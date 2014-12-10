Багирой для «Поколения Маугли» станет Екатерина Гусева

- «Поколение Маугли» – очень светлый проект с уникальной идеей: он объединяет благотворительность и развитие детского творчества, - отмечает Екатерина Гусева. Играть для детей всегда волнительно и интересно, и в то же время, — это высокая ответственность. В спектакле мы стараемся в понятном для юных зрителей формате рассказать о вечных ценностях: семье, любви, дружбе, необходимости помогать тем, кто в этом нуждается. Я очень рада, что в канун нового года наша общая работа позволит помочь детям, которые борются с тяжелыми онкологическими заболеваниями. Это является главной целью работы всей команды проекта и очень приятно, что это осознают не только взрослые актеры, но и дети.