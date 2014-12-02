Участники башкирского фестиваля «Акбузат» противопоставили свое кино голливудскому ширпотребу

– Фильм мне напомнил итальянский неореализм. Актриса похожа по манере игры на Анну Маньяни, она держала зрителя весь фильм, – поделился впечатлениями после просмотра режиссер из Северной Осетии Мурат Джусоев. – Но я знал, что все закончится хорошо. В Иране сейчас примерно такое же общество, как было в СССР, там идеализируют жизнь. Тогда у нас без разрешения сверху в фильмах никого не убивали, а плохих героев обязательно наказывали. Самое большое, что может случиться, – это сумку порежут. Но даже женщина, которую грабит героиню, в итоге ее жалеет.