В Уфе сгорел ангар «Башкирской электросетевой компании»

Серьезный пожар случился в столице Башкирии во вторник около 17 часов на улице Новоженова. В северной части Уфы вспыхнул склад площадью около 100 квадратных метров, расположенный в ангаре под номером 88/4 и принадлежащий «Башкирской электросетевой компании». Огонь так быстро распространился по окрестностям, что на Новоженова пришлось перекрыть автомобильное движение. Сведений о пострадавших не поступало. Причина пожара устанавливается.