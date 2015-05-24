Уфимцы теперь могут забыть ссоры, сев на скамью примирения
24 мая 2015, 05:11
В столице Башкортостана появилась новая достопримечательность – скамья примирения. Теперь для того, чтобы забыть ссоры, достаточно посидеть на скамейке, призывающей к любви и дружбе. Над сидением склоняются два фонаря, а над сидящими раскрыт зонтик. Добрая скамейка находится на аллее у лайфстайл-центра «Башкирия».
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