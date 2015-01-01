В 2015-м Коза одарит все знаки зодиака позитивом и радостными эмоциями

Для Близнецов год деревянной Козы может стать тем трамплином, который позволит в будущем чувствовать себя обеспеченным и защищенным. А все потому, что именно в этом году с Близнецами будут происходить очень хорошие и многообещающие события. Эти личности имеют все шансы завести знакомства, которые окажутся не только приятными, но и позволят Близнецам поправить свое материальное положение. Возможно, у этих людей появится властный покровитель, которые сможет оказать протекцию, поддержать морально и материально. Между тем и сами Близнецы не будут терять время даром. Они если и не шагнут в этом году на новую ступень в карьерной лестнице, то сделают все, чтобы максимально укрепить свои позиции и стать негласными лидерами в своих коллективах.