Красноярские художники представят уфимцам синтез живописи, инсталляций и видеоарта

27 ноября в галерее актуального искусства X-MAX будет представлена программа «ПО УМОЛЧАНИYOU» группы красноярских художников, состоящей из братьев Чернаковых - Руслана и Романа. Это своеобразное художественное исследование, объектами которого стали их родственники, друзья и даже соседи по лестничной площадке. В основе каждой работы – трагедия близкого человека, трагедия, о какой принято умалчивать, чтобы не нарушить хрупкое равновесие привычного мира, чтобы избежать нелепых потерь.