Васильева и Скляр разыграют острое блюдо со слезами и смехом

Это спрессованная во времени жизнь семейной пары: первая брачная ночь, рождение детей, переживания за уже взрослых детей, живущих отдельно, расставание, старость, одиночество. Юмор и драматические моменты настолько сильно переплетаются, что вызывают одновременно и смех, и слезы.
Автор - призер жюри Каннского кинофестиваля Милош Радович, режиссер - Роман Самгин (сериал «Универ»).
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