Стартовал десятый – юбилейный - Всероссийского конкурса «Правовая Россия»

Как отметил в приветственном письме первый заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Александр Торшин, «конкурс способствует развитию лучших традиций юриспруденции, утверждению неразрывных связей между высокими принципами права и непреходящими нравственными ценностями в жизни общества».
Соревнование проводится по 11 номинациям, 9 из которых по отраслям права. Для студентов вузов юридических и экономических специальностей предусмотрена отдельная номинация «Правовая надежда России». Для представителей журналистской профессии (печатных и интернет-изданий, радио и телевидения) – «СМИ за правовую Россию».
Задание отборочного тура представляет собой тест из 15 вопросов. На каждый из них предлагается несколько вариантов ответа на выбор. Участникам, прошедшим отборочный этап, в основном туре организаторы предложат практические задачи – кейсы, на которые необходимо дать развернутый ответ.
Уровень профессиональных знаний конкурсантов традиционно определят члены Научно-экспертного Совета и жюри, в состав которых вошли председатель Конституционного Суда РФ Валерий Зорькин, советник Президента РФ Вениамин Яковлев, статс-секретарь – заместитель министра культуры РФ Григорий Ивлиев, президент Федеральной нотариальной палаты, президент Московской городской нотариальной палаты Константин Корсик и другие.
Победители и лауреаты X Всероссийского профессионального конкурса «Правовая Россия» в каждой номинации будут награждены почетными дипломами и ценными призами: 1-е место – ноутбук, 2-е место – карманный персональный компьютер, 3-е место – цифровой фотоаппарат.
Регистрация открыта на портале www.garant.ru. Здесь же будет размещаться вся информация о ходе конкурса: итоги отборочного и основного этапов, а также фотографии и видеоматериалы с церемонии награждения победителей.
По правовым номинациям отборочный тур продлится до 24 февраля 2015 года. Основной этап пройдет с 5 марта по 3 апреля 2015 года, а регистрация участников-журналистов и отправка работ продолжится до 12 марта 2015 года.
Подробная информация размещена на портале www.garant.ru.
Материал предоставлен ООО НПП «Гарант-Уфа», телефон (347) 292-44-44