mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Васильева и Скляр разыграют острое блюдо со слезами и смехом

4 января 2015, 20:09
7 января в Конгресс-холле уфимцы увидят спектакль «Суп из канарейки». Острое блюдо со слезами и смехом разыграют Татьяна Васильева, Игорь Скляр и Максим Дорофеев. Это трогательная история взаимоотношений двух влюбленный людей с момента их венчания до старости, разыгранная.

Это спрессованная во времени жизнь семейной пары: первая брачная ночь, рождение детей, переживания за уже взрослых детей, живущих отдельно, расставание, старость, одиночество. Юмор и драматические моменты настолько сильно переплетаются, что вызывают одновременно и смех, и слезы.

Автор - призер жюри Каннского кинофестиваля Милош Радович, режиссер - Роман Самгин (сериал «Универ»).

Билеты на спектакль «Суп из канарейки» в Уфе: от 700 до 2700 рублей. Заказать билеты можно по тел.: 290-78-71, 248-27-55, 276-76-77, а также на сайте продюсерского центра «Радус» http://radus.ru и в группе http://vk.com/ufaradus

#Новости#Культура#Денис Объедкин
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48