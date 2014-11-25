Красноярские художники представят уфимцам синтез живописи, инсталляций и видеоарта

Первоначально проект носил имя «Портреты моих», и вместо названий каждое произведение имело лишь посвящение конкретному лицу. Так, на обороте одной из картин имеется затертая надпись: «Портрет № 5. Внезапно ушедшему Сергею К.» В последний момент художники предпочли умолчать о конкретных именах.
Программа «По умолчаниyou» - это сложный синтез экспериментальной живописи, инсталляций и видеоарта. Основная часть проекта представлена впервые. На открытии зрители смогут пообщаться с самими художниками. Открытие в 19.00.