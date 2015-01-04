Ильдар Абдразаков стал орденоносцем на открытии Башкирской оперы

- Построенный на народные средства, театр был открыт столетие назад, - отметил глава Башкирии на церемонии открытия. - На его сцене выступали многие всемирно известные артисты, ставились настоящие шедевры балетной и оперной классики, в том числе и башкирской. За этот век было не так много реконструкций, и мы помним, что не все они были удачными. Зато сегодня театр обновился по-настоящему, можно сказать, получил вторую жизнь, стал современным комплексом с профессиональной сценой, оборудованием, замечательной акустикой, с красивым и удобным для зрителей залом. И, уверен, ещё очень долго послужит людям, приобщит к высокой культуре многие поколения любителей искусства.