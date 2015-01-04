2014 год унес жизни самых талантливых

Актер, сыгравший Сталина в 36 фильмах, скончался 4 июля в возрасте 88 лет после долгой и продолжительной болезни. Как актёр одной роли Саакян был внесен в «Книгу рекордов России» - он был единственным, кто играл Сталина без грима. До кинокарьеры он занимался изобретательством - был одним из авторов установки по опреснению морской воды. Впервые сыграл вождя в фильме «Тегеран-43» Алова и Наумова. В 90-м Саакян, как и другие 200 тысяч армян, бежал из Баку от армянских погромов. С тех пор он стал москвичом. В Москве он возглавил «Клуб двойников».