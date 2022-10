В новогоднюю ночь телепрограмма преподнесет немало сюрпризов

Один из главных телеканалов страны не станет отвлекать зрителей от приготовлений к празднику и весь день и вечер 31 декабря будет транслировать старые и всеми любимые фильмы: «Самогонщики», «Джентльмены удачи», «Ирония судьбы, или C легким паром!». В 22:30 начнутся проводы старого года. Ну, а в ночь на 1 января, после боя курантов и слов президента стартует праздничное шоу «Новогодняя ночь на Первом». Программа рассчитана на разные поколения. В роли Снегурочки выступит Лариса Гузеева, а Дедом Морозом будет… Юлия Зимина. Обещают на Первом и неожиданные номера — например, дуэтом споют модельер Валентин Юдашкин и Жасмин, а Дима Билан подпоет Бурановским бабушкам, которые по ходу выступления свяжут певцу шарфик.

В новогоднюю ночь на Первом встретятся участники всех трех сезонов главного вокального конкурса - шоу «Голос». Среди них: Шарип Умханов, Пьер Эдель, Мариам Мерабова, Евгений Кунгуров, Методие Бужор, Дина Гарипова, Элина Чага, Севара, Алиса Игнатьева, Ксана Сергиенко, Александра Воробьева, Валентина Бирюкова, Александр Бон, Антон Беляев, Елена Максимова и Эльмира Калимулина. Без наставников «Голоса» тоже не обойдется: Леонид Агутин, Александр Градский, Дима Билан покажут, на что способны. А у Дмитрия Нагиева появится новый соведущий - Дмитрий Нагиев.

Вспомним любимые мелодии. Вместе с группой «Город 312» - «Шагает парень», с «А-Студио» - «Позвони мне, позвони», «Иванушки» вдохнут новую жизнь в «Песенку велосипедистов», а Юрий Антонов исполнит свои незабываемые главные песни «Я вспоминаю» и "Мечты сбываются».

Для поклонников шоу «Точь-в-точь». Никита и Владимир Пресняковы грянут «Стюардессу по имени Жанна», а Дмитрий Колдун выступит с хитом How much is the fish от Scooterа. Севара перевоплотится в Розу Рымбаеву, Натали станет Надеждой Кадышевой. Наталья Подольская с хитом I`m every woman. И две Ирины Аллегровы – настоящая и Дубцова из «Точь-в-точь» - встретятся в новогоднюю ночь.

Из новогодних традиций на Первом. Филипп Киркоров в перьях выедет на сцену на золотой колеснице. Кристина Орбакайте с новой песней встретит Новый год на свадьбе. Жасмин и Валентин Юдашкин пересчитают то немногое, что накопили за год.

Декорации для номера Николая Расторгуева привезли из ближайшего овощного магазина. Также в номере был задействован настоящий карточный шулер.

Александр Олешко всю ночь читает стихи, а Максим Аверин - письма Деда Мороза. Ведущая новостей Анна Павлова сыграет с Дмитрием Дибровым в новогоднего «Миллионера», а Дмитрий с Анной сообщит последние новости.

Вместе со всей страной Новый год встречают: Иван Ургант, Дмитрий Нагиев, Андрей Малахов, Алла Михеева, Дмитрий Шепелев, Виктор Васильев, Дмитрий Хрусталев, Екатерина Стриженова, Максим Аверин, Валдис Пельш и другие звезды.

В новогоднюю ночь на Первом для вас поют: София Ротару, Григорий Лепс, Кристина Орбакайте, Ани Лорак, Алсу, Константин Меладзе, Александр Олешко, Жасмин, Филипп Киркорова, Нюша, Александр Буйнов, Надежда Бабкина и многие другие.

Среди иностранных гостей на этом празднике: Stromae, Secret Service, Dschinghis khan, Arabesque, и другие. Наталья Орейро, отправившись в большой тур по городам России, говорит по-русски почти без акцента. Но в новогоднюю ночь Орейро споет на родном языке.