Актер «Молодежки» Матвей Зубалевич: «Все, что мне светило – стать хулиганом из Сипайлово»

– Я сдружился с Мишей Казаковым, исполнителем роли Полежайкина, и Лизой Арзамасовой. Еще там снимался Филипп Бледный, играл Веника. И мне предложили ставку выше, чем у него. А он с красным дипломом, потрясающий артист. В тот момент я ненавидел его и дико завидовал. И именно Филипп научил меня не завидовать, не обижаться, быть самокритичным. Но тогда мы даже не здоровались на съемках. Я думал: вот он, пижон, у которого есть бабки. Ставка-то выше была у меня, но съемочных дней больше у него. Поэтому получал он все равно больше. Два сезона отсняли, и мою историю из сериала убрали. Меня пригласили на НТВ в проект «Петрович». Я играл бандита, а главным в банде был Бледный. Мы случайно встретились накануне съемок в ресторане, и он со мной очень тепло заговорил. Так мы стали друзьями. На данный момент он мой самый близкий друг.