Ильдар Абдразаков: «Когда снимался с тростью Шаляпина, у меня дрожали руки»

- Я рад, что с первых минут знакомства с Даней и Соней было ощущение, что мы знаем друг друга давным давно. Мы не играли, а проживали те моменты не только в сознании, но и в глубине нашей души. Мне очень приятно, что я не только играю, но еще и пою. А поем мы вместе с Соней дуэтом.