Проект нового уфимского театра кукол будет готов к весне

Театральный комплекс обретет стилизованную форму Чудо-Юдо Рыбы-Кит.
В 2013 году компания «Проект-Мастер» победила с этой идеей на архитектурном конкурсе минкульта на лучшую концепцию будущего театра кукол. Авторы взяли за основу сказку Петра Ершова «Конек-горбунок», изобразив пристрой в форме огромного трехэтажного кита из витражного стекла. В нем и предлагается устроить два новых зрительных зала и множество служебных помещений театра, а также два подземных уровня.
Первый этаж должен быть оформлен в виде волн, поднимающихся из-под рыбы-кита, и объединить существующий жилой дом по проспекту Октября, 158 и пристрой в единую концепцию.
На кровле должно быть расположено сказочное село, декоративно обыгрывающее технические помещения и инженерные коммуникации.
- Пристрой должен быть из трех надземных и двух подземных этажей. Предусмотреть два новых зрительных зала на 450 и 100 мест, - сказано в техзадании на проектирование.
Вместе со старым залом на 300 зрителей, обновленный театр будет иметь три зала.
Дмитрий КОЛПАКОВ.