Актер «Молодежки» Матвей Зубалевич: «Все, что мне светило – стать хулиганом из Сипайлово»

«В школе я был раздолбай и оторва»
– Я учился в 130-й уфимской школе, – вспоминает Матвей. – Раздолбай был, троечник. Я, конечно, мог выучить все и на «отлично», но когда у тебя половое созревание, тебе не до этого. Вокруг ведь симпатичные девчонки. В какой-то момент показалось, что знаю, что пригодится в жизни, а что нет. Это было опрометчиво. В школе я был оторвой, и после девятого класса мне сказали: никто из учителей с тобой работать не хочет. Было обидно.
После школы парень поступил в Уфимский колледж статистики, информатики и вычислительной техники, но не окончил его.
– Я хотел выучиться на программиста, проучился год, а потом сказался возраст. В голове был ветер, начались прогулы. Учебу забросил, не знал, чем хочу заниматься в жизни, не мог самоопределиться. И если б я не уехал в Москву, может, моя жизнь сложилась бы не очень хорошо. Я ведь жил в Сипайлово, и все, что мне светило - стать уличным хулиганом, да и характер соответствующий. Но я, в отличие от многих ребят вокруг, никогда не употреблял ни алкоголь, ни наркотики. Для меня это табу. Я занимался спортом.
– Как попал в Москву?
– В 2006 году увидел по телевизору рекламу проекта «Ты телезвезда». Выглядело это как лохотрон. Чтобы принять участие, нужно было зарегистрироваться и отправить СМС за девять долларов. А я не из богатой семьи, мама нас троих воспитывала одна. С 14 лет подрабатывал на авторынке, заработал себе на первый мобильный. Меня там обманули, заплатили меньше, чем обещали. Так что к тому времени я был прожженным парнем и понимал, где обманывают. Но в проект поверил - видимо, судьба повела. Написал, указал свой телефон и… потерял его.
- Но судьбе было угодно, чтобы ты все-таки попал в столицу?
- Прошло два месяца, я уже и забыл про все это. И в тот момент, когда у нас была очередная напряженная беседа с мамой, раздался звонок в дверь. Открываю: стоит незнакомая девочка и начинает мне что-то взахлеб рассказывать: «Я Женя! Нас с тобой выбрали из 40 тысяч!». Оказалось, на сайте канала вывесили списки в две тысячи человек, которые должны были приехать в Москву. И из Уфы были мы двое. Девочке были страшно ехать одной, и она решила найти меня для компании. Искала чуть ли не через милицию, а оказалось, что мы живем в соседних дворах. Женя предложила подготовить совместный танцевальный номер по мотивам «Криминального чтива».
– А как дома отнеслись к тому, что прошел кастинг? Поддержали?
– Мама мне не поверила. Оно и понятно, с моей тогдашней репутацией это было правильно. Нужны были деньги, и я пошел по соседям. Мне дали взаймы. На следующий день я сбежал в Москву, а маме отправил СМСку. Жил на вокзале, у знакомых, в общежитии. А на пробах провалился.
– Как же так? Ты же стал одним из финалистов и даже снимался в «Дерзких днях».
– Станцевали мы с Женей, подрыгались в конвульсиях. Это был полный провал. У меня был огромный зажим, да и танец даже наших минимальных актерских данных не раскрывал. Ну, по фактуре я понравился, прошел несколько этапов. Но в финал, куда брали 25 девочек и 25 мальчиков, не попал. Я знал, что в Уфу мне лучше не возвращаться, потому что это не по пацанским понятиям. Во дворе, уезжая, всем сказал, что еду сниматься, а не на пробы. Прослыть болтуном не хотелось. Решил: останусь в Москве, найду работу. Отправился поддержать финалистов, заменил опоздавшего партнера для одной девушки, понравился Алексею Чадову и меня взяли. Потом были индивидуальные пробы с Андреем Дементьевым, с Гошей Куценко. Меня утвердили на роль. Я приехал в Уфу победителем: «Смотрите, я крутой, вот контракт», и улетел сниматься в Крым в «Дерзких днях».
«Маме врал, что снимаюсь, но работал официантом»
– А что было после съемок?
– Я тогда «словил звезду», считал себя великим актером, покорителем женщин. Гонорар в 10 тысяч долларов потратил за две недели. Мама за год столько не зарабатывала. Думал, сейчас будут везде приглашать… Два года потом не снимался, пропала вся звездность. Продавал книжки, работал курьером, официантом в поезде. Маме врал, что все хорошо. Ходил на пробы, играл отвратительно, не брали никуда. Был у Шахназарова на пробах фильма с рабочим названием «Рожденный в СССР». Даже сценарий отправил маме. Меня не взяли, но маме соврал, что все хорошо. Она-то все запомнила, и несмотря на то, что фильм вышел с другим названием – «Империя солнца», посмотрела и связала все ниточки. Пришлось признаться, что врал. Мама простила.
- Получать актерское образование не планировал?
– Я готовился к поступлению в Щукинское училище с профессором Михаилом Семаковым, но из-за рабочего графика опоздал на экзамен. Решил, что буду самообразовываться. Познакомился на прослушивании в Щуке с ребятами, которые поступили, брал у них материал, лекции, читал, репетировал самостоятельно, снимался в массовке. И это после главной роли в полном метре! Потом мне доверили рольку в сериале «Клуб», позвонили из «Папиных дочек», предложили роль курсанта Минькова. Оказывается, кастинг-директору «Дочек» нравилась моя роль в «Дерзких днях», наверно, потому, что меня озвучило Никита Ефремов. Я сам тогда не смог этого сделать, а звук многое вытягивает.
– А с кем-то из актеров «Папиных дочек» дружишь?
– Я сдружился с Мишей Казаковым, исполнителем роли Полежайкина, и Лизой Арзамасовой. Еще там снимался Филипп Бледный, играл Веника. И мне предложили ставку выше, чем у него. А он с красным дипломом, потрясающий артист. В тот момент я ненавидел его и дико завидовал. И именно Филипп научил меня не завидовать, не обижаться, быть самокритичным. Но тогда мы даже не здоровались на съемках. Я думал: вот он, пижон, у которого есть бабки. Ставка-то выше была у меня, но съемочных дней больше у него. Поэтому получал он все равно больше. Два сезона отсняли, и мою историю из сериала убрали. Меня пригласили на НТВ в проект «Петрович». Я играл бандита, а главным в банде был Бледный. Мы случайно встретились накануне съемок в ресторане, и он со мной очень тепло заговорил. Так мы стали друзьями. На данный момент он мой самый близкий друг.
– Когда тебя начали узнавать на улице?
– После сериала «Физика или химия» на СТС. Тема моего персонажа Юрия Харитонова оказалась близка мне. Именно на этом проекте я набрал актерский опыт, мне многое дали партнеры по сериалу и режиссер. К тому же проект увидели создатели фильма «Ангелы войны», который потом взял 11 кинопремий по всему миру. Меня пригласили на пробы в Киев. Приехал, вижу: сидит с режиссером дяденька, понятно, что иностранец. А я тогда английского не понимал почти. Он представился учителем актерского мастерства Андреа Калбуччи и предложил подготовить меня к этому фильму. Сказал: «Мы видим, что у тебя нет базы, не могу сказать, что ты хороший актер. Но то, что нужно для фильма, мы из тебя вытянем». Мы начали заниматься.
– За деньги?
– Уроки оплачивала студия. Андреа докопался до всего, подобрал ко мне все ключики. Мы сняли фильм, который стал ключевым в моей карьере. После это Андреа предложил продолжить занятия. Если б я не знал, что он любит женщин, подумал бы, что у него ко мне вполне конкретный интерес. Говорил, что увидел во мне потенциал, что я напомнил ему молодого Джонни Деппа, и он хочет это во мне раскрыть. Два года он абсолютно бесплатно со мной занимался, прилетал в Москву, давал задания. За это время моя карьера пошла вверх, и я стал ему платить.
«Мое преимущество – отрицательное обаяние»
– А как попал в «Молодежку»?
– Снимался в «пилоте» первого сезона, но продюсеры решили не брать меня. Хотя я и занимался с детства спортом, но на коньках не стоял, постоянно падал. Кататься меня учил двоюродный брат Никита Путинцев, бывший хоккеист. Кстати, он, тренируя меня, так заболел актерством, что поступил в академию искусств в Уфе. Летом гостил у меня в Москве и даже пробовался на мою роль в сериале, причем удачно. Я уже подумал уступить ему, но сказалось мое преимущество – отрицательное обаяние. Сейчас я освоился на льду и играю в «Команде артистов» (сокращенно «КомАр») вместе с Маратом Башаровым, Игорем Бутманом, Газмановым, Иншаковым. Потрясающая атмосфера! Никаких регалий, ссор: ты начинающий, а я маститый. Мы все как одна семья. Когда меня пригласили во второй сезон «Молодежки», сценарий я знал наизусть. Для роли я набрал 25 килограммов.
– У твоего героя в «Молодежке» Алексея Смирнова 13-й номер в команде, он появляется в 13-й серии. Ты не суеверный?
– Нет. 13-й номер в сериале я выбрал сам. Более того, хочу поменять номер на своем авто на «013». Если взять мои инициалы – М.З. и поделить букву «М» пополам, то получится единица, а все вместе –13.
– Жесткие роли – твой выбор?
– Мне интересно это играть. Может быть, это высвобождение моих детских предрасположенностей. У меня такой типаж: грубый, строгий, при этом в жизни я не всегда такой.
– А за «Салават Юлаев» болеешь?
– Конечно, это же команда моего родного города! Но я не рьяный фанат. Просто люблю хоккей как красивый вид спорта. Мне не так важно, кто победит, важно, чтоб игра была крутая.
– В каких еще проектах тебя можно будет увидеть?
– Скоро выйдет проект «Перекрестки судьбы» про трех подруг, которые ищут клад. У меня там небольшая, но ключевая роль. Снимаюсь в продолжении сериала «Корабль», в клипе Насти Краевой из «Тутси». Недавно ребята из России, которые давно живут в Канаде, пригласили сыграть у них в фильме про спортивные единоборства. Они написали сценарий, который заинтересовал инвесторов. История интересная, про парня, который из России перебрался в Америку и доказал, что русские ребята чего-то стоят.
– А в Голливуд не собираешься?
– Не скажу, что мечтаю о Голливуде. Я ставлю цели, и одна из них – выйти на более широкую публику, сниматься в международных проектах. Первая моя проблема – английский, но я приложу все усилия, чтоб чего-то достичь. Что касается русских, то в Голливуде свои стереотипы: мы все алкаши. И актерам старшего поколения другие роли почти не предлагали. А сейчас там снялись и Данила Козловский, и Гриша Добрынин. К российским актерам стали относиться иначе. Стереотип сломался. Оказывается, мы можем играть не только бандитов.
– В гости в Уфу часто приезжаешь?
- Да, хотя семью я перевез в Москву. У меня две сестры, причем одна из них – Нина – моя близняшка. Сейчас она вышла замуж, живет в Турции. В Уфе у меня бабушка и друзья. Наша квартира стоит закрытой. Дома надо за собой прибирать, готовить, поэтому чаще я всего останавливаюсь в отеле.
– Что посоветуешь мальчишкам, которые не могут найти себя в жизни?
– Я бы посоветовал в первую очередь заниматься спортом. Мне это помогло. Спорт формирует характер мужчины, учит преодолевать преграды. Не стремитесь всеми силами учиться только на «пятерки». Жизнь – это не зубрилка. Когда она выставляет тебе свою оценку, а это не всегда «пять», ты ломаешься. Я знаю много таких примеров. Постарайтесь понять, какие предметы вам интересны. Если ты не понимаешь математику, вовсе не значит, что ты глупый. Ищи свое, и придешь к ответу, кем хочешь стать.
Вероника ПОЛЯНСКАЯ.