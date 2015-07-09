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Posted 9 июля 2015, 13:46

Published 9 июля 2015, 13:46

Modified 10 ноября 2022, 18:42

Updated 10 ноября 2022, 18:42

Китайцы сняли мультфильм, как саммиты ШОС и БРИКС изменят мировой порядок

9 июля 2015, 13:46
Китайцы сняли анимационный ролик, посвященный саммитам ШОС и БРИКС, которые проходят в Уфе. Познавательный мультфильм в доступной форме рассказывает для чего нужны международные форумы и как они могут изменить мировой порядок. Мультик называется «Едем на Саммиты ШОС и БРИКС вместе с дядюшкой Си (так в Китае называют главу страны Си Цзиньпина)».

Главная героиня мультфильма — Хэ Цзинь, девушка-эксперт по ШОС и БРИКС, имя которой образовано от этих двух аббревиатур, проводит брифинг с пользователями интернета, отвечая на острые вопросы о ходе проведения саммитов. Ролик сделали мультипликаторы «Рабочей студии на улице Фусин» и он уже набрал более миллиона просмотров. Жалко, что такого доброго и светлого мультика не догадались сделать в России.

Напомним, объединение двух таких тяжеловесов, как Россия и Китай, напугало «хозяев мира» и заставило заговорить о новом мировом порядке. Впрочем, китайцы и не скрывали таких намерений, сняв перед международными форумами мультипликационный ролик, где в доступной форме объяснялось, для чего нужен в Уфе столь масштабный слет мировых держав. Кроме того, что стороны будут договариваться о сотрудничестве, анимационные герои заявляли, что они «за диалог вместо конфронтации, за партнерство, развитие и процветание в отличие от тех, кто рассматривает Землю как свой приусадебный участок, ставит себя на место чужого родителя и любит показывать мышцы перед другими». Неудивительно, что герой, похваляющийся мышцами, изображался в виде супергероя, которого легко отодвигали договорившиеся лидеры стран.

Надо сказать, что страны ШОС и БРИКС вместе охватывают треть территории земного шара, их ВВП составляет 16 триллионов долларов и пятую часть глобальной экономики. Эти державы насчитывают более трех миллиардов человек, что составляет половину населения планеты. Есть от чего испугаться тем, кто «любит похваляться мышцами».

#Денис Объедкин#Культура#Новости
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