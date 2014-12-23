В Башкирии певица Ингрид выступила с французским шиком и российским шоком

Пока в столице Башкирии крупные компании потуже затягивают пояса, думая не о вечеринках, а о том, как сохранить людям рабочие места, во втором по величине городе Башкирии содовики не скупятся, арендуя для гулянки спортивный комплекс. Видимо, руководители компании посчитали, что до башкирского Белого дома не долетят звуки корпоративного веселья, ведь глава республики настоятельно рекомендовал в сложившейся ситуации поумерить аппетиты. Но чтобы уходящий год, завершающийся экономическим кризисом, запомнился надолго, начальство БСК решило проводить 2014-й под французские хиты певицы Ингрид. Похоже, на предприятии ничего не слышали об импортозамещении и предпочли выписать артистку из вражеской Европы. А ведь могли поддержать униженных Евросоюзом отечественных исполнителей – Валерию или Газманова. На худой конец пригласить Вику Цыганову и встретить приближающийся Новый год под гимн Новороссии.
Но в Стерлитамаке решили воскресить в памяти хит Tu es Foutu, звучавший по всему миру и в начале 2000-х получивший невероятную популярность и в России. Так, что даже любитель чужого успеха и «король ремейков» Киркоров сделал на песню кавер под названием «Зайки врозь». С этого самого узнаваемого шлягера Ингрид и начала концерт перед рабочими стерлитамакского предприятия.
К чести артистки стоит отметить, что общалась она не на чужестранном языке, а на очень сносном русском: видимо сказываются бесчисленные корпоративы на просторах нашей необъятной родины. И даже шутила на неродном языке, что для любого иностранца вообще является высшим пилотажем.
- Как вам мой русский? – напрашивалась на комплименты артистка. - Катастрофа или фантастично? Моя следующая песня называется «Шок». Нет, не «Посошок» - это будет после.
А потом артистка и вовсе очаровала подвыпившую публику, исполнив советский шлягер «Нежность» из репертуара Анны Герман.
- Вы можете танцевать, обниматься и целоваться – я не буду смотреть, - игриво пообещала артистка.
После лирической композиции Ингрид вдруг захотелось оживить действо и пригласить на сцену «сексуальных мужчин». Долго уговаривать местных мачо не пришлось – на сцену пошатываясь заползло около десятка работников БСК.
- А теперь я хочу, чтобы вы исполнили со мной эротический, сексуальный, возбуждающий танец танго, - объявила она, представляя следующую композицию.
Но очень скоро европейская гостья пожалела о своем озвученном желании: суровые в рабочей обстановке мужики на вечеринке так разошлись, что яростно начали выписывать танцевальные па, которым позавидовали бы самые раскрепощенные стриптизеры. Один из дебютантов даже принялся в горячем танце расстегивать рубашку, пытаясь очаровать артистку.
- Ну не сейчас же! После концерта! – шуткой попыталась остановить певица разошедшегося гуляку.
С таким положением не стал мириться другой новоявленный танцор – он попытался отбить артистку и повел ее в танце. Но не рассчитал силы, и певица выпала из его нетрезвых рук на помост сцены.
- Все хорошо, не больно, не больно, - заверещала с пола звезда и, поднявшись, стала спроваживать танцоров. – Очень опасные мужчины. Давайте домой!
Отряхнув белую юбку, певица продолжила шоу.
- Я знаю: завтра в «Ютуб» - стопроцентно! – не будучи гадалкой, предположила певица и попала в десятку: видео падения имеет хорошее число просмотров на популярном видеохостинге.
А вся страна теперь в курсе, как в пик кризиса шикуют в Башкортостане крупные предприятия.
Ильсияр РАХМАТУЛЛИНА.