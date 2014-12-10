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Багирой для «Поколения Маугли» станет Екатерина Гусева

10 декабря 2014, 20:37
Заслуженная артистка России Екатерина Гусева присоединилась к всероссийскому благотворительному проекту МТС и Благотворительного Фонда Константина Хабенского «Поколение Маугли». Екатерина исполнит роль Багиры в детском музыкальном спектакле «Поколение Маугли» во время показов в Уфе, которые пройдут с 25 по 30 декабря на сцене Городского дворца культуры. В постановке также примут участие Константин Хабенский в качестве художественного руководителя и исполнителя одной из главных ролей, а также актеры местных театров и творчески одаренные дети.

- «Поколение Маугли» – очень светлый проект с уникальной идеей: он объединяет благотворительность и развитие детского творчества, - отмечает Екатерина Гусева. Играть для детей всегда волнительно и интересно, и в то же время, — это высокая ответственность. В спектакле мы стараемся в понятном для юных зрителей формате рассказать о вечных ценностях: семье, любви, дружбе, необходимости помогать тем, кто в этом нуждается. Я очень рада, что в канун нового года наша общая работа позволит помочь детям, которые борются с тяжелыми онкологическими заболеваниями. Это является главной целью работы всей команды проекта и очень приятно, что это осознают не только взрослые актеры, но и дети.

Благодаря сборам от продаж билетов на показы спектакля «Поколение Маугли» в регионах России, продаже сувенирной продукции с символикой спектакля, а также мобильным благотворительным пожертвованиям на номер *700# удалось собрать порядка четырех миллионов рублей, которые были направлены на лечение детей — подопечных Благотворительного Фонда Константина Хабенского.

#Новости#Культура#Денис Объедкин
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