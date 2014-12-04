Зрители спектакля «Поколение Маугли» помогут вылечить больных детей

Благодаря сборам от продаж билетов на показы спектакля «Поколение Маугли» в Казани, продаже сувенирной продукции с символикой спектакля, а также мобильным благотворительным пожертвованиям на номер *700# удалось собрать порядка четырех миллионов рублей, которые были направлены на лечение подопечных Благотворительного Фонда Константина Хабенского, которые борются с онкологическими заболеваниями, в том числе: Алине Василишиной (10 лет), Саше Криницкому (11 лет), Артему Сергевнину (2 года), Камилле Крымуковой (2 года), Савелию Грошеву (2 года) и Елизавете Ракоедовой (2 года).