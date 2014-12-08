Уфимский суд запретил американцам Cannibal Corpse петь в России

Напомним, этому решению суда предшествовал сорванный концерт группы в столице Башкирии. Металлисты, мечтавшие воочию увидеть кумиров, весь день пытались понять, где же выступят «трупы-каннибалы», и перемещались за ними по всей Уфе. Но оторваться поклонникам треш-металла так и не пришлось: выступление отменили, как впоследствии было заявлено, «по техническим причинам». Против концерта выступил ряд представителей культурной элиты Уфы, акцию протеста провели и представители русской православной церкви.
- Я очень удивлена, что кто-то в современном мире до сих пор воспринимает гротескную рок-лирику как нечто реальное и опасное: мол, наслушаются металлисты песенок про каннибалов – и сами пойдут людей есть, - комментирует новость культуролог Елена Большакова. - Ну не смешно ли? Все же люди смотрят фильмы ужасов и триллеры про убийц – и ничего, маньяками не стали.
Автор книги «Ваш ребенок – неформал» замечает, что в таком случае нужно сразу запретить Достоевского.
- У писателя старушку-процентщицу Раскольников жестоко зарубило топором, а ведь это «насилие» детям в школах преподают, непорядок! – размышляет она. - Сами поклонники и музыканты группы Cannibal Corpse считают, что все, что они делают – это шоу и черный юмор, не более, всерьез не воспринимают. Но самое удивительное, что суд Уфы обнаружил опасность текстов «каннибалов» именно для детей, но почему-то решил запретить эти тексты вообще всем россиянам, а не только несовершеннолетним.
Культуролог напоминает, что «давно существуют возрастные цензы, и достаточно сделать предписания, чтобы тексты песен помечались значком 18 +».
- Защищают детей, а мешают эти нелепые запреты взрослым – группа-то старая и большинству их фанатов уже давно за 20-30 лет, - говорит Елена. - Так что лучше бы «православные активисты» не на рок-группы судьям доносили, а тем же детям помогли материально – сколько детишек-инвалидов нуждается в помощи! А то ведь виртуальные доносы строчить легко, а вот реально пойти и сделать доброе дело – сложно. Куда приятнее металлистам жизнь портить – для этого и с дивана вставать не надо.