В 2015-м Коза одарит все знаки зодиака позитивом и радостными эмоциями

Овен
Овны по сравнению с прошлым, чрезвычайно удачным для них годом, проведут год Козы в попытках удержаться на достигнутых позициях и не растерять достигнутого. Этим личностям будет довольно сложно перестроиться и гармонично влиться в этот год, так как эти люди прямолинейны и бесхитростны. Вместе с тем мешать развитию будет и горячность Овнов, которые своим поведением в порыве гнева могут испортить сложившиеся отношения или сорвать крупную сделку. С первых месяцев этого непростого года Овнам следует научиться сдерживать свои эмоции и поддерживать добропорядочные отношения с людьми, даже вопреки своим желаниям.
Овны, всегда контролирующие свои средства, в этом году рискуют потерять часть денег из-за собственной неосмотрительности. Решив рискнуть и тем самым поправить свое материальное положение, эти личности могут переоценить свои силы и в итоге расстаться с деньгами. Дабы этого не случилось, уже в начале года представителям этого знака зодиака стоит вложить деньги в драгоценные металлы или имущество. В конце года Овнам понадобятся деньги для переоснащения собственного производства, для расширения или открытия своего бизнеса.
В сфере любви Овны будут как и прежде напористы и безапелляционны. Они станут брать противоположный пол своей неиссякаемой энергией, искренним желанием. Особенно будут успешны люди, находящиеся в отношениях, но еще не вступившие в брак, так как у многих из них пропадет желание размениваться на нескольких партнеров и появится необходимость завести семью и детишек. Именно Овны чаще других представителей знаков зодиака будут вступать в брак в 2015 году. Семейные Овны укрепят свои чувства, так как у партнеров появится общее дело или их объединит родившийся малыш.
Одним из самых сложных вопросов для Овна в год деревянной Козы будет вопрос здоровья. Все дело в отсутствии времени и желания следить за своей физической формой, контролировать хронические заболевания или хотя бы питаться правильно.
Телец
Родившиеся под знаком Тельца люди в 2015 году будут более удачливы, чем в предыдущем, где им приходилось работать на износ. Телец станет определенно мудрее, опытнее и рассудительнее, а потому многие процессы сможет упростить, изменить и повернуть в свою сторону, что сделает этого человека успешнее и счастливее.
В первую очередь успех Тельцов в год Козы кроется в профессиональной деятельности. Эти люди станут меньше работать руками и начнут думать, как автоматизировать процесс или как сменить работу, чтобы больше трудиться умственно, меньше уставать, но при этом не потерять в доходах. Тем, кто с начала года будет думать именно в таком ключе, обязательно придет успех. В первой половине года эти люди часто будут увольняться с насиженных мест, чтобы начать нечто новое, но более прибыльное и интересное.
Такая деятельность Тельцов отразится и на их финансовых ожиданиях, однако далеко не сразу. Смена работы, также попытки развиться индивидуально, потребуют первоначальных вложений, а потому Телец большую часть года будет отдавать и вкладывать деньги, чтобы в будущем иметь достойную прибыль. Звезды советуют Тельцам быть аккуратными, решив брать кредиты в банке, так как отдавать их будет не так-то просто.
Не самыми успешными будут отношения Тельца и его партнера. Семейные личности этого знака зодиака будут часто выводить своего любимого на эмоции, контролировать его и доводить своей щепетильностью до разрыва отношений. Непонимание в семье будет наблюдаться всю первую половину года, пока Телец не будет поставлен на грань развода. Одинокие Тельцы и вовсе не будут спешить строить крепкие отношения. Эти люди будут стремиться получить от партнера максимум наслаждения и легкости, однако при любой попытке узаконить отношения будут попросту исчезать.
В плане здоровья год деревянной Козы для Тельца будет не слишком благоприятным - будет наблюдаться высокий риск травматизма. Важно неукоснительно соблюдать меры безопасности как на рабочем месте, так и управляя транспортным средством.
Близнецы
Для Близнецов год деревянной Козы может стать тем трамплином, который позволит в будущем чувствовать себя обеспеченным и защищенным. А все потому, что именно в этом году с Близнецами будут происходить очень хорошие и многообещающие события. Эти личности имеют все шансы завести знакомства, которые окажутся не только приятными, но и позволят Близнецам поправить свое материальное положение. Возможно, у этих людей появится властный покровитель, которые сможет оказать протекцию, поддержать морально и материально. Между тем и сами Близнецы не будут терять время даром. Они если и не шагнут в этом году на новую ступень в карьерной лестнице, то сделают все, чтобы максимально укрепить свои позиции и стать негласными лидерами в своих коллективах.
Любовь Близнецов к развлечениям и праздной жизни обязательно скажется в 2015 году и в какой-то период времени заставит задуматься этого человека, ведь если не перестать тратить деньги на свои удовольствия, то можно в конце концов разориться. Доходов в то же время у Близнеца будет не так и много, правда, этот человек не станет унывать и при увольнении с одной работы обязательно найдет другую, еще более высокооплачиваемую.
Особый крен в 2015 году у Близнеца будет наблюдаться в любовную сферу. И без того любвеобильные личности, Близнецы станут распыляться, меняя партнеров как перчатки и не задумываясь бросая партнера ради нового увлечения и еще неизведанных ощущений. В этом смысле стоит опасаться того, что за весь год эти люди так и не найдут себе человека, с которым им было бы хорошо. И если в начале и в середине года их это не слишком будет беспокоить, то в конце года Близнецы серьезно загрустят по поводу отсутствия рядом близкого человека.
Здоровье Близнецов в 2015 году будет не слишком беспокоить этих людей, однако болезни, а именно проблемы с сердечно-сосудистой и дыхательной системой будут преследовать их постоянно. Более того, многим Близнецам понадобится сбросить лишний вес, который причиняет серьезные проблемы этим людям, поднимает артериальное давление или мешает передвигаться, не ощущая тяжести.
Рак
Рожденные под знаком Рака в 2015 году будут нередко совершать ошибки, ведь это время предоставит им шанс попробовать что-то новое, неизведанное, испытать себя. Тут главное не испугаться и не остановиться, ведь не ошибается лишь тот, кто ничего не делает. Раки же будут в этом году необыкновенно деятельны.
Люди этого знака зодиака почувствуют в себе уверенность и постараются изменить ту жизнь, которая в настоящий момент их крайне не устраивает. Силы воли и смелости Ракам хватит для того, чтобы расстаться с бесперспективной работой или с нелюбимым человеком, с которым их связала жизнь. Не стоит думать, будто все будет складываться легко и просто, однако сквозь препятствия и лишения первой половины года эти люди войдут во второе полугодие обновленными и полными желания насытить и максимально разукрасить собственную жизнь. Эти люди будут тянуться к творческим профессиям, причем могут даже поступиться доходами ради того, чтобы чувствовать себя гармонично и легко как дома, так и на работе.
Тяжелый год ожидает людей этого знака зодиака в финансовом плане, так как сами Раки не будут стремиться улучшить свое материальное положение, больше времени уделяя домашним хлопотам и отношениям с любимыми людьми. Крупных покупок в этот период Раки также не будут делать, скапливая деньги, которые они с успехом смогут потратить в будущем.
Основные страсти у человека знака зодиака разгорятся в любовных взаимоотношениях с партнером. Этим людям захочется свободы, большей независимости, легкости в отношениях и флирта, которого партнер, погруженный в быт, попросту не будет ему давать. Многие Раки решат даже расстаться с партнером, если будут уличены в измене. Одинокие личности, рожденные под знаком Рака, наоборот, будут стремиться завязать отношения и завести полноценную семью.
Огромное внимание в 2015 году Раки должны уделить и собственному здоровью. Особенно стоит подумать о нервной системе, которая без успокоительных препаратов и на тяжелой работе может попросту не выдержать, что чревато стрессом и даже попаданием в клинику.
Лев
Львы в год деревянной Козы будут чувствовать себя вольготно и легко. А все благодаря тому, что прошлый год выдался у этих людей напряженным, но продуктивным, благодаря чему эти личности смогут посвятить 2015 год своим личным проблемам и полноценному отдыху. Между тем, даже отдыхая, Львы будут знакомиться с людьми, которые в будущем окажут важную поддержку и смогут уберечь Львов от банкротства.
В этом году Львам стоит поработать над укреплением отношений с партнерами и руководством, ведь независимый характер этих людей часто будет причиной конфликта между Львом и собственным руководством. Многие люди этого знака зодиака задумаются даже об увольнении и рискнут открыть собственное дело, чтобы не находиться под гнетом начальства, а действовать исходя лишь из своих убеждений. Все это, конечно же, скажется и на тратах Льва, которые на некоторое время возрастут. Однако это необходимые вложения, которые обязательно принесут пользу в будущем. Крупные покупки лучше совершать летом, а вот осенью от трат лучше отказаться, так как деньги могут быть потрачены впустую.
Отдельно стоит сказать о любовной сфере Льва. Гурман и сластолюбец, этот человек, будет просто распылять флюиды, заманивая в свои сети любого из понравившихся партнеров. При этом действовать Лев будет как энергетический вампир, просто используя очередного партнера для своих плотских утех. Семейные личности этого знака будут более сдержанны, однако и они не откажутся соблазнить понравившегося партнера. Делать это нужно с большой осторожностью, ведь с середины года существует вероятность огласки всех похождений этого человека, что неминуемо приведет к распаду семьи.
Энергетический потенциал Львов на начало 2015 года довольно высок, а значит эти люди в редких случаях будут страдать от вирусных заболеваний и банальной простуды. Однако уже с первого месяца весны Львы начнут ощущать воздействие аллергических реакций, в основном, кожных высыпаний и слезоточивости глаз, что заставит их в срочном порядке пройти обследование, которое поможет выявить аллерген.
Дева
Девы проведут год деревянной Козы полными сил, бодрыми и готовыми к новым свершениям. У этих людей проявится огромная заряженность на работу, и любое дело, которое им поручат, будет выполнено качественно и в срок, что закрепит за Девами славу надежных и ответственных исполнителей.
Девы в этом непростом году не будут всячески рекламировать себя, и влияние их на массы безусловно возрастет. Практически все Девы будут пользоваться непререкаемым авторитетом в коллективе, благодаря чему осенью или в начале зимы им будут предлагать возглавить фирму или крупный отдел.
Бережливости Девы можно будет только позавидовать. Эти личности смогут накопить или раздобыть деньги под любой перспективный проект, а потому человеку творческому, который жаждет реализовать свою идею и разбогатеть на ней, стоит брат в компаньоны и финансовые директора именно Дев. При этом Коза, как хозяйка этого года, одарит Дев хитростью и расчетливостью, благодаря чему такие люди нередко будут совершать противоправные действия и обогащаться за счет махинаций при управлении средствами.
В сфере любовных отношений Девы не будут изменять себе. Они будут все также заботливы, обходительны, участливы и предупредительны, однако настоящей чувственности партнеру будет добиться невероятно трудно. К тому же год деревянной Козы вселить в этих людей подозрительность и некую неуверенность в собственных силах, что отразится на поведении Дев. Они станут чаще контролировать любимого человека, проверять списки его контактов в телефоне и всячески ограничивать его личные контакты, что уже летом может перерасти в серьезный длительный конфликт, который не сразу, но неминуемо приведет к разрыву отношений.
Здоровье не будет ставить палки в колеса Девам, однако этим личностям стоит следить за старыми хроническими заболеваниями, которые в начале года обязательно напомнят о себе болями. Кроме того, важно контролировать состояние желудка и при возможности отказаться от алкоголя, ведь функция печени у Дев в 2015 году будет очень ослабленной.
Весы
Весы на протяжении всего 2015 года будут не удовлетворены тем положением, в котором находятся в настоящий момент. Год деревянной Козы как раз и подходит для того, чтобы с полным осознанием подойти к перелому в собственной жизни и решиться, наконец, на этот шаг.
Многих Весов будет угнетать занимаемая ими должность. Эти личности трудятся в поте лица, проводят на рабочем месте больше требуемого времени и не получают желаемой отдачи. 2015 год призван расставить все на свои места. Возможно, руководство все же заметит упорство Весов и предложит им то место, которое удовлетворило бы обе стороны. В противном случае Весы попросту напишут заявление об увольнении и уже с конца весны будут подыскивать себе новое, более подходящее и более высокооплачиваемое место.
Такой подход к работе обязательно скажется и на финансовых реалиях представителя этого знака зодиака. Весы будут кропотливо копить деньги, растрачивая их лишь на самые необходимые покупки. Кстати, многие Весы в конце года возьмут крупную сумму денег под проценты. Звезды советуют таким личностям внимательно читать кредитный договор, чтобы потом не было высказываний о непомерности платы.
Любовная стезя может вывести Весов как к абсолютному счастью, так и к полному краху, в зависимости от ключевых решений, которые придется принять. Любвеобильность этих личностей будет заставлять их искать все новые и новые приключения, даже если Весы находятся в браке. А вот чувств к сексуальным партнерам эти люди испытывать не будут, а после получения желаемого могут начать относиться к партнерам с пренебрежением. Кстати, многие Весы уже к середине года могут узнать, что вскоре в их семье ожидается пополнение, что серьезно изменит их отношение к любимому человеку и даже заставит многих из Весов остепениться.
В плане здоровья год для Весов будет напряженным, ведь для контроля за собственным здоровьем придется нередко бывать в больнице и проходить обследования.
Скорпион
Рассматривая перспективы развития Скорпионов на 2015 год, можно с уверенностью сказать, что эти люди смогут добиться всего, чего пожелают, и даже больше, если проявят требуемые усилия. Год для этих личностей сложится очень благоприятно как в плане карьерного роста, так и в плане финансов. Важно лишь поставить перед собой четкую цель и смело идти к ней, что у Скорпионов всегда получалось очень хорошо. В любой из профессий Скорпион отведет себе роль дирижера, который умело будет управлять коллективом вне зависимости от занимаемой должности. Правда, те Скорпионы, кто будет трудиться под началом руководства, рискуют быть уволенными или сами оставит занимаемую должность, так как эмоции часто будут направлены в сторону руководящего состава.
Скорпионы не из тех людей, кто занимается накопительством, а потому даже неплохой доход и возможность подработки не могут в полной мере обеспечивать этого транжиру и любителя пожить на широкую ногу. С начала года Скорпионы не задумываясь будут тратить деньги на свои собственные нужды и удовольствия, предпочитая жить сегодняшним днем. Однако осенью, когда появится возможность открыть либо расширить собственное дело, эти личности изыщут средства, одолжив их у хороших друзей и спонсоров.
Настоящие же страсти будут разгораться в сфере любви. Здесь Скорпион будет просто неудержим. Эти люди будут просто требовать взаимности у своих партнеров, часто подавляя их своим напором и сексуальной энергетикой. Скорпионы часто будут флиртовать и заигрывать со многими партнерами, но не более того. Всю же свою страсть и чувства они отдадут одному любимому человеку, требуя взамен те же эмоции. Если же партнер Скорпиона окажется слабоэмоциональной личностью, пара может стать на грань разрыва отношений.
В плане здоровья и ведения правильного образа жизни 2015 год будет трудным для Скорпионов. Прежде всего потому, что им предстоит немало позаботиться о состоянии собственного здоровья. Необходимо проверить лимфатические узлы и состояние щитовидной железы.
Стрелец
Для Стрельцов 2015 год - это шанс исправить ту ситуацию, в которой этот человек окажется после тяжелого, а у некоторых даже провального прошлого года. С первых дней нового года эти личности с жаром возьмутся за осуществление своих планов по налаживанию жизни, собственного быта и профессиональной деятельности.
Обостренное чувство справедливости часто будет ставить палки в колеса этим людям, заставляя их вступать в полемику и конфликтовать с несправедливо поступающим руководством. Эта «холодная война» скорее всего окончится увольнением Стрельца по собственному желанию и попытками найти работу творческую, которая близка этому человеку по духу. Кроме того, у людей этого знака откроется преподавательский талант, искреннее желание обучать и давать важные рекомендации. Звезды сулят Стрельцам хорошее трудоустройство, однако не сразу, а ближе к концу года, ведь, перепробовав несколько профессий, этот человек найдет то, о чем мечтал.
В плане финансов год Козы будет не самым прибыльным, а все из-за метаний Стрельца и попыток найти подобающую работу. Но рационально используя даже небольшие деньги, эти люди смогут продержаться на плаву и даже оплатить обучение своих детей и собственную переквалификацию.
Любовная сфера Стрельца будет богата всякого рода новшествами, новыми чувствами, ощущениями и эмоциями, новыми открытиями в сексуальной сфере, раскрепощением и обретением опыта. Эмоции будут бить через край, Стрелец нередко будет сходиться и расставаться с партнером, с которым его связывает нечто большее, чем просто близость, однако настоящих отношений в этом году Стрельцам построить так и не удастся.
Наступающий 2015 год обещает перемены для Стрельца в плане отношения к собственному здоровью. Именно в этот период придет понимание того, как важно укреплять собственный иммунитет, а конкретно дыхательную систему, для чего личности этого знака зодиака займутся дыхательной йогой, плаванием или бегом по утрам.
Козерог
Хорошим будет 2015 год для Козерогов. Эти личности изначально не привыкли работать руками, считая своей прерогативой умственную деятельность. А хозяйка этого периода, деревянная Коза, добавит Козерогам гибкости и изворотливости, позволив стать совершеннее.
Козероги уже с начала года решат максимально подняться по карьерной лестнице, для чего будут не только работать на износ, но и обзаводиться нужными связями, знакомясь с людьми, которые могут оказать ощутимую поддержку. Сам же человек этого знака зодиака сможет заинтересовать авторитетных и властных личностей интересными, необычными подходами к решению вопросов.
В 2015 году Козероги не будут нуждаться в деньгах. Эти люди с начала года четко распределят все свои сбережения, а потому будут рассчитывать и знать, когда и на что будет потрачена та или иная сумма. А вот одалживать деньги Козерогам крайне нежелательно, так как эти средства Козероги будут возвращать долго и даже через суд. Кстати, в середине года у Козерогов появится сильный соблазн серьезно обогатиться за счет финансовых махинаций или взятки. Звезды советуют не нарушать закон, иначе в будущем эта информация станет общедоступной и может серьезно навредить карьере этого человека.
В любовной сфере Козероги будут далеко не самыми активными личностями. Свою страсть они выдают любимому человеку лишь маленькими дозами. Однако когда отношения станут заходить в тупик, а партнер просто перестанет находить точки соприкосновения с Козерогом, этому человеку понадобится проявить весь свой творческий талант, чтобы начать ухаживать, завоевывать и покорять любимого человека. Здоровью в 2015 году Козероги должны уделить особое внимание. С января или февраля этих людей будет мучить авитаминоз, что проявится заболеваниями кожи, волос и ногтей. Кроме того, большие проблемы возникнут с нервной системой, так как работа Козерога подразумевает серьезное нервное перенапряжение, из-за которого может пропадать сон, появляться нервный тик. Очень важно как можно раньше обнаружить заболевание и начать адекватное лечение.
Водолей
Те из Водолеев, кто искренне желает устроить свою жизнь, в корне изменить ее и сделать лучше, имеют все шансы на успех. Год очень подходит для «ловцов удачи», коими называют всех без исключения Водолеев. Этим людям главное не вешать нос и предпринимать попытки достигнуть успеха в любой из сфер жизни.
Что касается сферы развития и карьеры Водолеев, то упор стоит делать на ту работу, в которой требуется постоянно контактировать и договариваться с людьми. Эти люди всегда были контактными, но Коза, являющаяся полноправной хозяйкой 2015 года, одарит Водолеев особым влиянием на людей. Такой дар очень пригодится и поможет личностям, рожденным под этим знаком зодиака стать успешными управленцами, а также открыть свой собственный бизнес. Связи и новые удачные знакомства помогут в этом.
В финансовой сфере будет наблюдаться настоящая чехарда. Чем больше денег будет появляться у Водолея, тем больше он будет тратить их на совершенно ненужные вещи. Неумение хранить и тратить деньги и нежелание работать в этом направлении могут стать огромным препятствием перед теми сногсшибательными проектами, которые то и дело рождаются в голове у этого человека. Водолею будет не хватать организованности, нацеленности на результат. Важно также поработать над своим нежеланием доводить начатое до конца.
В сфере любви и отношений Водолей будет воздействовать на противоположный пол просто магически. Не предпринимая никаких усилий, он одним лишь обаянием и харизмой сможет расположить к себе и завоевать любое даже самое ледяное сердце. А вот любви и взаимных чувств от Водолея дождаться будет очень сложно. Даже влюбившись, эти люди будут гнать от себя такие чувства, боясь потерять свободу и независимость от партнера.
Говоря о здоровье представителя этого знака зодиака, нужно отметить, что веселый и разгульный образ жизни до добра этого человека не доведет. В первой половине года стоит опасаться вирусных заболеваний, а также инфекций, которые передаются половым путем. Недостаток витаминов может сказаться на хрупкости костей и развитии заболеваний костей и суставов.
Рыбы
Рыбы проведут 2015 год на высокой ноте. В их сознании с первых дней появится ощущение, что все задуманное обязательно получится. Вера в успех и нацеленность на конечный результат станут путеводной звездой представителей этого знака зодиака.
Для того, чтобы чего-то добиться, Рыбам попросту надо перестать в себе сомневаться. Год деревянной Козы подарит этим личностям недостающую уверенность. Отныне Рыбы будут выражать свою точку зрения прямо и всегда отстаивать ее перед начальством и коллегами. Это лишь придаст им уважения, поможет обрести вес в коллективе и важных сторонников, которые в нужный момент окажут поддержку Рыбе и выдвинут этого человека на важный управленческий пост.
С начала года люди, родившиеся под знаком Рыбы, устремятся от частного бизнеса в коллективы, так как для продвижения им потребуется поддержка. Ощутив ее, они смогут свернуть горы. Конкурентов и недоброжелателей у этих личностей прибавится, и только кропотливый труд, а также незапятнанная репутация поможет избежать краха и общественного порицания. Кроме прочего, у Рыб появится властный покровитель, который выручит этого человека в одном важном деле во втором полугодии.
Представители знака Рыб очень любят деньги, ценят их и умеют ими грамотно распоряжаться. А потому постоянно увеличивающийся доход этих личностей не будет пропадать даром. Рыбы не будут оставлять крупные суммы за рулеткой или в клубах, каждая копейка будет потрачена с пользой или вложена в будущее предприятие, которое станет опорой Рыбы в будущем. Немалую сумму придется потратить и на помощь родственникам, ведь многие Рыбы будут помогать, а то и полностью содержать своих близких.
Что касается состояния здоровья этих личностей и ведения ими спортивного образа жизни, то уже с начала 2015 года многие Рыбы будут обеспокоены постоянным набором веса, который станет причинять неудобства и создаст немало проблем со здоровьем. Это время позволит собрать волю в кулак и начать, наконец, питаться правильно и посещать фитнес центр или плавательный бассейн.