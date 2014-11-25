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Красноярские художники представят уфимцам синтез живописи, инсталляций и видеоарта

25 ноября 2014, 11:51
27 ноября в галерее актуального искусства X-MAX будет представлена программа «ПО УМОЛЧАНИYOU» группы красноярских художников, состоящей из братьев Чернаковых - Руслана и Романа. Это своеобразное художественное исследование, объектами которого стали их родственники, друзья и даже соседи по лестничной площадке. В основе каждой работы – трагедия близкого человека, трагедия, о какой принято умалчивать, чтобы не нарушить хрупкое равновесие привычного мира, чтобы избежать нелепых потерь.

Первоначально проект носил имя «Портреты моих», и вместо названий каждое произведение имело лишь посвящение конкретному лицу. Так, на обороте одной из картин имеется затертая надпись: «Портрет № 5. Внезапно ушедшему Сергею К.» В последний момент художники предпочли умолчать о конкретных именах.

Программа «По умолчаниyou» - это сложный синтез экспериментальной живописи, инсталляций и видеоарта. Основная часть проекта представлена впервые. На открытии зрители смогут пообщаться с самими художниками. Открытие в 19.00.

#Новости#Культура#Денис Объедкин
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