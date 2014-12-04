Зрители спектакля «Поколение Маугли» помогут вылечить больных детей

В постановке спектакля «Поколение Маугли» в Уфе примут участие творчески одаренные дети из Башкортостана, взрослые актеры из местных театров и популярные российские артисты. Константин Хабенский выступит в роли художественного руководителя спектакля и исполнителя одной из главных ролей. Уфа станет первым городом в гастрольном туре, где зрители смогут увидеть постановку музыкального спектакля «Поколение Маугли» после премьерных показов в Казани, где спектакль посетили более 15 тысяч детей и родителей.
- На сегодня все спектакли «Поколение Маугли» прошли при аншлагах, - отметил художественный руководитель проекта «Поколение Маугли» Константин Хабенский. - В канун новогодних праздников уфимские зрители смогут окунуться в потрясающую атмосферу музыкального действа о давно знакомом персонаже — Маугли, который попадает в современный город и знакомится с его обитателями. Это яркая история, в которой Шерхан может легко исполнить рэп, бандерлоги играют в баскетбол, а сам Маугли ищет «свою правду».
В основе спектакля лежат вечные ценности: семья, дружба, чувство правды, сострадания и необходимости заботиться о тех, кто нуждается в помощи. Деньги, которые зрители заплатят за билеты, будут перечислены на лечение тяжелобольных детей: годовалому Максиму Фролову и семилетнему Михаилу Терещуку.
Абоненты МТС могут перечислить средства на лечение Максима и Михаила со своего мобильного счета. Для этого на телефоне необходимо набрать номер *700# и клавишу вызова, выбрать Благотворительный Фонд Константина Хабенского, ввести сумму и перечислить средства.
Благодаря сборам от продаж билетов на показы спектакля «Поколение Маугли» в Казани, продаже сувенирной продукции с символикой спектакля, а также мобильным благотворительным пожертвованиям на номер *700# удалось собрать порядка четырех миллионов рублей, которые были направлены на лечение подопечных Благотворительного Фонда Константина Хабенского, которые борются с онкологическими заболеваниями, в том числе: Алине Василишиной (10 лет), Саше Криницкому (11 лет), Артему Сергевнину (2 года), Камилле Крымуковой (2 года), Савелию Грошеву (2 года) и Елизавете Ракоедовой (2 года).