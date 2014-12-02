В Башкирии центр «Урал-батыр» организует мастер-классы по горловому пению

В ближайших планах учреждения – проведение совместно с Башкирским педуниверситетом имени Акмуллы мастер-классов горлового пения с участием сэсэнов из Казахстана, Башкирии, Якутии и Тывы, организация конференции, посвященной развитию сказительства, и фольклорного праздника «Акмулла нəсиəхттəре» в Миякинском раойне. Изучать традиции сказительства будут и в Сибайском колледже искусств, со следующего учебного года здесь появится специализация «Народное художественное творчество» и такие дисциплины, как «Эпосоведение», «Горловое пение» и «Импровизация».