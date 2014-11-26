Победителя «Битвы регионов» представят на уфимской премьере «Поколение Маугли»

Напомним, исполнители большинства ролей, в том числе заглавной, выбираются в каждом городе, где будет гастролировать спектакль, из числа местных творчески одаренных детей. «Взрослые» роли Шерхана, Багиры, Каа и другие исполняют звезды российского театра, кино и эстрады.
Так, в июне на премьере спектакля в Казани роль Шерхана исполнил актер Гоша Куценко, серебряный призер шоу «Голос», певица из Татарстана Эльмира Калимуллина выступила в роли Багиры, актер и шоумен Тимур Родригез – в роли Балу. В каждом новом городе «звездный» состав обновляется. По словам авторов проекта, зрители увидят «современное прочтение истории о становлении человека в каменных джунглях».
Премьерный показ спектакля «Поколение Маугли» в Уфе состоится 25 декабря на сцене Городского дворца культуры. Средства от продажи билетов на все спектакли «Поколение Маугли» будут направлены на лечение детей.
Активность жителей регионов России в режиме онлайн отслеживается на сайте всероссийского благотворительного проекта dobroedelo.mts.ru в разделе «Битва регионов». На интерактивной карте указан рейтинг региона в конкурсе, определяемый количеством творческих работ от каждого субъекта России и голосами, отданными за них. 25 декабря на премьере музыкального спектакля «Поколение Маугли» в Уфе будут подведены итоги конкурса и объявлен регион, в котором на протяжении нескольких месяцев будут трудиться известные актеры, режиссёры и театральные педагоги, чтобы представить его публике в 2015 году.
Критерии, по которым будет определяться победитель «Битвы регионов», предельно прозрачны: количество творческих работ от региона в конкурсах на портале dobroedelo.mts.ru и в группе «ВКонтакте», суммарная активность представителей региона на портале и в группе проекта: лайки и репосты, количество региональных победителей и призеров онлайн-конкурсов проекта «Поколение Маугли», количество творческих мероприятий в поддержку проекта, инициированных в регионе.
Голосование за работы конкретного региона происходит в галерее работ, поданных на любой из шести творческих конкурсов на интернет-портале проекта. За каждую выложенную работу участник получает от 1 до 100 баллов. Конкурс коллективного творчества «Я с друзьями» — самый эффективный инструмент повышения своего региона в рейтинге. Максимальное количество — 100 баллов –– начисляется за коллективную творческую видеоработу, в которой задействовано более 30 человек. Поддержка от болельщиков в виде «лайков» конкурсных работ может существенно увеличить шансы региона на победу.
Благотворительный проект «Поколение Маугли» можно назвать поистине народным: за полгода участие в конкурсах на сайте приняли более 270 тысяч детей, а общий охват проекта в интернете на сегодня превышает три миллиона человек. «Поколение Маугли» вносит значительный вклад в развитие творческого потенциала юного поколения и осознанной благотворительности — более 27 тысяч участников проекта внесли денежные пожертвования на срочные операции десяткам детей из регионов России. Старт «Битвы регионов» поможет вовлечь в благотворительное движение еще больше неравнодушных людей, спасти больше детских жизней и позволит региональным участникам в честном творческом соревновании определить следующий город, куда приедет звездный состав проекта.