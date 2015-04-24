Пользователь, выложивший ролик про разъяренных львов, сделал рекламу цирку в Уфе

А 10 лет назад, 19 марта мы писали про эстрадное шоу братьев-близнецов Шатировых Александра и Аркадия, где на вечернем представлении два льва отказались подчиняться дрессировщику. Хищники выступали во втором отделении, и зрителей отделяла от диких животных специальная сетка. Никто не ожидал трагедии и поначалу, когда львы бросились на Александра, публика решила, что это часть циркового представления. Однако кровь, фонтаном брызнувшая из тела молодого мужчины, заставила цирковые ряды онеметь. Один из свирепых хищников принялся драть дрессировщика за ногу, другой повалил его на манеж. Быстро среагировавшие на случившееся униформисты принялись поливать диких кошек из брандспойтов и пугать из хлопушек, но разъярившиеся львы и не подумали сразу отстать от жертвы. Александру помог справиться с животными брат, и поднявшийся на ноги укротитель даже попытался улыбнуться зрителям и потрепать одного из своих подопечных по загривку. Однако агрессивный лев не успокоился и вновь попытался наброситься на Шатирова. Только после этого решено было прекратить номер. Кошек холодными струями воды загнали в клетки. Но, видимо, удержаться на ногах пострадавшему было трудно, поскольку кровь по-прежнему хлестала из бедра мужчины. Кто-то передал Шатирову жгут и, затянув его прямо на арене, артист попрощался с публикой окровавленной поднятой рукой. Администрация решила продолжить представление, сетку подняли и на арену выбежали клоуны, однако остекленевшая публика реагировала на шутки коверных вяло, и выступление быстро свернули. Травмы у артиста оказались серьезные, Александра Шатирова доставили на скорой помощи в 18-ю больницу и раны зашили, к счастью, сухожилия оказались не задеты.