В Башкирии центр «Урал-батыр» организует мастер-классы по горловому пению

Открытия учреждения женщина добивалась несколько лет, обращалась в отдел культуры администрации Сибая, в республиканский минкульт, поднимала вопрос на встрече с деятелями башкирской культуры. Чиновники и культурная элита идею поддержали, однако дальше слов дело не пошло.
Осенью этого года Асия Султанова обратилась за помощью к президенту Башкирии Рустэму Хамитову. Глава республики взял вопрос под свой контроль. Открытие центра «Урал-батыр» состоялось в сентябре этого года.
В ближайших планах учреждения – проведение совместно с Башкирским педуниверситетом имени Акмуллы мастер-классов горлового пения с участием сэсэнов из Казахстана, Башкирии, Якутии и Тывы, организация конференции, посвященной развитию сказительства, и фольклорного праздника «Акмулла нəсиəхттəре» в Миякинском раойне. Изучать традиции сказительства будут и в Сибайском колледже искусств, со следующего учебного года здесь появится специализация «Народное художественное творчество» и такие дисциплины, как «Эпосоведение», «Горловое пение» и «Импровизация».
Также в скором будущем будут созданы историко-культурного центр «Урал-батыр» в Сибае и научный центр «Урал-батыр». Здесь займутся вопросами изучения и популяризации известного башкирского эпоса и продвижения его в список всемирного культурного наследия ЮНЭСКО.
Подобный опыт уже имеется в соседних регионах. Так, в республике Саха (Якутия) создан центр по изучению народного эпоса «Олонхо», в Калмыкии изучают эпос джангар и проводят конкурс джангарчи.