Арнтгольц и Антипенко разыграют в Уфе историю любви

Гитель - типичная представительница богемы, занимается танцами, мучается от язвенной болезни, ведет довольно фривольный образ жизни, у нее практически нет денег. Джерри - молодой, амбициозный адвокат, остро переживающий развод с женой. Одна нечаянная встреча перерастает в свидание…
Замечательная пьеса Уильяма Гибсона «Двое на качелях», поставленная «Современным театром антрепризы», и великолепным творческим коллективом, превратилась в прекрасный спектакль, ставший значимым культурным событием года.
Режиссер - российский актёр, режиссёр и сценарист Алексей Кирюшенко. В ролях - актриса театра и кино Татьяна Арнтгольц («Фурцева. Легенда о Екатерине», «И все-таки я люблю», «Глянец») и актер театра и кино Григорий Антипенко («Не родись красивой», «М+Ж» «Возмездие», «Верю», «Васильки для Вас»).
Билеты на спектакль «Двое на качелях» в Уфе: от 600 до 2500 рублей. Заказать билеты можно по тел.: /347/ 290-78-71, 248-27-55, 276-76-77, а также на сайте продюсерского центра «Радус» http://radus.ru и в группе http://vk.com/ufaradus