаю, что жители Уфы совершенно по-другому себя чувствуют, зная, что здесь есть такое место, которое будет притягивать души человеческие, которое будет говорить о том, что не так всё страшно. Есть много тяжёлых вещей, но есть нечто высшее, к чему все должны стремиться.