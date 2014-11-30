Проект нового уфимского театра кукол будет готов к весне

В 2013 году компания «Проект-Мастер» победила с этой идеей на архитектурном конкурсе минкульта на лучшую концепцию будущего театра кукол. Авторы взяли за основу сказку Петра Ершова «Конек-горбунок», изобразив пристрой в форме огромного трехэтажного кита из витражного стекла. В нем и предлагается устроить два новых зрительных зала и множество служебных помещений театра, а также два подземных уровня.