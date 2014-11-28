Молодые солисты Башкирской оперы выступят в одном концерте

Они отлично проявили себя во всех последних премьерах, их талант особенно ярко раскрылся в спектаклях «Любовный напиток», «Школа влюблённых, или Так поступают все женщины», «Весёлая вдова», «Муж за дверью» и «Званый вечер с итальянцами».
Сюрприз вечера – знакомство с новыми солистами труппы, лауреатами различных конкурсов тенором Сергеем Сидоровым и меццо-сопрано Екатериной Куликовой! Певцы окончили Саратовскую консерваторию, выступали в театрах Саратова, Ростова, Челябинска, имеют солидный репертуар.
У зрителей есть уникальная возможность в один вечер на одной сцене услышать сразу нескольких талантливых исполнителей, у которых самые грандиозные проекты ещё впереди!
Симфоническим оркестром в этот вечер дирижирует заслуженный деятель искусств РБ Герман Ким. Режиссёр концерта – заслуженный деятель искусств РБ Рустэм Галеев.
Начало в 19 часов. Цена билетов 250, 300, 350 руб.