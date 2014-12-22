Стартовал десятый – юбилейный - Всероссийского конкурса «Правовая Россия»

12 декабря Российская ассоциация правовой информации ГАРАНТ при поддержке Совета судей РФ объявила о начале X Всероссийского профессионального конкурса «Правовая Россия». Стать его участником может любой гражданин России с высшим или незаконченным юридическим, экономическим образованием, а также журналисты. В этом году конкурсу исполнилось 10 лет. За свою многолетнюю историю он заслужил высокий авторитет среди юристов и экономистов. Участие в конкурсе, выход в основной тур и особенно победу конкурсанты считают значимым достижением в своей профессиональной деятельности.