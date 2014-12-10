«Несчастный случай» спел в Уфе про «серый город, как тюремный бушлат»

Прилетев в Уфу, Алексей Кортнев отказался от общения с прессой и сразу же отправился на встречу с подопечными фонда – детьми-инвалидами. Ребята устроили для музыканта небольшой концерт. Затем артисты поспешили в театр. Интересно, что зал был полный, свободных мест практически не осталось. Послушать «Несчастный случай» пришли многие политики, бизнесмены и медиаперсоны. Всем гостям вечера на входе раздали памятные сувениры – брошки и «бабочки», изготовленные специально по случаю концерта. Заметим, музыкантам подарили такие же бабочки – на сцене они выступали как раз в них. Кстати, в этот вечер группа была одета с иголочки – в светлых костюмах и шляпах.