Маша и Медведь оживут на уфимской сцене

Маша, Даша и Медведь, готовясь к празднику, даже не подозревают, что новогоднюю идиллию могут нарушить обыкновенная метла, любовь Маши к невероятным приключениям и коварные планы злодеев!
Похищение Даши – это решение могло прийти в голову только глупой Бабе Яге!
Действие спектакля переносится в Багдад. Разбойник Абу Хасан и Баба Яга разрабатывают свой алчный план празднования Нового года. Но не тут-то было! Медведь и Маша, которая перевоплощается в Зорро, находят в Багдаде верного друга, и он показывает дорогу в логово разбойника! Нашей озорнице удаётся втереться в доверие к Абу Хасану, но спасать надо уже не только Дашу! Как сложится судьба наших любимых героев? Зрителей ждёт яркое, захватывающее представление, много песен и музыки, радость и веселье! Ждем вас в Новогодние каникулы на самом веселом приключении года!
Билеты от 400 до 1200 рублей. Заказать билеты можно по тел.: 290-78-71, 248-27-55, 276-76-77, а также на сайте продюсерского центра «Радус» http://radus.ru и в группе http://vk.com/ufaradus