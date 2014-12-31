Встречая 2015-й, помните: Козы живут с комфортом, вкусно едят и модно одеваются

Цветочный Новый год
Сервируя новогодний стол для встречи года синей деревянной Козы, постарайтесь подобрать скатерть, посуду или салфетки сочетающиеся между собой и желательно с элементами синего цвета. Очень хорошо, если скатерть и салфетки будут льняными. Салфетки можно красиво перевязать дождиком или лентами. Возьмите самую красивую посуду. Нарядно будут смотреться бокалы на высоких ножках. Все должно быть изящно и со вкусом. Обвяжите спинки стульев мишурой или яркими лентами. На стол обязательно поставьте маленькую фигурку козочки, лучше, если она будет из дерева. Вообще, любые украшения интерьера из натуральных материалов придутся по вкусу хозяйке года.
Коза очень любит траву, цветы. Поэтому украсить новогодний стол можно или просто цветами, или сложными цветочно-декоративными композициями в стиле икебана, которые можно поддержать и в остальном интерьере: на этажерках, полках, столиках. Классические композиции из цветов, листьев, коры деревьев, стеблей травы, сухих веток не только радуют глаз, но и понравятся хозяйке наступающего года. Для украшения столов используют низкие вазы с гнездами-держателями для стеблей, листьев и других деталей букета. Кроме того, для композиций можно использовать серебряную сахарницу, старинную хрустальную салатницу, если на дно положить металлический «ежик», а так же деревянную подставку, вазу для конфет в виде ладьи и многое другое, придающее праздничному столу оригинальность, а, следовательно, и красоту. По обе стороны от цветочной композиции обязательно поставьте свечи.
Кроме того, новогодний стол можно украсить зелеными еловыми и сосновыми ветками и шишками. Зелень необходимо сочетать с короткими подсвечниками и декоративными литыми свечами. Всю композицию новогодних украшений дополнит еловая ветвь, украшенная яркими елочными игрушками.
Нарядно на новогоднем столе будут смотреться плавающие свечи в маленькой прозрачной посуде. Их можно расставить по всему столу. А можно в центр стола поставить прозрачную стеклянную посудину с водой и несколькими плавающими свечами.
Украшая стол цветами, свечами, всевозможными композициями, помните одно из правил сервировки: украшения не должны прикрывать собой приборы и закуски.
Больше фруктов и овощей
Какие же блюда придутся по вкусу синей деревянной Козе? Она – вегетарианка, поэтому на столе должны быть фрукты, легкие овощные салаты, свежая зелень, сыр, выпечка, творожные изделия. Можно поставить кувшин молока, положить на тарелочку козий сыр. Обязательным является ржаной или пшеничный хлеб. Из безалкогольных напитков – молочные коктейли, натуральные морсы и компоты, свежевыжатый сок.
Фрукты подаются в вазах. Виноград разделите на небольшие веточки, апельсины порежьте кружочками. Традиционными новогодними фруктами являются мандарины. Яблоки будут очень хороши, так как это любимое лакомство козы. Украшением стола станет ананас.
Любой слоеный салат можно приготовить в виде салата-коктейля. Подается он порционно в прозрачных стаканах или фужерах, чтобы были видны все слои салата. Это очень красиво, особенно, если ингредиенты имеют контрастные цвета.
Как вариант новогоднего оформления, салат можно выложить на блюде в виде овечки или козочки, а сверху посыпать мелко натертый сыр.
Также салат можно оформить, как циферблат новогодних курантов.
Для украшения блюд используйте морковь и зелень, это обязательно придется по вкусу хозяйке наступающего года.
Мясных блюд не бойтесь. Однако лучше приготовить горячее из курицы, утки, гуся или рыбы. Утка, фаршированная яблоками – очень актуальное новогоднее блюдо наступающего года. И, конечно, не надо готовить козлятину и баранину.
На десерт можно подать овсяное печенье, творожный тортик, яблочный пирог, кокосовые или творожно-сырные шарики (можно оформить в виде снеговиков), фруктовый салатик со взбитыми сливками или фруктовые пирожные.
Коза любит вкусно поесть. Так что постарайтесь, чтобы на столе было все самое лучшее, что вы можете себе позволить.