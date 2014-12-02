Участники башкирского фестиваля «Акбузат» противопоставили свое кино голливудскому ширпотребу

Как победить Голливуд
– Запретить законом американские фильмы невозможно, надо противопоставить им свое кино, – ответили шутнику коллеги.
На фестивале наметилось две тенденции: острая ностальгия по советским временам и стремление наладить культурные мосты между соседями и попытка национального самоопределения и обособления.
– У нас еще остались родственные отношения, мы же не чужие друг другу, в глубине души хочется, чтобы было что-то общее, - считает киргизский режиссер и сценарист Бакытек Турдубаев.
– Чтобы развиваться, человеку нужно сначала найти свое место, без своего народа это невозможно. Мне не стать американцем и русским, я казах, но когда речь заходит о человечности, могу разговаривать и на русском, и на английском. А кино – это не аттракцион, оно должно заставлять человека задаться каким-то вопросом, – солидарен с коллегой студент из Казахстана, продюсер фильма «Бастау» Бекжан Байкенжеев.
– Сейчас стало модно вспоминать, что кого-то когда-то обидели. Некоторые представители малых народов реализуют свои амбиции, обвиняя соседей. Зачем? – удивляется осетинец Мурат Джусоев. – Надо пытаться жить в мире.
И все-таки большинство фильмов фестивальной программы были о добре и общечеловеческих ценностях.
Переводчик не нужен
Один из главных призов «Акбузата» – за лучшую режиссерскую работу - получил полнометражный фильм «Белый ягель» Владимира Тумаева. Лучшим документалистом жюри признало автора «Юрты» Игоря Янчеглова. Лучшим режиссером игровой короткометражки стала автор «Доктора» Анна Гороян. Лучшей операторской работой признана полнометражная историческая лента Акана Сатаева «Жаужурек мын бала». Спецприз за вклад в развитие документального кино получил болгарский фильм Георги-Джеки Стоева «Хлеба и зрелищ». А режиссерского приза имени Амира Абдразакова удостоилась документалка Илдара Матурова «Туфан есть Туфан» из Татарстана.
Говоря о национальном кино на постсоветском пространстве, нельзя не вспомнить киргизский феномен. Там фильмы местного производства давно оттеснили с передовых позиций поделки из Голливуда. Вот и на «Акбузате» в конкурсе оказалось четыре картины из этой республики.
Так, фильм 2014 года «Курманджан Датка» о национальной героине Киргизии у себя на родине стал не только фаворитом проката, сейчас этот госпроект выдвигают на «Оскара».
Уфимскую премьеру «Королевы гор», а именно так перевели российские прокатчики название фильма, начинали дважды. Через несколько минут после запуска ленты в зале неожиданно включили свет. Зрителям сообщили, что фильм хотят посмотреть гости фестиваля, которые вот-вот подъедут. Затем в зал хлынула толпа, оказалось, это прибыли члены уфимской диаспоры алайских кыргызов. Мест всем едва хватило. За судьбой главной героини зал следил на одном дыхании. Завершение показа зрители встретили стоя, а всем желающим проголосовать за полюбившуюся картину не хватило бланков.
История присоединения Киргизии в ленте показана не с привычной для российского зрителя точки зрения Империи, а глазами маленького народа. Возможно, кое-кто в нашей стране счел бы фильм националистическим. Но надо отдать должное авторам, их версия исторических событий весьма убедительна, а для изображения русских солдат у киргизских кинематографистов нашлись не только черные краски.
– Эта картина дает наиболее полное представление об истории кыргызского народа, о том, что женщина в кыргызском обществе всегда занимала ведущее место. Мы хотели бы, чтоб следующий фильм был о кыргызском каганате, который несколько столетий просуществовал на территории нынешней Российской Федерации, – выступила с речью глава диаспоры башкирских кыргызов Соно Алиева.
Женщина рассказала, что приезжая к родным в Киргизию, члены диаспоры всегда стараются посмотреть местные киноновинки. Ее друзья много слышали о новом кинохите, а благодаря «Акбузату» наконец-то смогли увидеть его воочию.
Киргизское кино неожиданно оказалось близким и понятным и башкирскому зрителю. Свою роль здесь сыграло и сходство двух языков. Так, короткометражку «Перегон» многие уфимцы поняли практически без перевода.
– Мы посмотрели фильм режиссера из Башкирии Айнура Аскарова «Горький мед», - рассказал сценарист «Курманджан Датка» Бакытек Турдубаев. – Там герой объясняет, что такое родовое клеймо – танга. У нас тоже есть танга, а значит в Башкирии живет родственный, исторический близкий кыргызам народ. Благодатная уфимская земля дала начало нашей интеллигенции, наши первые буквари печатались именно здесь.
Оценило новинки киргизского кинематографа и жюри. Оператор «Курманджан Датка» Мурат Алиев стал обладателем спецприза имени Гильвана Амирова. Фильм также взял приз «За яркое художественное отражение истории народа». Короткометражка «Перегон» была отмечена за лучшую операторскую работу. А за лучший сценарий документального кино приз получил фильм «Тринадцатый» Тыная Ибрагимова.
– Придется микроавтобус для призов заказывать, - пошутил Бакытек Турдубаев.
Курай для иранской красавицы
Еще одним триумфатором «Акбузата» стала иранская картина «Зеркальные отражения». На фестивале фильм представили режиссер Наргиз Абьяр и исполнительница главной роли Динара Аббаси. Вопреки расхожему мнению, что в мусульманском обществе женщине отведены вторые роли, выяснилось, что в Иране сегодня около 900 женщин-режиссеров. Да и жизнь в далекой восточной стране оказалась очень похожа на нашу. Иранцев тоже волнует проблемы отношений в семье, а девушки там, хоть и носят хиджаб, также мечтают о цветах и нарядах.
Иранские красавицы увезли домой приз зрительских симпатий. Кроме того, Динара Аббаси получила награду за создание образа хранительницы домашнего очага. Девушке удалось воплотить на экране трогательный и очень легкий образ современной иранки. Ее героиня Лейла, хоть и носит под сердцем уже второго ребенка, сама еще, по сути, не вышла из юного возраста. Вот и разбив тарелку соседки, она поступает вполне по-детски: начинает хитрить и изворачиваться. В итоге неприятности маленькой женщины растут как снежный ком. Но живость и простота героини завораживают, а ее переживания не могут оставить зрителя равнодушным.
– Фильм мне напомнил итальянский неореализм. Актриса похожа по манере игры на Анну Маньяни, она держала зрителя весь фильм, – поделился впечатлениями после просмотра режиссер из Северной Осетии Мурат Джусоев. – Но я знал, что все закончится хорошо. В Иране сейчас примерно такое же общество, как было в СССР, там идеализируют жизнь. Тогда у нас без разрешения сверху в фильмах никого не убивали, а плохих героев обязательно наказывали. Самое большое, что может случиться, – это сумку порежут. Но даже женщина, которую грабит героиню, в итоге ее жалеет.
Поздравить режиссера фильма вышел звезда российского кинематографа, мастер комического эпизода Александр Пятков, известный зрителям по фильмам «В зоне особого внимания», «Тайна «Чёрных дроздов»», «Мы из джаза», «Тайский вояж Степаныча». Он подарил иранке курай и спел для нее песню «Необыкновенные глаза». Восточная красавица при этом смущалась и застенчиво прятала улыбку.
А теперь раскроем интригу: гран-при фестиваля – «Серебряный Акбузат» отправился в Москву к режиссеру-документалисту Татьяне Скабард. Получать высокую награду вышел почетный гость и по совместительству герой картины «Вечный странник» Шавкат Абдусаламов – режиссёр, актёр, писатель, художник, работавший с Элемом Климовым и Андреем Тарковским. По словам членов жюри, несмотря на некоторое несоответствие фильма тематике фестиваля, исключение только подтверждает правило. Сам Шавкат, в жилах которого течет кровь самых разных народов, в том числе и башкир, вобрал в себя культуру разных национальностей и стал символом этничности.
– Для меня это так неожиданно. Если упадет голова, подберите, - пошутил герой дня, принимая статуэтку.
Мэтр рассказал, что режиссер Татьяна Скабард сейчас очень больна, ее измучила химиотерапия.
– Я не знал об этом, когда снимался фильм. Меня это задевало, что она назначала съемку, а сама не являлась. Думал, дверь ей больше не открою. А оказалось, что в это время она тяжело болела. Я передам ей наши чувства, может быть, приз поможет ей подняться на ноги, - сообщил он.
Дома и стены помогают
Местный кинематограф в лице киностудии «Башкортостан» решил показать гостям тяжелую артиллерию. В конкурсной программе оказалось заявлено два документальных башкирских фильма и три игровых короткометражки, в том числе фаворит многих фестивалей «Горький мед» Айнура Аскарова и нашумевший «Визит» Булата Юсупова.
В итоге башкирский кинематограф удостоился трех наград. Специальный приз фестиваля за выдающий вклад в операторское искусство получил Махмуд Рафиков. Также Махмуд Мухамедзянович получил в награду орден имени Салавата Юлаева. Имя легендарного оператора, который снял первые шаги по земле по возвращении из космоса Юрия Гагарина и Валентины Терешковой, первый подводный атомный взрыв и многое другое, стало известно широкой общественности лишь недавно.
– Я трижды делал документальное кино о космосе и космонавтах, и не знал, что использую кадры Махмута Рафикова, - признался со сцены член жюри фестиваля, продюсер и режиссер Василий Антипов. – Удивительно, но его работы рассекретили раньше, чем им автора.
Кроме того, приз за лучший сценарий получила игровая короткометражка из Башкирии «Личное дело» режиссера Андрея Носкова. Также жюри отметило призом героя документального фильма Вилюры Исяндавлетовой «Еще вьется над крышей дымок». Эту награду башкирская лента разделила с фильмом «Билет в одну сторону» Надежды Семеновой. Работы женщин-режиссеров объединила одна тематика – это истории о людях, пытающихся в одиночку выжить в глубинке.
– Мы снимаем людей и рассказываем о них всему миру, получаем за это награды и премии, а герой остается без внимания, его забывают, - отметил Василий Антипов. – Я прошу создателей фильмов навестить своих героев-отшельников и передать им призы. Они должны услышать, что их истории узнала вся страна.
Примечательно, что фильма Вилюры Исяндавлетовой не должно было быть в конкурсной программе. Режиссер занималась отбором картин для фестиваля «Акбузат», и только волевое решение оргкомитета заставило ее внести в список претендентов на победу собственный фильм.
Вероника ПОЛЯНСКАЯ.