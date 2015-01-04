Ильдар Абдразаков стал орденоносцем на открытии Башкирской оперы

Капитальный ремонт здания начался в мае 2013 года. Работы включали приобретение и установку высококлассного светового и звукового оборудования, верхней и нижней механики сцены, изменение интерьеров театра, полную замену инженерных коммуникаций - отопления, вентиляции, водоснабжения и канализации, электрической и слаботочной сети), монтаж системы пожаротушения. На сцене зрительного зала установлены 20 подъемно-опускных площадок для размещения декораций, подъемно-опускной сейф для складирования декораций, подъемно-опускная оркестровая яма. На проведение капитального ремонта было направлено 848,7 млн рублей.
- Построенный на народные средства, театр был открыт столетие назад, - отметил глава Башкирии на церемонии открытия. - На его сцене выступали многие всемирно известные артисты, ставились настоящие шедевры балетной и оперной классики, в том числе и башкирской. За этот век было не так много реконструкций, и мы помним, что не все они были удачными. Зато сегодня театр обновился по-настоящему, можно сказать, получил вторую жизнь, стал современным комплексом с профессиональной сценой, оборудованием, замечательной акустикой, с красивым и удобным для зрителей залом. И, уверен, ещё очень долго послужит людям, приобщит к высокой культуре многие поколения любителей искусства.
Напомним, в ноябре минувшего года жители республики получили замечательный подарок – новое здание Башкирского государственного художественного музея имени Михаила Нестерова. В начале декабря открылся Государственный концертный зал «Башкортостан». Теперь в Уфе появилась возможность для проведения концертов и фестивалей мирового уровня.
- Театр оперы и балета – это в первую очередь классика, которая является вечной и непреходящей, - сказал Рустэм Хамитов.
Глава региона вручил почетные звания артистам театра. Артисту балета Артуру Новичкову, вокалистам Татьяне Мамедовой и Фариху Таипову, музыкантам оркестра Рамилю Сулейманову и Николаю Шихову присвоено звание «Заслуженный артист РБ». Заместителю худрука Равилю Ахметзянову присвоено почётное звание «Заслуженный работник культуры РБ».
Солисту Мариинского театра Ильдару Абдразакову глава Башкирии вручил Орден Дружбы народов, а Барбара Фриттоли получила из рук Рустэма Хамитова Благодарственного письма за серию концертов, которые состоялись в Уфе.
Азат ВАХИТОВ.