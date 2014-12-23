В Башкирии певица Ингрид выступила с французским шиком и российским шоком

Пока в столице Башкирии крупные компании потуже затягивают пояса, думая не о вечеринках, а о том, как сохранить людям рабочие места, во втором по величине городе Башкирии содовики не скупятся, арендуя для гулянки спортивный комплекс. Видимо, руководители компании посчитали, что до башкирского Белого дома не долетят звуки корпоративного веселья, ведь глава республики настоятельно рекомендовал в сложившейся ситуации поумерить аппетиты. Но чтобы уходящий год, завершающийся экономическим кризисом, запомнился надолго, начальство БСК решило проводить 2014-й под французские хиты певицы Ингрид. Похоже, на предприятии ничего не слышали об импортозамещении и предпочли выписать артистку из вражеской Европы. А ведь могли поддержать униженных Евросоюзом отечественных исполнителей – Валерию или Газманова. На худой конец пригласить Вику Цыганову и встретить приближающийся Новый год под гимн Новороссии.