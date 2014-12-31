Встречая 2015-й, помните: Козы живут с комфортом, вкусно едят и модно одеваются

Коза очень любит траву, цветы. Поэтому украсить новогодний стол можно или просто цветами, или сложными цветочно-декоративными композициями в стиле икебана, которые можно поддержать и в остальном интерьере: на этажерках, полках, столиках. Классические композиции из цветов, листьев, коры деревьев, стеблей травы, сухих веток не только радуют глаз, но и понравятся хозяйке наступающего года. Для украшения столов используют низкие вазы с гнездами-держателями для стеблей, листьев и других деталей букета. Кроме того, для композиций можно использовать серебряную сахарницу, старинную хрустальную салатницу, если на дно положить металлический «ежик», а так же деревянную подставку, вазу для конфет в виде ладьи и многое другое, придающее праздничному столу оригинальность, а, следовательно, и красоту. По обе стороны от цветочной композиции обязательно поставьте свечи.