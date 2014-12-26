Арнтгольц и Антипенко разыграют в Уфе историю любви

29 января в уфимском Дворце молодежи Татьяна Арнтгольц и Григорий Антипенко разыграют спектакль по пьесе Гибсона «Двое на качелях». Это история любви, история двух сердец – несчастных, отчаянно одиноких и столь непохожих... Они настолько разные, что невольно возникает вопрос: смогут ли эти двое быть вместе, несмотря на печальный опыт своих прошлых отношений?