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Проект нового уфимского театра кукол будет готов к весне

1 декабря 2014, 00:52
Управление капитального строительства уфимской мэрии 19 декабря выберет проектанта нового здания театра кукол на проспекте Октября в столице Башкирии. Начальная цена контракта - 49 млн рублей. Пристрой к существующему зданию возведут в три этапа: новое здание, реконструкция старого, и обустройство подземной парковки под ними.

Театральный комплекс обретет стилизованную форму Чудо-Юдо Рыбы-Кит.

В 2013 году компания «Проект-Мастер» победила с этой идеей на архитектурном конкурсе минкульта на лучшую концепцию будущего театра кукол. Авторы взяли за основу сказку Петра Ершова «Конек-горбунок», изобразив пристрой в форме огромного трехэтажного кита из витражного стекла. В нем и предлагается устроить два новых зрительных зала и множество служебных помещений театра, а также два подземных уровня.

Первый этаж должен быть оформлен в виде волн, поднимающихся из-под рыбы-кита, и объединить существующий жилой дом по проспекту Октября, 158 и пристрой в единую концепцию.

На кровле должно быть расположено сказочное село, декоративно обыгрывающее технические помещения и инженерные коммуникации.

- Пристрой должен быть из трех надземных и двух подземных этажей. Предусмотреть два новых зрительных зала на 450 и 100 мест, - сказано в техзадании на проектирование.

Вместе со старым залом на 300 зрителей, обновленный театр будет иметь три зала.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Культура#Денис Объедкин
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