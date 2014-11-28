Молодые солисты Башкирской оперы выступят в одном концерте

Они отлично проявили себя во всех последних премьерах, их талант особенно ярко раскрылся в спектаклях «Любовный напиток», «Школа влюблённых, или Так поступают все женщины», «Весёлая вдова», «Муж за дверью» и «Званый вечер с итальянцами».