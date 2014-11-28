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Молодые солисты Башкирской оперы выступят в одном концерте

28 ноября 2014, 15:27
10 декабря Башкирский театр оперы и балета представляет концерт «Оперный зажигает звезды». Он пройдет в концертном зале Уфимского училища искусств. В программе прозвучат арии, дуэты и ансамбли из известнейших опер и оперетт в исполнении молодых солистов театра. Для вас выступят полюбившиеся певцы – Эльвира Алькина, Диляра Идрисова, Любовь Буторина, Катерина Лейше, Алим Каюмов, Владимир Орфеев, Ян Лейше, Рим Рахимов.

Они отлично проявили себя во всех последних премьерах, их талант особенно ярко раскрылся в спектаклях «Любовный напиток», «Школа влюблённых, или Так поступают все женщины», «Весёлая вдова», «Муж за дверью» и «Званый вечер с итальянцами».

Сюрприз вечера – знакомство с новыми солистами труппы, лауреатами различных конкурсов тенором Сергеем Сидоровым и меццо-сопрано Екатериной Куликовой! Певцы окончили Саратовскую консерваторию, выступали в театрах Саратова, Ростова, Челябинска, имеют солидный репертуар.

У зрителей есть уникальная возможность в один вечер на одной сцене услышать сразу нескольких талантливых исполнителей, у которых самые грандиозные проекты ещё впереди!

Симфоническим оркестром в этот вечер дирижирует заслуженный деятель искусств РБ Герман Ким. Режиссёр концерта – заслуженный деятель искусств РБ Рустэм Галеев.

Начало в 19 часов. Цена билетов 250, 300, 350 руб.

#Новости#Культура#Денис Объедкин
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