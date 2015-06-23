В Башкирской опере завершился сезон несбывшихся надежд

Posted 23 июня 2015, 15:23
Published 23 июня 2015, 15:23
Modified 10 ноября 2022, 18:42
Updated 10 ноября 2022, 18:42
Горький осадок
Открытие большой сцены перед новым, 2015 годом, уфимцы связывали с новыми замыслами, идеями и их качественным осуществлением. Однако это важное событие было ознаменовано провальным – беспрецедентным в истории театра! – Шаляпинским фестивалем, что было отмечено практически всеми критиками, писавшими о нем. В отличие от оперного, Фестиваль балетного искусства имени Рудольфа Нуреева выглядел благополучно и вполне достойно.
Самым значительным событием сезона оказался балет Валерия Гаврилина «Анюта» в постановке Владимира Васильева – яркий, художественно цельный, прекрасно сыгранный спектакль, ставший продолжением возрожденного прежним директором театра Рустэмом Сабитовым курса на постановку авторских балетных спектаклей знаменитыми балетмейстерами России.
Однако и эта премьера не сгладила горького осадка от общей репертуарной картины. Оставалось надеяться на концертное исполнение оперы Чайковского «Орлеанская дева», но увы…
Не лучшим образом отразилась на работе театра смена администрации, произошедшая два года тому назад. В результате ряд профессионалов высокого класса, не одно десятилетие проработавших в театре, знавших изнутри его специфику и культуру, были заменены другими сотрудниками, часть которых соприкоснулась с театром впервые. В результате тексты электронной и полиграфической продукции театра резко снизили прежний литературный и просветительский уровень Башкирской оперы. Например, в афишах и растяжках, распространенных по городу, можно было прочесть о вечере «комических оперетт». Вероятно, в следующий раз это будут «драматические трагедии»?
Хор, славившийся в российском оперном мире стройностью звучания, точностью интонирования и четкостью произнесения текста при бессменном (в течение почти тридцати лет!) хормейстере Эльвире Гайфуллиной, после ее отстранения заметно утратил форму. Снижение профессиональной планки хора отмечалось, в частности, критиками Шаляпинского фестиваля в связи с исполнением «Реквиема» Моцарта и Мессы ди Глория Пуччини.
В «Орлеанской деве» вследствие нечеткой на протяжении почти всей оперы артикуляции хора терялся смысл произносимого текста, и возникала мысль о необходимости его расшифровки в «бегущей строке». А если учесть особую роль в опере монументальных массовых сцен, образующих в своем роде каркас каждого акта и придающих ей подчас черты оратории, этот просчет не мог не сказаться на художественной стороне произведения. Обеднела когда-то богатая палитра хора башкирской оперы, вместо которой слышалось преимущественно плоское, натужное пение кричащей массы, лишенное тонких нюансов. И все это при том, что среди постановщиков значатся три хормейстера: Юлия Молчанова из Большого театра, уфимцы Альфия Белогонова и Александр Алексеев.
В погоне за двумя зайцами
Художественным руководителем театра стал на условиях совмещения известный дирижер Валерий Платонов. Лауреат премии «Золотая маска» плодотворно работал в Башкирском оперном с 1991 по 2001, а затем стал главным дирижером одного из лучших в России Пермского театра оперы и балета. С возвращением Платонова меломаны связывали особые надежды, вспоминая, с какой отдачей, неподдельным энтузиазмом маэстро прежде участвовал в возрождении Башкирского театра после многих лет безвременья.
Однако, как показал минувший сезон, и эти надежды пока не оправдались. Редкие приезды Платонова в Уфу, единичные выступления в концертах (главным образом симфонических), вызванные его загруженностью в Пермском театре, участием в разнообразных театральных проектах, не способствовали планомерной работе с оркестром Башкирского оперного. Так, репетициям «Орлеанской» с оперной труппой и музыкантами маэстро сумел посвятить от силы две недели! И это не замедлило сказаться на уровне уфимской премьеры, несмотря на то, что этим спектаклем Платонов дирижирует в Перми, и несколько пермских исполнителей ведущих партий, с которыми он уже работал ранее, были приглашены в Уфу.
Более того, некоторые новые для Уфы сочинения, прозвучавшие в минувшем сезоне под управлением Платонова, оказались повторением пермского опыта маэстро. При такой тенденции Башкирскому театру грозит опасность стать неким придатком Пермского, в своем роде second hand’ом, с которым работают по остаточному принципу. Последствия для театра – сложной системной структуры, где есть соцветие талантливых, профессиональных артистов оперы и балета, могут быть самыми неутешительными.
- Никакого желания и повода уходить из Пермского театра у меня нет и, надеюсь, не возникнет, - год назад прокомментировал Платонов новое назначение в интервью пермскому изданию. - Я намерен продолжать работу в пермском театре столько, сколько у меня хватит сил.
Нет сомнений, что на Пермский театр у маэстро сил хватает и хватит далее, чего не скажешь о Башкирском театре. Пока же в Башкирском оперном, числясь художественным руководителем, он де-факто выполняет функцию приглашенного дирижера. Как тут не вспомнить знаменитую фразу О’Генри: «Боливар не вынесет двоих»? Результат очевиден…
Возможно, прошедший сезон в силу объективных причин не позволил новому руководству развернуться в полную силу, и со временем творческие проблемы будут решены. Однако пока мечта уфимцев видеть свой оперный в одном ряду с Казанским, Екатеринбургским, Пермским театрами остается недостижимой, несмотря на все обещания и красивые речи. Между тем при грамотном руководстве театром, заинтересованности в его поступательном развитии это вполне осуществимо. Ведь еще совсем недавно театр в течение «доремонтного» сезона 2012-2013 годов радовал своего зрителя целым парадом блистательных постановок («Тоска», «Так поступают все женщины», «Корсар», «Спартак»). Благодарная уфимская публика, пока не отвыкшая от качественных спектаклей, ждет от театра с его обновленной сценой подлинных художественных открытий и свершений.
Евгения СКУРКО,
доктор искусствоведения, профессор