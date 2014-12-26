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Арнтгольц и Антипенко разыграют в Уфе историю любви

26 декабря 2014, 13:47
29 января в уфимском Дворце молодежи Татьяна Арнтгольц и Григорий Антипенко разыграют спектакль по пьесе Гибсона «Двое на качелях». Это история любви, история двух сердец – несчастных, отчаянно одиноких и столь непохожих... Они настолько разные, что невольно возникает вопрос: смогут ли эти двое быть вместе, несмотря на печальный опыт своих прошлых отношений?

Гитель - типичная представительница богемы, занимается танцами, мучается от язвенной болезни, ведет довольно фривольный образ жизни, у нее практически нет денег. Джерри - молодой, амбициозный адвокат, остро переживающий развод с женой. Одна нечаянная встреча перерастает в свидание…

Замечательная пьеса Уильяма Гибсона «Двое на качелях», поставленная «Современным театром антрепризы», и великолепным творческим коллективом, превратилась в прекрасный спектакль, ставший значимым культурным событием года.

Режиссер - российский актёр, режиссёр и сценарист Алексей Кирюшенко. В ролях - актриса театра и кино Татьяна Арнтгольц («Фурцева. Легенда о Екатерине», «И все-таки я люблю», «Глянец») и актер театра и кино Григорий Антипенко («Не родись красивой», «М+Ж» «Возмездие», «Верю», «Васильки для Вас»).

Билеты на спектакль «Двое на качелях» в Уфе: от 600 до 2500 рублей. Заказать билеты можно по тел.: /347/ 290-78-71, 248-27-55, 276-76-77, а также на сайте продюсерского центра «Радус» http://radus.ru и в группе http://vk.com/ufaradus

#Новости#Культура#Денис Объедкин
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