Уфимцы теперь могут забыть ссоры, сев на скамью примирения

В столице Башкортостана появилась новая достопримечательность – скамья примирения. Теперь для того, чтобы забыть ссоры, достаточно посидеть на скамейке, призывающей к любви и дружбе. Над сидением склоняются два фонаря, а над сидящими раскрыт зонтик. Добрая скамейка находится на аллее у лайфстайл-центра «Башкирия».