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В Башкирии центр «Урал-батыр» организует мастер-классы по горловому пению

2 декабря 2014, 16:02
В Сибае при республиканском культурном центре народного творчества открылся центр «Урал-батыр», где будет действовать школа сказителей-сэсэнов. Здесь займутся изучением самобытной национальной традиции народного сказительства, которая в последние годы оказалась под угрозой исчезновения. Идея создания культурного центра принадлежит сибайской сказительнице, лауреату международных и республиканских конкурсов, руководителю единственной в республике школы сэсэнов Асие Гайнуллиной.

Открытия учреждения женщина добивалась несколько лет, обращалась в отдел культуры администрации Сибая, в республиканский минкульт, поднимала вопрос на встрече с деятелями башкирской культуры. Чиновники и культурная элита идею поддержали, однако дальше слов дело не пошло.

Осенью этого года Асия Султанова обратилась за помощью к президенту Башкирии Рустэму Хамитову. Глава республики взял вопрос под свой контроль. Открытие центра «Урал-батыр» состоялось в сентябре этого года.

В ближайших планах учреждения – проведение совместно с Башкирским педуниверситетом имени Акмуллы мастер-классов горлового пения с участием сэсэнов из Казахстана, Башкирии, Якутии и Тывы, организация конференции, посвященной развитию сказительства, и фольклорного праздника «Акмулла нəсиəхттəре» в Миякинском раойне. Изучать традиции сказительства будут и в Сибайском колледже искусств, со следующего учебного года здесь появится специализация «Народное художественное творчество» и такие дисциплины, как «Эпосоведение», «Горловое пение» и «Импровизация».

Также в скором будущем будут созданы историко-культурного центр «Урал-батыр» в Сибае и научный центр «Урал-батыр». Здесь займутся вопросами изучения и популяризации известного башкирского эпоса и продвижения его в список всемирного культурного наследия ЮНЭСКО.

Подобный опыт уже имеется в соседних регионах. Так, в республике Саха (Якутия) создан центр по изучению народного эпоса «Олонхо», в Калмыкии изучают эпос джангар и проводят конкурс джангарчи.

#Новости#Культура#Денис Объедкин
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