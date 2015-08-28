Северными амурами башкир прозвали парижские дамы

И вот получаю от нее по почте редкий альбом к дате, посвященный 200-летию продвижения по Европе союзного войска: русских, австрийских, прусских и немецких корпусов. Причем с закладками. Первая — на описании некоего лейпцигского обывателя по имени Гуссель: «Наибольшее волнение у всех вызывали башкиры в составе русского войска, о которых можно было услышать самые невероятные вещи — по слухам, они имели только один глаз на лбу, длинные морды и огромные клыки вместо зубов. Говорят, в самой России они передвигались закованными в цепи и под сильной охраной — чтобы не могли похищать детей на улицах и съедать их сразу целиком. Весь город сбежался посмотреть на этих странных существ. А увидели: правильные черты лица и совершенно пропорциональное телосложение. Многие походили на китайцев и выражение лиц имели самое добродушное. Дети так и вертелись среди них, и ни один ребенок, конечно же, не пропал».