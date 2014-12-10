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«Несчастный случай» спел в Уфе про «серый город, как тюремный бушлат»

10 декабря 2014, 15:56
Алексей Кортнев нечасто радует концертами уфимских поклонников. На минувшей неделе группа «Несчастный случай» дала концерт в столице Башкирии. Правда, выступила не для преданной публики, а для избранных, кто был готов потратить на билет от тысячи рублей. Благотворительный фонд, пригласивший команду, перечислит средства от продажи билетов на лечение больных детей. Потому и в качестве площадки был выбран не концертный зал, больше подходящий для группы, а сцена Русского драмтеатра – благотворители традиционно обставляют мероприятия как светский прием.

Прилетев в Уфу, Алексей Кортнев отказался от общения с прессой и сразу же отправился на встречу с подопечными фонда – детьми-инвалидами. Ребята устроили для музыканта небольшой концерт. Затем артисты поспешили в театр. Интересно, что зал был полный, свободных мест практически не осталось. Послушать «Несчастный случай» пришли многие политики, бизнесмены и медиаперсоны. Всем гостям вечера на входе раздали памятные сувениры – брошки и «бабочки», изготовленные специально по случаю концерта. Заметим, музыкантам подарили такие же бабочки – на сцене они выступали как раз в них. Кстати, в этот вечер группа была одета с иголочки – в светлых костюмах и шляпах.

Алексей Кортнев открыл концерт песней «Это любовь». Затем музыканты исполнили любимую многими композицию «График», шутливую «Бэтмен» и лиричную «Песню о Москве». Лишь после такого вступления артисты поздоровались с публикой

- К сожалению, мы выступаем у вас нечасто, - признался Алексей. - Надеюсь, в дальнейшем наши концерты в Уфе будут проходить регулярно. Сегодня мы постараемся сыграть как можно больше старых песен и покажем новые. Совсем недавно, буквально несколько недель назад, мы выпустили пластинку с весьма оптимистичным названием «Кранты». Заглавная песня была сочинена два года назад и посвящена концу света по календарю Майя. Конец света не наступил, а песня осталась…

В отличие от Макаревича Кортнев не высказывает свою гражданскую позицию, которая отличается от мнения большинства и расходится с линией власти, но зато ясно выражает свои мысли в песнях, которые звучат как приговор нынешней ситуации в стране. Эффект от художественного высказывания несоизмеримо выше, чем спор в любом ток-шоу. В Уфе Кортнев не стал менять программу и исполнил композицию четырехлетней давности «Шла Саша по шоссе».

- Эта песня очень долго писалась, в том числе и в окрестностях Уфы, но прямого отношения к вашему городу не имеет, - поспешил уверить публику Алексей.

Действительно, сила музыкальных картин Кортнева в том, что они применимы к любому городу, в том числе и к Уфе. Тему мрака, который окутал страну, певец продолжил песней «Я офигеваю, мама» с нового альбома. «В этом городе воздух меняет окрас: он то вдруг фиолетов, то зеленоват. Это чудо спонсирует химкомбинат. В остальном город сер, как тюремный бушлат. А на площади митинг идёт, как положено нынче в стране. Распалившийся братской любовью народ аплодирует братской войне», - дает страшную оценку происходящему в стране артист.

Кроме того, артисты представили уфимцам новый мультяшный клип на песню «Робот в Италии».

– Это премьера, - заметил Кортнев. – Ролик мы пока показали лишь в Питере и Москве. Кстати, в этот вечер зрителей ждала еще одна премьера – новая песня команды под названием «Будущий бывший». По словам лидера коллектива, композиция написана всего лишь два месяца назад. Стоит отметить, что музыканты пребывали в отличном настроении – много шутили со сцены, танцевали и даже устроили небольшой сюрприз – спели знаменитую «Мурку» на английском языке.

#Новости#Культура#Денис Объедкин
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