mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Стартовал десятый – юбилейный - Всероссийского конкурса «Правовая Россия»

23 декабря 2014, 00:47
12 декабря Российская ассоциация правовой информации ГАРАНТ при поддержке Совета судей РФ объявила о начале X Всероссийского профессионального конкурса «Правовая Россия». Стать его участником может любой гражданин России с высшим или незаконченным юридическим, экономическим образованием, а также журналисты. В этом году конкурсу исполнилось 10 лет. За свою многолетнюю историю он заслужил высокий авторитет среди юристов и экономистов. Участие в конкурсе, выход в основной тур и особенно победу конкурсанты считают значимым достижением в своей профессиональной деятельности.

Как отметил в приветственном письме первый заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Александр Торшин, «конкурс способствует развитию лучших традиций юриспруденции, утверждению неразрывных связей между высокими принципами права и непреходящими нравственными ценностями в жизни общества».

Соревнование проводится по 11 номинациям, 9 из которых по отраслям права. Для студентов вузов юридических и экономических специальностей предусмотрена отдельная номинация «Правовая надежда России». Для представителей журналистской профессии (печатных и интернет-изданий, радио и телевидения) – «СМИ за правовую Россию».

Задание отборочного тура представляет собой тест из 15 вопросов. На каждый из них предлагается несколько вариантов ответа на выбор. Участникам, прошедшим отборочный этап, в основном туре организаторы предложат практические задачи – кейсы, на которые необходимо дать развернутый ответ.

Уровень профессиональных знаний конкурсантов традиционно определят члены Научно-экспертного Совета и жюри, в состав которых вошли председатель Конституционного Суда РФ Валерий Зорькин, советник Президента РФ Вениамин Яковлев, статс-секретарь – заместитель министра культуры РФ Григорий Ивлиев, президент Федеральной нотариальной палаты, президент Московской городской нотариальной палаты Константин Корсик и другие.

Победители и лауреаты X Всероссийского профессионального конкурса «Правовая Россия» в каждой номинации будут награждены почетными дипломами и ценными призами: 1-е место – ноутбук, 2-е место – карманный персональный компьютер, 3-е место – цифровой фотоаппарат.

Регистрация открыта на портале www.garant.ru. Здесь же будет размещаться вся информация о ходе конкурса: итоги отборочного и основного этапов, а также фотографии и видеоматериалы с церемонии награждения победителей.

По правовым номинациям отборочный тур продлится до 24 февраля 2015 года. Основной этап пройдет с 5 марта по 3 апреля 2015 года, а регистрация участников-журналистов и отправка работ продолжится до 12 марта 2015 года.

Подробная информация размещена на портале www.garant.ru.

Материал предоставлен ООО НПП «Гарант-Уфа», телефон (347) 292-44-44

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48