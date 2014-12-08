Уфимский суд запретил американцам Cannibal Corpse петь в России

- Защищают детей, а мешают эти нелепые запреты взрослым – группа-то старая и большинству их фанатов уже давно за 20-30 лет, - говорит Елена. - Так что лучше бы «православные активисты» не на рок-группы судьям доносили, а тем же детям помогли материально – сколько детишек-инвалидов нуждается в помощи! А то ведь виртуальные доносы строчить легко, а вот реально пойти и сделать доброе дело – сложно. Куда приятнее металлистам жизнь портить – для этого и с дивана вставать не надо.