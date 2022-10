2014 год унес жизни самых талантливых

Знаменитый блюзовый певец скончался 22 декабря на 71-м году жизни от рака легких в штате Колорадо, где он жил многие годы. С раком Кокер боролся последние несколько лет. Джо начинал сольную карьеру в начале 60-х, прославился своим хриплым баритоном. Наиболее известными хитами певца, записавшего 40 альбомов, стали блюзовые баллады My Father’s Son, Unchain My Heart, N`oubliez jamais. Знаменитая песня Leave Your Hat On сделала фильм «9 1/2 недель» суперпопулярным, а Ким Бэсинджер моментально стала звездой. В 2008-м журнал Rolling Stone включил его в список «100 величайших певцов».