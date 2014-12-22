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Ильдар Абдразаков: «Когда снимался с тростью Шаляпина, у меня дрожали руки»

22 декабря 2014, 02:30
В этом году братья Абдразаковы попробовали себя в новом амплуа - Аскар снялся в кинопроекте Первого канала, а Ильдар принял участие в очередной части новогодней комедии Бекмамбетова «Елки 1914». Он сыграл певца, прототипом которого стал Федор Шаляпин.

- Бекмамбетов позвонил мне и предложил роль. Когда я прочитал сценарий и понял, что роль небольшая, а я могу показать не только актерские данные, но и голосовые, то с удовольствием согласился без всяких раздумий, - рассказал Ильдар.

Знаменитый уфимец пояснил, что его роль – скорее «намек на Шаляпина», а в титрах его роль указана как «Баринъ».

- Посмотрите на меня, разве я похож на Шаляпина? – смеется артист. - Но костюмы того времмени были тщательно воссозданы - каждая пуговичка, каждая запонка. Даже трость у меня была самого Федора Ивановича. В нашей группе оказалась девушка, семья которой хранит эту реликвию. Меня сразу предупредили быть с ней аккуратнее. Когда я ее брал, у меня руки дрожали.

Герой Абдразакова приходит на помощь главным героям - маленьким детям, которые ищут деньги, чтобы помочь маме купить лекарство.

- Я рад, что с первых минут знакомства с Даней и Соней было ощущение, что мы знаем друг друга давным давно. Мы не играли, а проживали те моменты не только в сознании, но и в глубине нашей души. Мне очень приятно, что я не только играю, но еще и пою. А поем мы вместе с Соней дуэтом.

Интересно, что по актерским стопам своего отца пошел и Аскар Абдразаков. В позапрошлом году он снялся в художественном фильме на Первом канале. Как и брату, в кино ему досталась роль певца. Когда состоится премьера, самому исполнителю неизвестно, канал держит фильм в запасниках.

Также впереди башкирские кинопремьеры трансляций опер «Кармен» и «Свадьба Фигаро» в постановке Метрополитен-опера с участием нашего земляка.

#Новости#Культура#Денис Объедкин
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