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Posted 24 мая 2015, 05:11

Published 24 мая 2015, 05:11

Modified 10 ноября 2022, 18:42

Updated 10 ноября 2022, 18:42

Уфимцы теперь могут забыть ссоры, сев на скамью примирения

24 мая 2015, 05:11
В столице Башкортостана появилась новая достопримечательность – скамья примирения. Теперь для того, чтобы забыть ссоры, достаточно посидеть на скамейке, призывающей к любви и дружбе. Над сидением склоняются два фонаря, а над сидящими раскрыт зонтик. Добрая скамейка находится на аллее у лайфстайл-центра «Башкирия».
#Денис Объедкин#Экономика#Новости
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