В новогоднюю ночь телепрограмма преподнесет немало сюрпризов

Российских телезрителей в новогоднюю ночь ожидают юмористические шоу, праздничные выпуски любимых телепередач, концерты и конечно же показ любимых советских фильмов. Но несмотря на некую традиционность форматов, не обойдется и без сюрпризов.
Первый канал
Один из главных телеканалов страны не станет отвлекать зрителей от приготовлений к празднику и весь день и вечер 31 декабря будет транслировать старые и всеми любимые фильмы: «Самогонщики», «Джентльмены удачи», «Ирония судьбы, или C легким паром!». В 22:30 начнутся проводы старого года. Ну, а в ночь на 1 января, после боя курантов и слов президента стартует праздничное шоу «Новогодняя ночь на Первом». Программа рассчитана на разные поколения. В роли Снегурочки выступит Лариса Гузеева, а Дедом Морозом будет… Юлия Зимина. Обещают на Первом и неожиданные номера — например, дуэтом споют модельер Валентин Юдашкин и Жасмин, а Дима Билан подпоет Бурановским бабушкам, которые по ходу выступления свяжут певцу шарфик.
В новогоднюю ночь на Первом встретятся участники всех трех сезонов главного вокального конкурса - шоу «Голос». Среди них: Шарип Умханов, Пьер Эдель, Мариам Мерабова, Евгений Кунгуров, Методие Бужор, Дина Гарипова, Элина Чага, Севара, Алиса Игнатьева, Ксана Сергиенко, Александра Воробьева, Валентина Бирюкова, Александр Бон, Антон Беляев, Елена Максимова и Эльмира Калимулина. Без наставников «Голоса» тоже не обойдется: Леонид Агутин, Александр Градский, Дима Билан покажут, на что способны. А у Дмитрия Нагиева появится новый соведущий - Дмитрий Нагиев.
Вспомним любимые мелодии. Вместе с группой «Город 312» - «Шагает парень», с «А-Студио» - «Позвони мне, позвони», «Иванушки» вдохнут новую жизнь в «Песенку велосипедистов», а Юрий Антонов исполнит свои незабываемые главные песни «Я вспоминаю» и "Мечты сбываются».
Для поклонников шоу «Точь-в-точь». Никита и Владимир Пресняковы грянут «Стюардессу по имени Жанна», а Дмитрий Колдун выступит с хитом How much is the fish от Scooterа. Севара перевоплотится в Розу Рымбаеву, Натали станет Надеждой Кадышевой. Наталья Подольская с хитом I`m every woman. И две Ирины Аллегровы – настоящая и Дубцова из «Точь-в-точь» - встретятся в новогоднюю ночь.
Из новогодних традиций на Первом. Филипп Киркоров в перьях выедет на сцену на золотой колеснице. Кристина Орбакайте с новой песней встретит Новый год на свадьбе. Жасмин и Валентин Юдашкин пересчитают то немногое, что накопили за год.
Декорации для номера Николая Расторгуева привезли из ближайшего овощного магазина. Также в номере был задействован настоящий карточный шулер.
Александр Олешко всю ночь читает стихи, а Максим Аверин - письма Деда Мороза. Ведущая новостей Анна Павлова сыграет с Дмитрием Дибровым в новогоднего «Миллионера», а Дмитрий с Анной сообщит последние новости.
Вместе со всей страной Новый год встречают: Иван Ургант, Дмитрий Нагиев, Андрей Малахов, Алла Михеева, Дмитрий Шепелев, Виктор Васильев, Дмитрий Хрусталев, Екатерина Стриженова, Максим Аверин, Валдис Пельш и другие звезды.
В новогоднюю ночь на Первом для вас поют: София Ротару, Григорий Лепс, Кристина Орбакайте, Ани Лорак, Алсу, Константин Меладзе, Александр Олешко, Жасмин, Филипп Киркорова, Нюша, Александр Буйнов, Надежда Бабкина и многие другие.
Среди иностранных гостей на этом празднике: Stromae, Secret Service, Dschinghis khan, Arabesque, и другие. Наталья Орейро, отправившись в большой тур по городам России, говорит по-русски почти без акцента. Но в новогоднюю ночь Орейро споет на родном языке.
Россия-1
Ближе к полуночи, предваряя бой курантов, когда страна провожает Старый год, телеканал «Россия» соберет всех поющих, танцующих и пародирующих артистов в «Новогоднем параде звёзд», чтобы вспомнить всё лучшее, что было на нашей эстраде и телевидении в уходящем году. Николай Басков и Юлия Савичева исполнят «Гимн салату Оливье». Максим Галкин и Юрий Стоянов предстанут в образах Жириновского и Псаки, а Вячеслав Войнаровский, Александр Морозов и Николай Бандурин превратятся в «Джентльменов удачи». Марина Девятова, Денис Майданов, Александр и Валерий Пономаренко отметят «Новый год на работе». А друзья Лев Лещенко и Владимир Винокур по-прежнему уверены, что «Без женщин жить нельзя на свете».
Традиционный "Новогодний Голубой огонек-2015" покажут на телеканале Россия-1 в 01:00. Ведущими будут Николай Басков и Анастасия Макеева, а также Мария Ситтель и Дмитрий Губерниев. Создатели шоу и авторы сценария подготовили много сюрпризов. Самые яркие звезды российской эстрады предстанут перед телезрителями в необычных дуэтах и даже трио: Ирина Аллегрова, Вячеслав Фетисов, Владислав Третьяк, Александр Якушев отмечают прошлогодние успехи наших хоккеистов песней «Шайбу!» А Валерия раскрыла небольшой секрет: в канун Нового года певица будет исполнять песню в компании с Иосифом Кобзоном и Олегом Газмановым.
Все помнят, что Новый год — семейный праздник. Поэтому в эту ночь будет много семейных дуэтов — Валерия и ее дочь Анна Шульгина, Кристина Орбакайте и Никита Пресняков, Олег и Родион Газмановы.
Культура
Главная тема новогодней ночи с Владимиром Спиваковым — любовь. Рассказывать о ней будут звёзды оперы, балета, театра и кино. Анна Нетребко исполнит арию из оперы «Сильва», актриса Юлия Пересильд – «Бесаме Мучо», лидер группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев в сопровождении оркестра «Виртуозы Москвы» исполнит популярную композицию «Первый снег», а Екатерина Гусева исполнит песни из советских комедий «Карнавальная ночь» и «Весёлые ребята». Также в проекте примут участие ведущая Сати Спивакова и пианист Денис Мацуев.
НТВ
Новый год недаром считается самым любимым праздником — именно в эту ночь мы, затаив дыхание, загадываем самое заветное желание, надеясь, что самые смелые планы и мечты непременно осуществятся! Но перед тем как пробьют куранты и настанет тот самый волшебный миг, принято проводить уходящий год. И каким бы непростым он ни был, в праздничную ночь не хочется вспоминать о плохом. Именно поэтому новогоднее шоу НТВ «Анатомия года» подведет итоги последних двенадцати месяцев, вспомнив все самое приятное, интересное, захватывающее, удивительное и позитивное, чем запомнится 2014-й!
Встречать гостей на НТВ будут в уютном праздничном баре, где можно поднять бокал шампанского, обменяться новогодними поздравлениями и, конечно, вспомнить самые яркие моменты года. Здесь появятся известные спортсмены — призеры сочинской Олимпиады, любимые актеры, музыканты. Здесь прозвучат самые душевные тосты и искренние пожелания.
Конечно, новогодний праздник нельзя представить без музыки, песен и возможности потанцевать! Из бара гости и участники вечера переместятся на сцену, где прозвучат на бис главные хиты прошедших двенадцати месяцев. Потап и Настя, А-Студио, Ева Польна, Банд’Эрос, Город 312, ВИА Гра, Слава, Иракли, Инь Янь, Непара, Винтаж, Араш, а также 5sta Family, Tina, Егор Крид, Elvira T, Rozhden, группы Маяковский, Iowa и многие другие — все те, чьи песни были на вершинах чартов российских радиостанций и собирали рекордное количество просмотров в интернете весь 2014-й.
Многие из них — новые лица, новые имена на радио и в сети, а вот в телевизионном новогоднем эфире их можно будет увидеть только на НТВ! Хозяева вечера с удовольствием присоединятся к гостям на сцене — Вадим Такменёв споет дуэтом с Таисией Повалий, Софья Игнатова с T-killah, а Михаил Генделев выступит с Игорем Бутманом.
Музыкальная часть проекта также не обойдется без сюрпризов — в разгар вечера сцену захватит Сергей Шнуров с группой «Ленинград». И не покинет её, пока не споет с ведущими «Анатомии дня» Анной Янкиной и Иваном Траоре. Как бунтарь Шнур обойдет строгие рамки цензуры, а главное, о ком или о чем будет его новый хит — зрители НТВ узнают, включив в новогоднюю ночь телеканал НТВ!
ТНТ
Один из самых популярных развлекательных телеканалов страны весь день 31 декабря будет радовать зрителей повтором выпусков шоу «Танцы», финал которого мы сможем увидеть только вечером в 21:20. Вечерний праздничный эфир также украсят новогодние серии любимых телесериалов «СашаТаня», «Универ. Новая общага» и «Интерны».
За час до боя курантов Алсу исполнит песню «Зимний сон» под аккомпанемент Гарика Мартиросяна на рояле и Павла Воли на гитаре. На сцену также ворвётся группа USB, которые устроят настоящий переворот и займут кресла ведущих. До боя курантов на ТНТ будет властвовать так называемый «Запрещённый новый год» под руководством Никиты, Стаса, Гены, Турбо, Дюши Метёлкина. Также, депутат Егор Батрутдинов (он же Тимур) озвучит обещания на новый год, а Вадим Галыгин расскажет рецепт торта «Сказка». Он призывает брать любой торт и написать на нём «1 доллар = 20 рублей».
СТС
По традиции на СТС почти весь день 31 декабря идёт марафон юмористического шоу «Уральских пельменей». А в сам новый год — премьерный выпуск «Когда носы в 12 бьют» (аллюзия на строчку «Когда часы в 12 бьют»).
Всю ночь на сцене - парад «Дедов Мордоворозов», сказка «Оливьешка и семь снобов», музыкальный марафон «Проспись и пой!», гости из зарубежья «Гарри Шпротер и почечный камень», в кульминации вечера — премьера шлягера «Синий-синий Игорь». В перерывах зрители примут участие в конкурсах «Покажи снегурочка…» и «Кто в лес, тот и в дрова».
ТВЦ
Телеканал «ТВ Центр» весь день и вечер 31 декабря будет показывать старые советские фильмы - «По семейным обстоятельствам», «Двенадцать стульев», «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Морозко». А ночью нас ожидают концертные программы «Поём вместе в 2015 году!» и «ВИА хит-парад», в которых прозвучат супер-шлягеры 70-80-х годов прошлого века, ставшие классикой советской эстрады - в исполнении ансамблей «Белорусские Песняры», «Поющие гитары», «Самоцветы», «Сябры», «Поющие сердца», «Земляне», «Добры молодцы», «Лейся, песня», «Синяя птица», «Аракс» и многих других. Телезрители от души могут распевать напевы в режиме караоке.
РЕН-ТВ новогоднюю ночь начнет праздновать еще в 14:00 и на протяжении 30 часов зрители смогут насладиться «Легендами Ретро FM». Телеканал «Перец» в праздничный вечер покажет Фестиваль «Авторадио» «Дискотека 80-х», а после обращения президента юмористические выпуски «Анекдоты. Новый год», «+100500» и «Улетное видео». 5 канал обещает «Отличный новый год на Пятом» с вечера и до глубокой ночи будут транслироваться концерты «Легенды Ретро FM», «Звёзды Дорожного радио» и "Супердискотека 90-х". «Звезда» покажет все выпуски «Старые песни о главном». Вечером 31 декабря «Пятница» порадует телезрителей новогодними выпусками «Ревизорро» и «Большая разница».