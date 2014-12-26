Маша и Медведь оживут на уфимской сцене

Действие спектакля переносится в Багдад. Разбойник Абу Хасан и Баба Яга разрабатывают свой алчный план празднования Нового года. Но не тут-то было! Медведь и Маша, которая перевоплощается в Зорро, находят в Багдаде верного друга, и он показывает дорогу в логово разбойника! Нашей озорнице удаётся втереться в доверие к Абу Хасану, но спасать надо уже не только Дашу! Как сложится судьба наших любимых героев? Зрителей ждёт яркое, захватывающее представление, много песен и музыки, радость и веселье! Ждем вас в Новогодние каникулы на самом веселом приключении года!