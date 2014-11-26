Победителя «Битвы регионов» представят на уфимской премьере «Поколение Маугли»

Благотворительный проект «Поколение Маугли» можно назвать поистине народным: за полгода участие в конкурсах на сайте приняли более 270 тысяч детей, а общий охват проекта в интернете на сегодня превышает три миллиона человек. «Поколение Маугли» вносит значительный вклад в развитие творческого потенциала юного поколения и осознанной благотворительности — более 27 тысяч участников проекта внесли денежные пожертвования на срочные операции десяткам детей из регионов России. Старт «Битвы регионов» поможет вовлечь в благотворительное движение еще больше неравнодушных людей, спасти больше детских жизней и позволит региональным участникам в честном творческом соревновании определить следующий город, куда приедет звездный состав проекта.