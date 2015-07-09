Китайцы сняли мультфильм, как саммиты ШОС и БРИКС изменят мировой порядок

Напомним, объединение двух таких тяжеловесов, как Россия и Китай, напугало «хозяев мира» и заставило заговорить о новом мировом порядке. Впрочем, китайцы и не скрывали таких намерений, сняв перед международными форумами мультипликационный ролик, где в доступной форме объяснялось, для чего нужен в Уфе столь масштабный слет мировых держав. Кроме того, что стороны будут договариваться о сотрудничестве, анимационные герои заявляли, что они «за диалог вместо конфронтации, за партнерство, развитие и процветание в отличие от тех, кто рассматривает Землю как свой приусадебный участок, ставит себя на место чужого родителя и любит показывать мышцы перед другими». Неудивительно, что герой, похваляющийся мышцами, изображался в виде супергероя, которого легко отодвигали договорившиеся лидеры стран.