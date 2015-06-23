В Башкирской опере завершился сезон несбывшихся надежд

Однако, как показал минувший сезон, и эти надежды пока не оправдались. Редкие приезды Платонова в Уфу, единичные выступления в концертах (главным образом симфонических), вызванные его загруженностью в Пермском театре, участием в разнообразных театральных проектах, не способствовали планомерной работе с оркестром Башкирского оперного. Так, репетициям «Орлеанской» с оперной труппой и музыкантами маэстро сумел посвятить от силы две недели! И это не замедлило сказаться на уровне уфимской премьеры, несмотря на то, что этим спектаклем Платонов дирижирует в Перми, и несколько пермских исполнителей ведущих партий, с которыми он уже работал ранее, были приглашены в Уфу.