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Маша и Медведь оживут на уфимской сцене

26 декабря 2014, 13:45
Все мы знаем, что дети очень любят сказки, а те, которые рассказывает Маша – не любить нельзя, потому что – это самые весёлые и запутанные истории на свете! 28 декабря Маша и Медведь приглашают маленьких уфимцев и их родителей посмотреть, как эти истории оживают в захватывающем спектакле «Герой в маске спешит на помощь». Спектакль по мотивам всеми любимого мультсериала состоится во Дворце молодежи в 11.00 и 13.30.

Маша, Даша и Медведь, готовясь к празднику, даже не подозревают, что новогоднюю идиллию могут нарушить обыкновенная метла, любовь Маши к невероятным приключениям и коварные планы злодеев!

Похищение Даши – это решение могло прийти в голову только глупой Бабе Яге!

Действие спектакля переносится в Багдад. Разбойник Абу Хасан и Баба Яга разрабатывают свой алчный план празднования Нового года. Но не тут-то было! Медведь и Маша, которая перевоплощается в Зорро, находят в Багдаде верного друга, и он показывает дорогу в логово разбойника! Нашей озорнице удаётся втереться в доверие к Абу Хасану, но спасать надо уже не только Дашу! Как сложится судьба наших любимых героев? Зрителей ждёт яркое, захватывающее представление, много песен и музыки, радость и веселье! Ждем вас в Новогодние каникулы на самом веселом приключении года!

Билеты от 400 до 1200 рублей. Заказать билеты можно по тел.: 290-78-71, 248-27-55, 276-76-77, а также на сайте продюсерского центра «Радус» http://radus.ru и в группе http://vk.com/ufaradus

#Новости#Культура#Денис Объедкин
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