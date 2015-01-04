2014 год унес жизни самых талантливых

Январь
Максимилиан Шелл
83-летний австрийский киноактер и режиссер умер 31 января в клинике Инсбрука от пневмонии. В 1962 году Максимилиан Шелл стал лауреатом престижной кинопремии «Оскар» за лучшую мужскую роль в фильме «Нюрнбергский процесс». В 1986 году он сыграл заглавную роль в телесериале «Пётр Великий». Примечательно, что Евдоксию Лопухину, первую жену царя, играла Наталья Андрейченко, которая годом ранее стала женой Шелла. Они прожили вместе до 2005 года, в браке у них родилась дочь Настя. Шелл являлся крестным отцом Анджелины Джоли.
Февраль
Филип Сеймур Хоффман
46-летний американский актер скончался 2 февраля в своей квартире в Нью-Йорке от передозировка наркотиков - его обнаружили со шприцем в руке. Актер дебютировал в кино в 1991 году. Среди наиболее известных его работ — фильмы «Запах женщины», «Большой Лебовски», «Магнолия», «Талантливый мистер Рипли», «Человек, который изменил все», «Мартовские иды». За главную роль в фильме «Капоте» в 2006 году Хоффман получил премии «Оскар», «Золотой глобус» и другие престижные награды.
Ширли Темпл
Американская актриса скончалась 10 февраля на 86-м году жизни в своем доме в Калифорнии. Она начала сниматься в возрасте трех лет, а к пяти уже была настоящей кинозвездой. Музыкальные комедии с кудрявой девочкой стали самыми востребованными картинами времен Великой депрессии. В 1935-м семилетняя актриса стала первой обладательницей молодежной премии «Оскар». Несмотря на то, что после 22 лет Темпл ни разу не снялась в кино, критики называют ее одной из величайших актрис в истории. В 70-х Темпл была послом США в Гане, а в 1989 – в Чехословакии.
Георгий Мартынюк
Актер ушел в мир иной в Москве 13 февраля в возрасте 73 лет. Артист, работавший в театре на Малой Бронной более 50 лет, прославился ролью полковника Знаменского в телефильме «Следствие ведут знатоки». Также он снимался в картинах «Жили-были старик со старухой», «Метель», «А зори здесь тихие», «Первая конная» и других. С кино актер простился ролью Феофана Прокоповича в фильме «Тайны дворцовых переворотов». В Уфе Мартынюк побывал в 2004 году, сыграв вместе с Дуровым в спектакле «Жиды города Питера» по пьесе Стругацких.
Март
Александр Белинский
Питерский режиссер скончался на 86-м году жизни 2 марта в Северной столице. Белинский поставил около двухсот драматических, кукольных и музыкальных спектаклей, из них больше сотни - телепостановок. Легендарными стали его фильмы-балеты с участием Екатерины Максимовой, Владимира Васильева, Мариса Лиепы. Он вел программы на «Культура», снимал «Голубой огонек» и «Кабачок 13 стульев». Белинского помнят как автора многочисленных капустников, режиссера миниатюр Аркадия Райкина. Белинский был троюродным братом Андрея Миронова.
Анатолий Кузнецов
Советский и российский актер умер в Москве 7 марта на 84-м году жизни. Известность Кузнецов получил после исполнения роли красноармейца Сухова в фильме «Белое солнце пустыни» в 1969 году. Его фильмография насчитывает около ста работ. Впервые на экране Кузнецов появился в фильме «Опасные тропы» в 1954 году еще студентом. Среди фильмов Кузнецова – «Друг мой, Колька», «Освобождение», «Горячий снег», «Битва за Москву», «На углу, у Патриарших», «Турецкий гамбит». В 1983 году в «Приключениях Петрова и Васечкина» он снова сыграл красноармейца Сухова.
Инна Лиснянская
Поэтесса ушла в мир иной 12 марта в Израиле в возрасте 85 лет. В 1948 году поэтесса начала переводить азербайджанскую поэзию и публиковать свои собственные стихи. Ее первый сборник стихов «Это было со мною» вышел в Баку в 1957 году. В 60-м Лиснянская переехала в Москву, где в 1978 году принимала участие в создании неподцензурного альманаха «Метрополь». Помимо нее авторами произведений, печатавшихся в сборнике, были Василий Аксенов, Владимир Высоцкий, Евгений Рейн, Евгений Попов, Виктор Ерофеев, Фазиль Искандер и другие.
Виктор Славкин
Драматург скончался в Москве 16 марта на 79-м году жизни. В последние годы Славкин тяжело болел. По образованию инженер, он с начала 60-х сотрудничал с эстрадным театром-студией МГУ как автор пьес. Впоследствии он стал автором драматургической основы для нескольких спектаклей Анатолия Васильева. Славкин известен как автор сценариев ко многим мультфильмам, последний из которых, «Гофманиада», был снят в 2008 году. Также Виктор Славкин был автором программы «Старая квартира», которая выходила с 1996 по 2002 годы. В 1998 году за нее Славкин был удостоен премии ТЭФИ.
Александр Починок
Экономист и политик скончался 17 марта от остановки сердце в возрасте 56 лет. С начала 90-х годов Починок принимал активное участие в политической жизни России, входил в составы Госдумы первого и второго созывов. В 1997 году Починок был назначен главой Государственной налоговой службы, в 1999 году он стал главой министерства по налогам и сборам, а в период с 2000 по 2004 года работал на посту министра труда и социального развития. Впоследствии Починок в течение нескольких лет представлял Краснодарский край в Совете Федерации.
Апрель
Габриэль Гарсиа Маркес
Знаменитый колумбийский писатель, обладатель Нобелевской премии по литературе скончался 17 апреля в Мехико в возрасте 87 лет в окружении родных и близких у себя дома. Габриэль Гарсиа Маркес является одной из ключевых фигур латиноамериканского «литературного феномена» 60-х годов. Наиболее известными работами колумбийского писателя считаются роман «Сто лет одиночества», «Осень патриарха» и «Полковнику никто не пишет». В связи со смертью писателя власти Колумбии объявили в стране трехдневный траур.
Бенедикт Сарнов
Один из корифеев литературной критики поколения шестидесятников скончался 20 апреля в 87 лет в Москве. Он был непревзойденным мастером литературной байки и исторического анекдота, что подтверждают его многочисленные мемуарные статьи о легендарных деятелях советской литературы — Лиле Брик, Илье Эренбурге и других. Главным трудом своей жизни Сарнов считал четырехтомник «Сталин и писатели» — беллетризированное изложение исторических событий недавнего прошлого.
Александр Леньков
Народный артист России скончался 21 апреля, в возрасте 70 лет в одной из московских больниц после тяжелой продолжительной болезни. Леньков, снявшийся почти в ста кинолентах, всю жизнь проработал в Театре имени Моссовета. Первые же картины, в которых сыграл актер в 1964 году, «Дайте жалобную книгу» и «Ключи от неба» — принесли ему широкую известность. Он снимался в фильмах «Зимняя вишня», «Маленькая Вера». В 2001 году передачи «КОАПП» и «Тушите свет», где Леньков занимался озвучиванием персонажей, получили премию ТЭФИ.
Константин Орбелян
Композитор, дирижер, скрипач и пианист умер 24 апреля на 86 году жизни после продолжительной болезни в Лос-Анджелесе, где с начала 90-х жил в эмиграции. Константин Орбелян 36 лет возглавлял Государственный эстрадный оркестр Армении. Его коллектив на равных с зарубежными коллегами выступал на престижных зарубежных фестивалях. В 76-м у Орбеляна случился роман с Пугачевой, которая солировала в его оркестре. От него Алла ушла к Стефановичу. На память об Орбеляне у певицы остался его хит «100 часов счастья», а Пугачева посвятила музыканту хит Паулса «Маэстро».
Руслан Горобец
Композитор, певец скончался на 58-м году жизни в Киеве 25 апреля. Он играл в советских ВИА «Эней», «Крок», «Чаривни гитары», «Карнавал», «Красные маки», «Рецитал» Аллы Пугачевой, был дирижером и аранжировщиком музыкальной программы Пугачевой «Пришла и говорю», принимал участие в ее «Рождественских встречах». Наибольшую популярность Руслан Горобец получил, написав музыку на стихи Михаила Танича, которые вошли в альбом Ларисы Долиной «Погода в доме». Среди других его известных песен – «Аэропорт» Барыкиа, «Разгуляй» Зарубиной, «Ты меня не забывай» Леонтьева.
Боб Хоскинс
Британский актер умер 30 апреля в возрасте 71 года от пневмонии. В 2012 году Хоскинс объявил о завершении карьеры из-за болезни Паркинсона. Хоскинс начал сниматься в 70-х годах. Известность он приобрел благодаря ролям в фильмах «Кто подставил кролика Роджера» и «Мона Лиза», за которую получил «Золотой Глобус» и «Золотую пальмовую ветвь», а также был номинирован на Оскар. Ему удалось сыграть Берию в фильме Кончаловского «Ближний Круг» и Хрущева («Враг у ворот»). За свою карьеру Хоскинс снялся более чем в 50 лентах и прославился ролями психопатов и гангстеров.
Май
Татьяна Самойлова
Актриса скончалась 5 мая от ишемической болезни сердца. Самойлова была госпитализирована накануне - в день своего 80-летнего юбилея. В 1956 году Самойлова закончила театральное училище и была приглашена Михаилом Калатозовым в картину «Летят журавли», который удостоился «Золотой пальмовой ветви». После триумфа только спустя 10 лет она сыграла главную роль - Анну Каренину. У Самойловой было четыре мужа - актер Василий Лановой, писатель Валерий Осипов, режиссёр Солом Шульман и администратор Эдуард Мошкович, от которого родила сына Дмитрия.
Анатолий Поперечный
Советский и российский поэт-песенник скончался в Москве18 мая в возрасте 79 лет. Поперечный - автор 22 сборников поэм и стихов. Он написал стихи к таким шлягерам, как «Соловьиная роща», «Малиновый звон», «Олеся», «Свадебные кони», «Малиновка», «Аист на крыше», «Почему, не ведаю», «Трава у дома», «Завалинка». Стал лауреатом всесоюзных конкурсов, а также академиком Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка.
Николай Пастухов
Актер театра и кино скончался 23 мая в 91 год. К концу жизни ослеп. За свою жизнь он сыграл около сорока киноролей в таких фильмах, как «Укрощение строптивой», «Дядя Ваня», «Неоконченная пьеса для механического пианино», «Станционный смотритель», «Раба любви», «Авария - дочь мента», «Затерянный в Сибири». Пастухов воевал на полях Великой Отечественной, был ранен. Актер выступал на сцене Тамбовского драмтеатра и московского «Современника». В 1958 году он вернулся в Театр Красной армии, где проработал до самой смерти.
Июнь
Святослав Бэлза
Телеведущий, музыкальный и литературный критик умер 3 июня в Мюнхене на 73-м году жизни от рака. Бэлза прославился как российский литературовед, а также публицист, музыковед, телеведущий. Его программа «Музыка в эфире» выходила на ОРТ с 1988 по 1996 год. В 1993 и 1998 годах он был председателем жюри фестиваля «Киношок». В последнее время Святослав Бэлза вел цикл передач «Шедевры мирового музыкального театра», программы «Большой балет» и «Романтика романса» на телеканале «Культура».
Александр Кавалеров
Актер (настоящая фамилия Эпштейн) умер 17 июня в Александровской больнице Санкт-Петербурга. Кавалеров всего месяц не дожил до своего 63-го дня рождения. Наибольшую известность ему принесла роль Мамочки в картине «Республика Шкид», после которой он стал самым популярным ребенком-актером в советском кино. С 1980 года Александра перестали приглашать на съемки. Только в начале 90-х Кавалерова вновь начали приглашать на эпизодические роли в телесериалах. Кавалеров был 7 раз женат, имеет 6 детей. После развода с последней женой стал бомжем - теща выгнала его из квартиры.
Июль
Георгий Саакян
Актер, сыгравший Сталина в 36 фильмах, скончался 4 июля в возрасте 88 лет после долгой и продолжительной болезни. Как актёр одной роли Саакян был внесен в «Книгу рекордов России» - он был единственным, кто играл Сталина без грима. До кинокарьеры он занимался изобретательством - был одним из авторов установки по опреснению морской воды. Впервые сыграл вождя в фильме «Тегеран-43» Алова и Наумова. В 90-м Саакян, как и другие 200 тысяч армян, бежал из Баку от армянских погромов. С тех пор он стал москвичом. В Москве он возглавил «Клуб двойников».
Эдуард Шеварднадзе
Бывший президент Грузии, экс-глава МИД Советского Союза скончался 7 июля в возрасте 86 лет в Тбилиси. С 1972 по 1985 год был первым секретарем ЦК Компартии Грузии, с 85-го по 90-й возглавлял МИД СССР. После развала Советского Союза с 92-го по 95-й был «председателем парламента - главой Грузинского государства», а в 1995-2003 годах занимал пост президента Грузии. После «революции роз», когда к власти пришел Михаил Саакашивили, Шеварднадзе проживал в своем особняке в Тбилиси. Он резко критиковал политику Саакашвили и активно поддерживал партию «Грузинская мечта».
Валерия Новодворская
Правозащитница скончалась 12 июля в Москве от инфекционно-токсического шока. В 19 лет она организовала подпольную студенческую группу, в которой обсуждалась необходимость свержения коммунистического режима путем вооруженного восстания. В 1969 году была арестована и два года находилась на лечении в спецбольницах с диагнозом «шизофрения». Ее трижды судили за диссидентскую деятельность, задерживали и арестовывали 17 раз. На выборах в Госдуму пятого созыва Новодворская вошла в избирательный список Партии экономической свободы.
Ксения Маринина
Автор и ведущая передачи «Кинопанорама скончалась 23 июля на 93 году жизни. «Кинопанорама» выходила с 1962 по 2002 годы. Позже на телеканале «Культура» Маринина вела программу «Телевидение - любовь моя». В 1998 году Ксении Борисовне присудили ТЭФИ, а в 2012 на Х Московском фестивале «Московская премьера» отметили призом оргкомитета за создание «Кинопанорамы» в честь 50-летия программы.
Август
Ольга Воронец
Эстрадная певица скончалась в Москве 2 августа на 89-м году жизни. В 2010-м Ольгу сразил инсульт. После перелома шейки бедра она пережила ампутацию ноги.
Ольга Воронец, известная исполнением таких песен, как «Белый снег», «Ромашки спрятались», «Гляжу в озера синие», «Сладка ягода», «Тихие города» и другие, петь начала еще в раннем детстве. Она хотела стать драматической артисткой, поступила во ВГИК, но вскоре перешла в Оперную студию. Благодаря характерной внешности и своему голосу, богатому обертонами грудному меццо-сопрано ей сопутствовал успех.
Владимир Орлов
Автор романа «Альтист Данилов» скончался 5 августа в Москве на 78-м году жизни. Произведение, принесшее Орлову известность, было написано в 1980 году. Оно является первой частью цикла «Останкинские истории», в который также вошли «Аптекарь» и «Шеврикука, или Любовь к привидению». По «Альтисту Данилову» поставлена одноименная опера, готовится к производству четырехсерийный художественный фильм. В копилке писателя, помимо останкинской трилогии, еще семь романов, несколько повестей, рассказов и две пьесы.
Робин Уильямс
Американский актер скончался 11 августа на 64-м году жизни, покончив с собой. Актер был найден мертвым в собственном доме. Он страдал от болезни Паркинсона на ранней стадии. Известность обладателю «Оскара» и пятикратному лауреату «Золотого глобуса» принесла картина Барри Левинсона «Доброе утро, Вьетнам». Также он снялся в фильмах «Миссис Даутфайр», «Август Раш», «Двухсотлетний человек», «Куда приводят мечты», «Целитель Адамс», «Джуманджи» и других. Самой престижной кинопремии актер был удостоен за роль второго плана в картине «Умница Уилл Хантинг».
Лорен Бэколл
Актриса, признанная Американским институтом кино одной из величайших звезд Голливуда, скончалась 12 августа на 90-м году жизни в своем доме в результате обширного инсульта. Начинала карьеру в качестве модели, в 19 лет снялась вместе со знаменитым актером Хамфри Богартом, за которого вскоре вышла замуж, в своей первой картине «Иметь и не иметь». В 1957 году была помолвлена с Фрэнком Синатрой. В 1953 году снялась с Мэрилин Монро в фильме «Как выйти замуж за миллионера». В 2000-х вместе с Николь Кидман Бэколл сыграла в фильмах «Догвилль» и «Рождение».
Ричард Аттенборо
Известный британский актер, продюсер и режиссер скончался 25 августа на 91-м году жизни после продолжительной болезни. С 2008 года актер был прикован к инвалидной коляске после неудачного падения с лестницы. За более чем 60 лет работы в кино Аттенборо снялся в десятках фильмов. Самыми известными из них стали «Скала Брайтон», «Великий побег», «Полет Феникса» и «Парк Юрского периода». Биографический фильм «Ганди», режиссером которого стал Аттенборо, был номинирован на 11 «Оскаров» и завоевал восемь из них.
Сентябрь
Донатас Банионис
Известный литовский актер и режиссер умер 4 сентября на 91-м году жизни в больнице из-за проблем с сердцем. Известность ему принесла роль в фильме Жалакявичюса «Никто не хотел умирать». Банионис сыграл в фильмах «Мертвый сезон», «Король Лир», «Солярис», «Бегство мистера Мак-Кинли». В последние годы Донатас сильно переживал уход жены Оны - она скончалась в 2008-м. А в 1993-м супруги потеряли сына Эгидиюса, который страдал онкозаболеванием. После этих ударов судьбы у Баниониса начались проблемы с памятью.
Игорь Васильков
Российский телеведущий скончался 5 сентября от онкологического заболевания в 50 лет. Игорь Васильков стал известен в 90-е годы в телепроектах «Авторского телевидения» - «Времечко», «Иванов, Петров, Сидоров», «Сто вопросов к взрослому». Много работал за кадром - был редактором программы Владимира Познера «Мы», «Пресс-клуб», «Вместе». В 2006 году АТВ запустило телеканал «Ретро» - в течение года Васильков был его продюсером. Он также работал над документальными фильмами - «Наша АББА», «Другое «Золотое кольцо», «Апокалипсис 2012».
Борис Химичев
Советский и российский актер театра и кино скончался 14 сентября в Москве на 82-м году жизни от рака головного мозга. Он работал в Театре Маяковского и Моссовета. Химичев сыграл в фильмах «ТАСС уполномочен заявить», «Возвращение резидента», «Черный треугольник», «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго», «Аты-баты, шли солдаты» и других. Был женат на Татьяне Дорониной, они прожили около десяти лет вместе, очень дружили. За несколько дней до смерти в его квартире неожиданно появилась внебрачная дочка Дарья, о существовании которой актер узнал, когда та уже выросла.
Галина Коновалова
Старейшая актриса столичного театра имени Вахтангова скончалась 21 сентября на 99-м году жизни у себя дома после болезни. Вместе с театром во время Великой Отечественной войны была в эвакуации в Омске, где продолжались спектакли на сцене Омского академического театра драмы. После возвращения в Москву Коновалова работала в театре до последних дней жизни. Актриса играла в постановках Римаса Туминаса - «Дядя Ваня», «Пристань», «Евгений Онегин». Она продолжала работать в театре до последних дней жизни. Коновалова являлась старейшей действующей актрисой России.
Анатолий Эйрамджан
Российский режиссер (настоящая фамилия Тер-Григорян) скончался 23 сентября на 78-ом году жизни в Майами, где он проживал с 2005 года. Режиссер получил известность в 90-е годы как родоначальник «кооперативного кино» и «король российского треша». Написал сценарии более чем к 40 фильмам - «Витя Глушаков - друг апачей», «Самая обаятельная и привлекательная», «Где находится нофелет?». В качестве режиссера поставил 25 картин - «Импотент», «Бабник», «За прекрасных дам!», «Жених из Майами» и «Моя морячка». Был художественным руководителем образованной в 1992 году киностудии «Новый Одеон».
Яак Йоала
Эстонский певец и музыкальный педагог скончался 25 сентября в возрасте 64 лет. Самые популярные песни Йоалы - «Я тебя рисую», «Ищу тебя» и дуэт с Софией Ротару «Лаванда». Йоала сотрудничал с крупнейшими советскими эстрадными композиторами — Давидом Тухмановым, Александром Зацепиным, Раймондом Паулсом и другими. Песни в его исполнении звучали во многих фильмах, в том числе в картине Леонида Квинихидзе «31 июня». Певец виртуозно владел несколькими музыкальными инструментами — сохранились записи его игры на фортепиано, флейте, гитаре и ударных.
Октябрь
Юрий Любимов
Выдающийся режиссер, основатель Театра на Таганке скончался 5 октября на 98-м году жизни в Москве в Боткинской больнице. Режиссер руководил театром в течение 20 лет, до 1984 года, когда был лишен гражданства СССР. С 89-го Любимов снова возглавлял театр до 2011-го, когда у него возник конфликт с труппой. В 2013 года в Большом театре состоялась премьера оперы «Князь Игорь» в его постановке. Широкая публика знала только о двух браках Любимова: с актрисой Людмилой Целиковской и с венгерской переводчицей Каталин Кунц, родившей режиссеру младшего наследника - Петра.
Оскар де ла Рента
Знаменитый модельер скончался в США на 83-м году жизни 21 октября. В 2006-м модельеру был поставлен диагноз рак, однако в 2013 году он заявил, что полностью излечился. В 28 лет он разработал и сшил выпускное платье для своей знакомой — дочери американского посла в Испании. Фото девушки было опубликовано на обложке журнала Life, и де ла Ренту приняли на работу в испанский дом моды. Среди клиентов де ла Ренты были первые леди США: Нэнси Рейган, Хиллари Клинтон и Лора Буш. Последней работой модельера стало свадебное платье невесты Джорджа Клуни Амаль Аламуддин.
Илья Рутберг
Актер театра и кино скончался в Москве 30 октября на 83-м году жизни от инфаркта. Широкой аудитории Рутберг известен по небольшим ролям в кинофильмах «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен», «Айболит-66», «Безымянная звезда» и других. Также он снимался в телесериалах «Папины дочки» и «Воронины». Рутберг был мастером пантомимы и заведовал единственной в мире кафедрой пантомимы и пластической культуры театра в Академии переподготовки работников искусства, культуры и туризма. Его дочь Юлия Рутберг тоже стала актрисой.
Ноябрь
Алексей Девотченко
49-летний актер был убит в Москве 5 ноября. Тело мужчины, известного своими оппозиционными взглядами на политику российских властей, обнаружили его родственники. Алексей Девотченко известен по ролям в сериалах «Бандитский Петербург», и «Убойная сила». Он был активным гражданским активистом, членом Объединенного гражданского фронта (часть оппозиционной коалиции «Другая Россия»). Девотченко участвовал в Маршах несогласных, проходящих в Петербурге, выступал там с речами.
Виктор Костецкий
Заслуженный артист России умер 6 ноября от сердечного приступа в возрасте 73 лет. По словам родных, актер не жаловался на здоровье и готовился к премьере спектакля «Завещание целомудренного бабника», в котором играл главную роль. Широко известны работы Костецкого в кино. Он сыграл Флориндо в комедии «Труффальдино из Бергамо» и доктора Ливси в фильме «Остров сокровищ», снимался в фильмах «Звезда пленительного счастья», «В моей смерти прошу винить Клаву К», сериалах «Бандитский Петербург» и «Убойная сила».
Александр Потапов
74-летний актер умер в Москве 8 ноября. После окончания Высшего театрального училища имени Щепкина был принят в труппу Малого театра, где и служил более полувека. Потапов активно работал в театре, где участвовал в постановках по произведениям Достоевского, Чехова, Островского, Сухово-Кобылина. Актер известен по фильмам «Крепостная актриса», «Афоня», «Экипаж», «Любить по-русски», по ролям Никиты Хрущева, которого он сыграл в двух лентах — «Чудо» и «Жуков», а также по фильму «Серые волки», где он исполнил роль сына советского лидера Сергея Хрущева.
Виктор Тихонов
Трехкратный олимпийский чемпион, бывший тренер хоккейной команды ЦСКА и сборной СССР по хоккею умер 24 ноября в одной из московских больниц на 85-м году жизни после продолжительной болезни. Сборная СССР под его руководством выиграла серию из восьми чемпионатов мира, все чемпионаты Европы в 1978-1991 годах, Кубок Канады и Кубок Вызова. В 1994 году команда впервые осталась без олимпийских наград. После этого Тихонов покинул пост главного тренера сборной, но остался тренером ЦСКА. Летом 2003 года Тихонов возглавил сборную России.
Станислав Микульский
Известный польский актер умер в Польше 27 ноября в возрасте 85 лет. Российскому зрителю он известен, прежде всего, по главной роли в многосерийном фильме «Ставка больше, чем жизнь». Персонаж Микульского Ганс Клосс — польский разведчик в ставке германского командования во время Второй мировой войны. С 1988 по 1990 год он был директором Центра польской культуры в Москве. В 2012 году он снова сыграл в «Ставке» - на сей раз уже постаревшего Клосса в продолжении сериала. С этой картиной он приехал весной 2013 года в Москву на фестиваль польского кино «Висла».
Декабрь
Геннадий Полока
Российский кинорежиссер и актер умер 5 декабря на 85-м году жизни. Учился на актерском отделении театрального училища имени Щепкина и окончил режиссерский факультет ВГИКа. Играл на сцене Малого театра. В кино Полока дебютировал в 1962 году с картиной «Капроновые сети», снятой совместно с Леваном Шенгелия. Наиболее известными киноработами Полоки были фильмы «Республика Шкид» с Сергеем Юрским и «Интервенция» с Владимиром Высоцким. Полока преподавал режиссерское мастерство во ВГИКе и на Высших курсах сценаристов и режиссеров.
Джо Кокер
Знаменитый блюзовый певец скончался 22 декабря на 71-м году жизни от рака легких в штате Колорадо, где он жил многие годы. С раком Кокер боролся последние несколько лет. Джо начинал сольную карьеру в начале 60-х, прославился своим хриплым баритоном. Наиболее известными хитами певца, записавшего 40 альбомов, стали блюзовые баллады My Father’s Son, Unchain My Heart, N`oubliez jamais. Знаменитая песня Leave Your Hat On сделала фильм «9 1/2 недель» суперпопулярным, а Ким Бэсинджер моментально стала звездой. В 2008-м журнал Rolling Stone включил его в список «100 величайших певцов».
Глеб Якунин
Правозащитник и религиозный деятель умер в Москве 25 декабря на 81-м году жизни. С 10 декабря он находился в реанимации. Якунин закончил Московскую духовную семинарию и в 1962 году был рукоположен в сан священника. В 60-70-е годы Якунин был активным участником правозащитного движения. В 79-м его арестовали и осудили за антисоветскую пропаганду, несколько лет он провел в ссылке в Якутии. В 1987 году его амнистировали. С 90-го по 95-й он был депутатом. В 93-м его лишили сана за участие в выборах и отлучили от церкви за самочинное ношение иерейского креста и священнических одежд.
РОДНАЯ КРОВЬ
В минувшем году известные люди пережили потери родных людей
Леонид Эйдлин
В Москве 16 февраля на 78-м году жизни скончался российский режиссер, супруг актрисы Ирины Муравьевой. Эйдлин поставил фильм «Эта женщина в окне», сериалы «Спас под березами», «С новым счастьем» с участием знаменитой супруги. Последние годы режиссер гастролировал по стране со спектаклем "Актеры меж собой".
Юрий Варум
Композитор и автор песен, отец певицы Анжелики Варум, скончался 6 июня в США на 65-м году жизни. Юрий Варум родился в Белоруссии. Был композитором, продюсером, аранжировщиком. Сочинил для дочери такие известные песни, как «Городок», «Ля-ля-фа», «Зимняя вишня», «Другая женщина». Последние десять лет он жил в Майами.
Алексей Макаревич
Двоюродный брат Андрея Макаревича скончался 29 августа, не дожив несколько месяцев до своего 60-летия. Экс-гитарист группы «Воскресение» не только основал в 1991 году и продюсировал «Лицей», но и написал большинство их песен, в том числе хит «Осень». Постоянная солистка группы его приемная дочь - Анастасия Макаревич.
Энтони Кидман
Отец Николь Кидман скончался 12 сентября после того, как упал в своем гостиничном номере в Сингапуре. Энтони Кидману было 80 лет. Он работал клиническим психологом в больнице в Сиднее.
Юрий Заворотнюк
Режиссер-постановщик документального кино, отец актрисы Анастасии Заворотнюк скончался 1 октября в возрасте 69 лет. Среди телепроектов Юрия - «Семейный канал», «Привал комедиантов», «Приглашает Борис Ноткин». Так случилось, что через два дня после его смерти отца потерял и супруг Анастасии – фигурист Петр Чернышев.
Татьяна Никулина
Вдова Юрия Никулина скончалась в Москве 26 октября на 85-м году жизни после инсульта. С 1951 по 1981 год вместе с супругом она работала в цирке на Цветном бульваре. Снималась с ним в эпизодах фильмов «Бриллиантовая рука» и «Точка, точка, запятая». После ухода из цирка она десять лет занималась собаководством.